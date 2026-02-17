2026马年运程︱5大玄学家12生肖运势逐个点评！苏民峰/麦玲玲/李丞责/ 唐碧霞/云文子

踏入新的一年，许多人都希望能够掌握先机，了解来年的运程起伏。为了帮助大家趋吉避凶，《星岛头条》特别综合了香港5位著名玄学家有关12生肖的年度运势，包括苏民峰、麦玲玲、李丞责、云文子及唐碧霞，由事业、财运、感情到健康等各个层面，为大家提供独到的见解及开运建议，助您新一年做好万全准备，迎接顺遂丰盛的马年。

12生肖马年运程逐个点评！5大玄学家助趋吉避凶

属马︰今年犯太岁！事业财运佳 慎防意外血光

苏民峰︰

属马者今年「犯太岁」，运程反复。事业因「将星」助力有望晋升，财运也获「金匮」吉星相助，有利储蓄，尤其秋冬出生者更佳。然而，感情易因犯太岁而生变，若无结婚、添丁等喜事，关系或现危机。健康方面，受「剑锋」等凶星影响，需慎防筋骨受伤，长者则要留意牙齿问题。整体而言，春夏出生者宜守，秋冬出生者在管理好情绪的前提下，则可尝试突破。

麦玲玲︰

属马者本命年犯太岁，运势变化多端。传统上宜办喜事冲喜，否则波折难免。事业上得「将星」及「岁驾」襄助，领导才能得以发挥，表现不俗。然而，受「太岁」、「剑锋」等凶星影响，身体易受损伤，尤其需防金属利器及交通意外。麦玲玲师傅建议佩戴羊形饰物以保平安，化解不利影响。

李丞责︰

属马者在2026年值太岁，事业上迎来【将星】，个人能力得以提升，是充满机遇的一年。财运方面有【金匮】相助，利于储蓄财富。然而，【剑锋】、【伏尸】等凶星警示可能出现意外血光之灾。感情运平淡，建议将重心放在事业发展上，同时加倍关心自身及家中长辈的健康，特别要提防利器伤害与潜在疾病。

唐碧霞︰

属马者2026年「值太岁」，人生变化较多，可透过结婚、添丁或创业等喜事冲喜。幸得「金匮」、「将星」吉星加持，财运与事业运理想，领导才能得以发挥。然而，「剑锋」、「伏尸」等凶星预示易有血光之灾及家宅运不佳，建议保持谨慎，并可佩戴饰物或主动捐血洗牙以化解。

云文子︰

2026年属马者为本命年，同时「值太岁」兼「刑太岁」，运程疲弱。不论事业、人际关系都充满阻滞，容易错失良机。事业上付出与回报不成正比，打击自信。爱情方面波折重重，需慎防「烂桃花」。财运平平，投资触觉薄弱，有财来财去之象。今年应沉著气，处事分清轻重缓急，方可安然度过。

属羊︰与太岁相合！太阳星照 事业财运皆旺

属羊︰与太岁相合！太阳星照 事业财运皆旺

苏民峰︰

属羊者今年与太岁相合，事业运程相当不错。得「太阳」男贵人星及「扳鞍」星拱照，地位有望提升，人际关系和谐。但需留意「晦气」星可能导致事情在最后关头突生变故，功败垂成，凡事须跟进到底。感情方面，人缘极佳，已有伴侣者关系稳定和顺。单身者桃花较弱，要把握农历正月及七月的机会，否则可能要等到2028年。

麦玲玲︰

属羊者与太岁相合，整体运程不俗。受「太阳」星照耀，大利出外发展，且有男性贵人相助，从事男性相关行业可财源滚滚。「岁合」星亦带来良好人缘。不过，需注意「晦气」星影响，易因沟通不足而得罪他人。家宅运稍弱，麦玲玲师傅建议可透过装修或更换家私来提升家宅运。

