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DSE放榜2026︱终极放榜懒人包！流程/恶劣天气安排/必备物品/重要日期一文看清（持续更新）

升学攻略
更新时间：19:05 2026-07-08 HKT
发布时间：19:05 2026-07-08 HKT

 

 DSE放榜2026︱2026年香港中学文凭试（DSE）即将在 7 月 15 日放榜。对大部分同学而言，这是人生第一次公开试放榜，现时难免会紧张，甚至是担忧。为了减少大家的焦虑，《星岛教育》准备了「放榜懒人包」，讲解放榜前后的注意事项，更整理了当日的必备物品清单和恶劣天气下的放榜安排。希望大家能做足准备，以便应对不同的情况，顺利渡过放榜日。

DSE放榜2026︱如何领取成绩单／查阅成绩？

学校考生领取成绩单的安排

在放榜日的早上，考生应该按学校的安排，回学校领取成绩通知书。 若考生同时报考了甲类及/或乙类、丙类科目，届时将会获发两张成绩通知书，其中一张印有甲类及乙类科目成绩，另一张则有丙类科目成绩。

自修生查阅成绩的安排

自修生预计可以在放榜当日，收到考评局以平邮寄出的成绩通知书。考生亦可以在放榜当日早上7时起，直接登入「香港中学文凭试网上服务」查阅成绩。

手机短讯发放成绩安排

考评局将于放榜日上午 9 时起，向已提供手机号码的考生，以「#HKEAA」的短讯发送人名称，发送载有DSE成绩的短讯。

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DSE放榜2026︱放榜5大重要事项

考生在取得成绩单后，或需再规划升学，以下是放榜日的5大重要事项。

1. 准时回校领取成绩单

放榜日早上，学校考生应按时回校领取DSE成绩单正本。即使考评局会透过手机短讯（SMS）通知成绩，但实体成绩单始终是报读自资院校课程时的重要文件，因此同学应回校领取。

2. 咨询老师意见

考生在领取成绩单后，可以向负责升学辅导的老师或班主任寻求意见，了解自己的成绩有甚么升学选择，以及在报读课程时有哪些地方要注意。

3. 决定是否接受「有条件取录」

自资院校在放榜前已向合适的申请人发出「有条件取录」（Conditional Offer）。考生在获取 DSE 成绩后，就要考虑是否接受offer。如果决定接受，就要清楚了解当中的流程及细节，例如缴交留位费的安排及重要日期。

4. 留意特定改选时段

本年度的JUPAS在放榜后的改选日期定于16至18日。每位申请人都获分配专属的改选时段，同学需特别留意自己的时间，以免错过改选机会，影响升学部署。

5. 可考虑立即到自资院校申请

若考生成绩未如理想，预料未能达标入读8所教资会资助大学，且事前未曾申请自资院校，在领取成绩单后，可立刻前往院校报名。同学现时可留意自资院校课程的收生要求及报名详情，这些院校亦可能要求申请者参加入学试及面试，因此大家应做好准备。

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DSE放榜2026︱放榜前5大准备事项

不想放榜时手忙脚乱？在成绩公布前，考生应做好5件准备工作，以便冷静应对不同结果，避免因仓卒抉择而打乱未来的升学部署。

1. 预判「高、中、低」成绩 制订多元升学方案

放榜结果难料，最安全的做法是提早做好「沙盘推演」！同学可以先估算自己的DSE分数，然后针对「高、中、低」三种情况，规划相应的升学策略。

2. 整理院校电邮 排定「有条件取录」优先顺序

考生在放榜前应检查与核对由院校发出的电邮。重点在于梳理出已获得的「有条件取录」（Conditional Offer）电邮，了解当中的取录条款，并为这些offer排序，选出最心仪入读的课程。

3. 备妥放榜「战略物资」 应对即场报名

放榜日充满变数，部分考生或需把握黄金时间，亲身前往专上院校即场报名及面试。因此，建议考生提早整合一个「放榜文件包」，带备报名需要用到的文件。

4. 精准掌握 JUPAS 改选时段

JUPAS申请人在放榜后将获发最后一次修改课程选择的机会。由于每位考生的改选时段或有不同，同学必须提前确认及了解相关细节。虽然今年JUPAS将改选时段倍增至48小时，考生有更充裕的时间规划课程选择，但建议大家尽早登入系统，避免拖延至最后一刻才改选，这样即使遇上网络连线或系统问题，仍有缓冲时间处理及补救。

