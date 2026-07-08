DSE放榜2026︱终极放榜懒人包！流程/恶劣天气安排/必备物品/重要日期一文看清（持续更新）

DSE放榜2026︱2026年香港中学文凭试（DSE）即将在 7 月 15 日放榜。对大部分同学而言，这是人生第一次公开试放榜，现时难免会紧张，甚至是担忧。为了减少大家的焦虑，《星岛教育》准备了「放榜懒人包」，讲解放榜前后的注意事项，更整理了当日的必备物品清单和恶劣天气下的放榜安排。希望大家能做足准备，以便应对不同的情况，顺利渡过放榜日。

学校考生领取成绩单的安排

在放榜日的早上，考生应该按学校的安排，回学校领取成绩通知书。 若考生同时报考了甲类及/或乙类、丙类科目，届时将会获发两张成绩通知书，其中一张印有甲类及乙类科目成绩，另一张则有丙类科目成绩。

自修生查阅成绩的安排

自修生预计可以在放榜当日，收到考评局以平邮寄出的成绩通知书。考生亦可以在放榜当日早上7时起，直接登入「香港中学文凭试网上服务」查阅成绩。

手机短讯发放成绩安排

考评局将于放榜日上午 9 时起，向已提供手机号码的考生，以「#HKEAA」的短讯发送人名称，发送载有DSE成绩的短讯。

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考生在取得成绩单后，或需再规划升学，以下是放榜日的5大重要事项。

1. 准时回校领取成绩单

放榜日早上，学校考生应按时回校领取DSE成绩单正本。即使考评局会透过手机短讯（SMS）通知成绩，但实体成绩单始终是报读自资院校课程时的重要文件，因此同学应回校领取。

2. 咨询老师意见

考生在领取成绩单后，可以向负责升学辅导的老师或班主任寻求意见，了解自己的成绩有甚么升学选择，以及在报读课程时有哪些地方要注意。

3. 决定是否接受「有条件取录」

自资院校在放榜前已向合适的申请人发出「有条件取录」（Conditional Offer）。考生在获取 DSE 成绩后，就要考虑是否接受offer。如果决定接受，就要清楚了解当中的流程及细节，例如缴交留位费的安排及重要日期。

4. 留意特定改选时段

本年度的JUPAS在放榜后的改选日期定于16至18日。每位申请人都获分配专属的改选时段，同学需特别留意自己的时间，以免错过改选机会，影响升学部署。

5. 可考虑立即到自资院校申请

若考生成绩未如理想，预料未能达标入读8所教资会资助大学，且事前未曾申请自资院校，在领取成绩单后，可立刻前往院校报名。同学现时可留意自资院校课程的收生要求及报名详情，这些院校亦可能要求申请者参加入学试及面试，因此大家应做好准备。

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不想放榜时手忙脚乱？在成绩公布前，考生应做好5件准备工作，以便冷静应对不同结果，避免因仓卒抉择而打乱未来的升学部署。

1. 预判「高、中、低」成绩 制订多元升学方案

放榜结果难料，最安全的做法是提早做好「沙盘推演」！同学可以先估算自己的DSE分数，然后针对「高、中、低」三种情况，规划相应的升学策略。

2. 整理院校电邮 排定「有条件取录」优先顺序

考生在放榜前应检查与核对由院校发出的电邮。重点在于梳理出已获得的「有条件取录」（Conditional Offer）电邮，了解当中的取录条款，并为这些offer排序，选出最心仪入读的课程。

3. 备妥放榜「战略物资」 应对即场报名

放榜日充满变数，部分考生或需把握黄金时间，亲身前往专上院校即场报名及面试。因此，建议考生提早整合一个「放榜文件包」，带备报名需要用到的文件。

4. 精准掌握 JUPAS 改选时段

JUPAS申请人在放榜后将获发最后一次修改课程选择的机会。由于每位考生的改选时段或有不同，同学必须提前确认及了解相关细节。虽然今年JUPAS将改选时段倍增至48小时，考生有更充裕的时间规划课程选择，但建议大家尽早登入系统，避免拖延至最后一刻才改选，这样即使遇上网络连线或系统问题，仍有缓冲时间处理及补救。