李丞责︰

属羊者在2026年迎来六合之年，整体运势明显好转。得【太阳】吉星照耀，容易获得男性贵人相助，有利于变动环境及发挥创意。爱情方面有桃花出现，但关系可能若即若离。财运一般，理财需谨慎。健康上需注意【扳鞍】星带来的意外风险，以及【晦气】星可能引致的呼吸道问题与人际间的误会。

唐碧霞︰

属羊者2026年与太岁相合，加上「太阳」、「金舆」等吉星高照，事业与财运皆旺，尤其易得男性贵人扶持，利于从事男性相关行业。创意工作者灵感不绝。但「扳鞍」凶星影响下，或有工作环境变动，考虑转职时需审慎评估，以免得不偿失，造成越转越差的情况，要三思而后行。

云文子︰

属羊者在2026年运势气势如虹，贵人运旺盛，是开创新局面的绝佳时机。事业上天时、地利、人和俱备，应把握机会开发新市场。桃花运极旺，魅力四射，脱单机会多不胜数。财运上正财、偏财皆有斩获，加薪幅度理想，亦是置业良机。整体而言，勇敢踏出舒适圈，便能迈向更丰盛的人生。

属猴︰驿马星动利事业！慎防孤单损家人健康

属猴︰驿马星动利事业！慎防孤单损家人健康

苏民峰︰

属猴者受「驿马」星影响，今年变动机会较多，例如外游、公干、搬迁或转工，事业运相对平稳。运程视乎出生季节，秋冬出生的寒命人运势向好，应积极进取；春夏出生的平命、热命人运势则一般，宜采取守势。此外，受「孤辰」凶星影响，经常出外的人士或会感到孤单，需要注意个人情绪的调节，以免影响心情。

麦玲玲︰

属猴者流年运势平稳，宜动不宜静。吉星「驿马」入主，意味动中生财，多出差或拓展海外市场将有佳绩。「文昌」星则有利读书考试及晋升。健康方面，受「丧门」、「地丧」影响，需特别关心家中长者健康。感情上或因「孤辰」星感到孤单，建议与伴侣增进沟通，寻找共同兴趣。

李丞责︰

属猴者在2026年获【文昌】星入命，大利学业、事业与晋升，尤其对于从事文职及写作的人士，容易得到赏识。正财运稳健，但不宜投机。【驿马】星动，意味著奔波劳碌，有较多出门机会或工作生活环境变动。惟受【孤辰】星影响，姻缘运较弱，且需要多加关心家中长辈的健康状况。

唐碧霞︰

属猴者2026年「驿马」星驰，适宜多出门走动，如出差或开拓海外市场，以「动中生财」。同时「文昌」星有利学习与晋升。但「孤辰」与「丧门」凶星影响人际关系与家宅健康，需多与伴侣沟通，并时刻关心自己与家中长辈的健康状况，感到不适时应立即求医，切勿讳疾忌医。

云文子︰

2026年属猴者运势先苦后甜，上半年波折较多，计划可能因故延迟，令人气馁。事业在入秋后将迎来转机，甚至有转职机会。爱情运浮沉，或会遇上雾水情缘，对心仪对象宜主动出击。财运方面，上半年不宜作重大投资决定，应以稳健长远为前提。建议上半年可到南方地区旅游，有助提升气场。



属鸡︰红鸾星动人缘旺！太阴招财 慎防金钱𫐖轕

属鸡︰红鸾星动人缘旺！太阴招财 慎防金钱𫐖轕

苏民峰︰

属鸡者踏入「红鸾桃花年」，人缘畅旺，对事业发展极为有利。在职场上，更有「太阴」女贵人星扶助，事半功倍。爱情运是今年的亮点，单身者有望觅得理想对象，恋爱中人则可能共谐连理。不过，需注意「羊刃」星或会令情绪不稳，容易急躁。健康上因「午酉相破」，属轻微犯太岁，稍为注意肺、骨、喉咙等部位即可，问题不大。