5. 保持充足睡眠 维持良好状态

虽然放榜前夕考生普遍感到紧张，或会选择与同学通宵倾谈以排解压力。不过，放榜当天考生或需应付大量繁复的资讯及突发状况。故此，考生应避免熬夜，确保有充足睡眠，以便在翌日能理智、冷静地处理各项升学事宜。

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DSE放榜2026︱恶劣天气安排

万一放榜时遇上恶劣天气，考评局会作出特别安排：

早上6时：如果8号或以上热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布正在这时生效

  • 考评局会延迟发放成绩，网上查阅成绩及SMS都会延迟。

下午1时或之前：如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消

  • 学校可在取消2小时后，到考评局湾仔办事处或荃湾评核中心领取成绩通知书，而学校考生应向学校了解相关安排。
  • 至于自修生或夜校考生，则可在信号取消2小时后，在网上查阅成绩。在信号取消3小时后
  • 考评局会向预先提供SMS手机号码的考生发出载有成绩的SMS。

下午1时后：如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消

  • 发放成绩、网上查阅成绩及SMS发放成绩的安排，将延迟一天，即在7月16星期四)进行。

*考生应留意考评局网站、DSE App、电视及电台的最新资讯。

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DSE放榜2026︱必备物品Checklist

  1. 身份证（正本及多份副本）
  2. DSE 成绩单（正本及多份副本）
  3. 中四至中六校内成绩单（正本及多份副本）
  4. 证件相（5 张或以上）
  5. 学生学习概览（SLP）（正本及多份副本）
  6. 比赛／活动的经验及成就（OEA）（正本及多份副本）
  7. 校外比赛或课外活动证书（如适用）
  8. 推荐信（如适用）
  9. 大专院校有条件取录（Conditional Offer）通知书（如适用）
  10. 手机／平板电脑（以便即时网上报读课程）、充电器
  11. 基本文具
  12. 雨具
  13. 适量现金

DSE放榜2026︱放榜日服装

在放榜当日，同学可能需要即时前往各大专院校参加面试，因此建议大家穿着整洁、斯文且得体的服饰，切忌过于随意，例如穿拖鞋、热裤或短裙等。若拿捏不准服装的分寸，校服会是最安全、最万无一失的选择。

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DSE放榜2026︱覆核成绩Appeal

DSE放榜后，若考生对成绩存疑，可考虑在放榜当日(7月15日)至7月20日，提出成绩覆核（Appeal）。关于Appeal的机制、申请程序、收费等资讯，可按此了解更多。

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DSE放榜2026︱重要日子

  • 7月15日：DSE放榜
  • 7月16至18日：联招最后改选，同学可于个别指定时段，修改课程选择
  • 8月5日：联招放榜
  • 8月6日：获得正式遴选取录资格的申请人缴交留位费的最后限期
  • 8月12日(暂定)：考评局公布DSE成绩覆核结果
  • 8月13日：取得覆核成绩的申请人，可递交要求重新考虑入学申请
  • 8月20日：公布重新考虑的遴选结果

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DSE放榜2026︱放榜资讯及辅导机构（部份）

临近放榜，同学或会有不同情绪，例如紧张、忧虑、兴奋或失落等。假如成绩不似预期，更可能会有沮丧、情绪低落等情形，这时大家应尝试调整心情，或向信任的人，包括家人、朋友、老师、学校社工等倾诉。此外，大家亦可以透过不同机构的辅导热线寻求情绪支援。假如试过以上方法后，仍然情绪低落，而情况持续两周或以上，甚至精神难以放松、出现手震、心跳快等征状，就需向医生、心理学家等专业人士寻求协助。

1. 学友社放榜辅导热线

  • 服务时间：11/7至20/7（14/7通宵服务）、 4/8至6/8、11/8至12/8
  • 热线：2503 3399
  • 网址连结：>>按此<< 

2. 教育局中六学生资讯专页

3. 香港青年协会DSE 2777 1112

  • 升学辅导热线及WhatsApp：2777 1112
  • 服务时间：14:00 – 02:00（周一至六）

4. Open噏24小时网上辅导平台

  • 服务时间：24小时
  • 网址连结：>>按此<<

5. 陪我讲情绪通18111精神健康支援热线

  • 热线及WhatsApp：18111
  • 服务时间：24小时

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