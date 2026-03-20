九巴、城巴节能新指引 强制车厢冷气不低于25度、建议车长特定情况宜关冷气

国际局势的变化，往往牵动本地民生。近日，随著中东局势持续动荡，国际油价不断攀升，九巴及城巴纷纷推出节能措施。日前，网上就流传巴士公司内部通告，要求司机调高车厢冷气温度，或在驾驶空车或未载客期间，调节空调以提升能源效益。新指引在引起广泛关注，不少前线车长及市民均对炎夏的乘车环境及行车安全表示忧虑。

九巴、城巴发内部指引应对高企油价 车厢冷气25度、车长特定情况关冷气

网上流传消息，指因中东局势动荡令国际油价上升，本港两间主要巴士公司九巴及城巴为控制营运成本，将于夏季调高车厢冷气温度。根据流传的内部通告，为节约燃油消耗，各公司采取了不同措施，九巴将车厢冷气温度调整至「摄氏25.5-27.5度」；城巴则要求车长在「私牌」（不载客行程）期间「开窗熄冷气」，并在总站开出前「禁止提前开引擎及冷气降低车厢温度」，以求最大程度节能。

网民反应两极：现在油价水涨船高

事件引起网民热议，意见纷陈。有网民对巴士公司的决定表示理解，留言指「没办法，现在油价因为一堆火流星乱飞已经水涨船高了」，认为此举是控制成本下的无奈之举。亦有熟悉巴士运作的网民观察后指出，部分措施对乘客影响有限，例如「私牌熄冷气乘客唔受影响」，而且巴士空调温度本身已由系统锁定，并非车长可以随意调校。不过，亦有乘客反映已感到车厢温度上升，直言「难怪冷气拧咗都无风啦」，对夏季的乘车体验表示担心。

工会忧车长健康 促请当局介入

汽车交通运输业总工会对此措施表达强烈关注，并已向公司管理层及运输署反映情况。工会指出，在酷热天气下，仅靠开窗通风会使车厢变得异常闷热，可能导致车长身体不适甚至中暑，构成交通安全隐患。

此外，工会已同时促请运输署及劳工处介入，要求巴士公司将冷气调低至23度，并建议将节省的资源用于为驾驶席安装风扇，以及与前线员工分享节省下来的燃油开支。

运输署：车长可视乎实际情况作出调节

运输署回复查询时表示，已留意到九巴及城巴最近向车长发出的内部通告。署方指，得悉通告内容主要是提醒车长遵守一贯要求，例如在车站停定时切勿空转引擎，以及避免急速加速或煞车。

至于有关在非载客行程关掉冷气的指示，运输署表示据了解只属「呼吁性质」，车长可视乎实际情况作出调节。署方强调，已提醒巴士公司应与员工做好沟通，在不影响乘客服务及安全驾驶的前提下，人性化处理车长的工作安排。

资料来源：shameoiy@Threads、汽车交通运输业总工会