麦玲玲︰

属鸡者马年运势上佳。财运上获「太阴」眷顾，从事女性相关生意可财源广进。感情方面「红鸾」星动，单身者机会大增，有望结婚，已婚者则要慎防三角关系。事业亦有「天乙」贵人扶持。惟需留意「贯索」星，慎防金钱瓜葛，投资合作需账目分明，避免纷争。

李丞责︰

属鸡者在2026年吉星高照，运势强劲。得【天乙】大贵人及【太阴】星助力，能逢凶化吉，尤其易得女性贵人扶持，事业顺利，正财兴旺。【红鸾】星动，桃花运极佳，大利婚嫁、添丁。惟需提防【贯索】星带来的财务纠纷，以及【卒暴】星引发的突发性健康问题，应多加留意。

唐碧霞︰

属鸡者2026年迎来「玉堂」、「太阴」及「红鸾」等强力吉星，财运亨通，且有女性贵人相助。今年桃花运极旺，单身者有望觅得良缘，已婚者人缘佳，亦利于添丁。惟需注意「贯索」、「勾神」凶星，处理人际关系及金钱往来时应谨言慎行，避免因承诺而引致是非。

云文子︰

属鸡者在2026年运势否极泰来，人气急升，但也因此迎来「是非之年」，应将心力转移到提升个人价值上。事业得益于人际网络，是开拓人脉的黄金时机，但需戒掉口不择言。爱情上虽有机会，却也可能陷入暧昧关系。财运随人气稳步上扬，优质人脉能带来有利的投资资讯，宜作中长线部署。

属狗︰吉星助事业稳步升！慎防小人暗算惹官非

属狗︰吉星助事业稳步升！慎防小人暗算惹官非

苏民峰︰

属狗者今年与太岁三合，人缘运佳，能减缓春夏出生者平平的运势，而秋冬出生的寒命人更迎来近年运势高峰，应放胆尝试。事业上虽有「五鬼」等众多凶星带来小人是非，幸得「地解」及「三台」星化解并提升地位。处理文件合约须格外小心，提防官非。感情状况因相合而稳定，单身者则要把握农历四月及十月的桃花月。

麦玲玲︰

属狗者与太岁为伴，运势颇为顺遂。「三台」星助事业、爱情及财运稳步上扬；「华盖」星则助你才华得以展现。不过，受「五鬼」星影响，易与伴侣产生猜疑，需加强沟通。同时「官符」星警示有官非风险，处理文件合约时必须格外谨慎，以免陷入法律纠纷。

李丞责︰

属狗者在2026年迎来三合之年，整体运势平稳，是稳守突击的一年。事业上得【华盖】与【三台】星相助，地位有望提升，特别有利于艺术、宗教及地产相关领域。但【官符】、【五鬼】等凶星警示可能涉及官非诉讼与小人作祟。姻缘运平淡，并需注意【披头】星带来的头部相关健康问题。

唐碧霞︰

属狗者2026年为「三合」之年，运势稳定和谐。「三台」、「华盖」等吉星拱照，事业步步高升，尤其利于发挥艺术才华与创意。工作表现备受认同。然而，「五鬼」及「官符」等凶星入主，易致精神紧张，并需提防官非诉讼，处理文件合约时必须小心谨慎，以免陷入法律纠纷。

云文子︰

2026年属狗者运势平稳，虽无大惊喜，但能安稳是福。今年是「文昌之年」，极利于学习、进修及考取专业资格，为自己增值。事业进展平稳，调节期望管理是关键。爱情运较为缓慢，需提升自信，可透过参加课程结识有缘人。财运一般，不宜高风险投资，最大的回报是投资在自我增值上。

属猪︰运势回稳获贵人助！惟需慎防破财伤健康

属猪︰运势回稳获贵人助！惟需慎防破财伤健康

苏民峰︰

属猪者今年与「太岁暗合」，事业上易得高层等「暗中贵人」扶持。财运有「月德」星守护，能逢凶化吉，但「劫煞」星代表人际关系上的破财，应避免为人作借贷担保。爱情方面，相合年份有利于稳定现有关系，但单身者桃花较弱，可留意农历三、八月的机会。健康上虽有「死符」星，但影响不大，毋须过份担忧。