5. 保持充足睡眠 维持良好状态

虽然放榜前夕考生普遍感到紧张，或会选择与同学通宵倾谈以排解压力。不过，放榜当天考生或需应付大量繁复的资讯及突发状况。故此，考生应避免熬夜，确保有充足睡眠，以便在翌日能理智、冷静地处理各项升学事宜。

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万一放榜时遇上恶劣天气，考评局会作出特别安排：

早上6时：如果8号或以上热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布正在这时生效

考评局会延迟发放成绩，网上查阅成绩及SMS都会延迟。

下午1时或之前：如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消

学校可在取消2小时后，到考评局湾仔办事处或荃湾评核中心领取成绩通知书，而学校考生应向学校了解相关安排。

至于自修生或夜校考生，则可在信号取消2小时后，在网上查阅成绩。在信号取消3小时后

考评局会向预先提供SMS手机号码的考生发出载有成绩的SMS。

下午1时后：如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消

发放成绩、网上查阅成绩及SMS发放成绩的安排，将延迟一天，即在7月16星期四)进行。

*考生应留意考评局网站、DSE App、电视及电台的最新资讯。

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身份证（正本及多份副本） DSE 成绩单（正本及多份副本） 中四至中六校内成绩单（正本及多份副本） 证件相（5 张或以上） 学生学习概览（SLP）（正本及多份副本） 比赛／活动的经验及成就（OEA）（正本及多份副本） 校外比赛或课外活动证书（如适用） 推荐信（如适用） 大专院校有条件取录（Conditional Offer）通知书（如适用） 手机／平板电脑（以便即时网上报读课程）、充电器 基本文具 雨具 适量现金

在放榜当日，同学可能需要即时前往各大专院校参加面试，因此建议大家穿着整洁、斯文且得体的服饰，切忌过于随意，例如穿拖鞋、热裤或短裙等。若拿捏不准服装的分寸，校服会是最安全、最万无一失的选择。

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DSE放榜后，若考生对成绩存疑，可考虑在放榜当日(7月15日)至7月20日，提出成绩覆核（Appeal）。关于Appeal的机制、申请程序、收费等资讯，可按此了解更多。

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7月15日： DSE放榜

DSE放榜 7月16至18日： 联招最后改选，同学可于个别指定时段，修改课程选择

联招最后改选，同学可于个别指定时段，修改课程选择 8月5日： 联招放榜

联招放榜 8月6日： 获得正式遴选取录资格的申请人缴交留位费的最后限期

获得正式遴选取录资格的申请人缴交留位费的最后限期 8月12日(暂定)： 考评局公布DSE成绩覆核结果

考评局公布DSE成绩覆核结果 8月13日： 取得覆核成绩的申请人，可递交要求重新考虑入学申请

取得覆核成绩的申请人，可递交要求重新考虑入学申请 8月20日：公布重新考虑的遴选结果

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临近放榜，同学或会有不同情绪，例如紧张、忧虑、兴奋或失落等。假如成绩不似预期，更可能会有沮丧、情绪低落等情形，这时大家应尝试调整心情，或向信任的人，包括家人、朋友、老师、学校社工等倾诉。此外，大家亦可以透过不同机构的辅导热线寻求情绪支援。假如试过以上方法后，仍然情绪低落，而情况持续两周或以上，甚至精神难以放松、出现手震、心跳快等征状，就需向医生、心理学家等专业人士寻求协助。

1. 学友社放榜辅导热线

服务时间：11/7至20/7（14/7通宵服务）、 4/8至6/8、11/8至12/8

热线：2503 3399

网址连结：>>按此<<

2. 教育局中六学生资讯专页

3. 香港青年协会DSE 2777 1112

升学辅导热线及WhatsApp：2777 1112

服务时间：14:00 – 02:00（周一至六）

4. Open噏24小时网上辅导平台

5. 陪我讲情绪通18111精神健康支援热线

热线及WhatsApp：18111

服务时间：24小时

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