麦玲玲︰

属猪者告别冲太岁，迎来稳定新开始。获「月德」贵人星及「玉堂」星加持，财运转好，生意渐趋顺利。感情上，单身者有望经介绍结识新对象，但发展不宜过急。需注意「小耗」凶星带来轻微破财，可购买心仪物品或做善事作「破喜财」，有助稳定财运。

李丞责︰

属猪者在2026年运势向上，事业与姻缘皆有不错发展。得【月德】贵人星相助，能获他人之力达成目标，尤其有利于男性的感情运。然而，【死符】、【劫煞】等凶星入宫，健康状况堪忧，需注意休养生息，并严防金钱损失、盗窃或诈骗事件。理财应以保守为上，切忌高风险投资。

唐碧霞︰

属猪者2026年得「月德」及「天乙贵人」两大吉星照拂，事业发展顺利，人际关系和谐，即使遇到困难也有贵人出手相助，凡事逢凶化吉。但「死符」、「劫煞」及「小耗」等凶星会冲击家宅运与健康，易有意外及小破财。建议可为家居作小维修以提升家宅运，并谨慎理财。

云文子︰

属猪者于2026年运势生机勃勃，头脑灵活，机遇处处。然而贵人助力一般，成功关键在于亲力亲为，「多劳多得」。事业上团队向心力强，但需以身作则。爱情运佳，有机会与期待已久的对象结缘，或发展年龄差距较大的恋情。财运吉中带险，偏财较弱，投资需做足功课，采取保本策略。

属鼠︰冲太岁百事皆变！理财不慎 恐有大破耗

属鼠︰冲太岁百事皆变！理财不慎 恐有大破耗

苏民峰︰

属鼠者今年「冲太岁」，运势变动极大，好坏两极。财运受「大耗」星影响，将有大额开支，若无置业等计划，则要慎防无故破财。事业或有变动，寒命人可寻求突破，其他人则宜静不宜动。感情关系处于「不结即分」的关口，单身者有机会，已婚者则要多加忍让。健康方面，冲太岁易致筋骨损伤，需格外留神。

麦玲玲︰

属鼠者冲太岁，是变化最多的一年，事业、爱情及财运皆起落不定。感情上易有离合，为「关口年」。财运方面，「大耗」星致使严重破财，不宜持有大量现金，应考虑购买实物保值。人际关系上亦因「岁破」而易得罪人。建议佩戴猴形及龙形饰物，以求运势顺遂。

李丞责︰

属鼠者在2026年正冲太岁，是挑战相当严峻的一年。运势起伏不定，财运方面受【大耗】星影响，有大破财之象，理财应极度保守。【岁破】、【灾煞】等凶星云集，健康与人身安全成为首要关注点，须严防火险、水险及交通意外。感情路上难有突破，宜调整心态，谨慎行事。

唐碧霞︰

属鼠者2026年「冲太岁」，运势变动频繁，若能以结婚、置业等喜事冲喜，则可化解不利影响。虽无吉星，但事业上有晋升机会。若无喜事，则需有心理准备迎接挑战。受「大耗」、「岁破」等凶星影响，不宜作高风险投资，人际关系亦受考验，做事易遇波折，应谨慎行事。

云文子︰

2026年属鼠者「冲太岁」，运势荆棘满途，压力沉重，但得「值符」星护佑，能化危为机。事业上努力易付诸流水，更要提防小人。爱情运因情绪不稳而波折。财运方面，正财偏财皆不振，绝不宜作巨额或不熟悉的投资，并要慎防诈骗。多参与喜庆活动，有助提升运势，化解冲击。

属牛︰获双贵人星扶持！虽犯太岁 事业仍大吉

属牛︰获双贵人星扶持！虽犯太岁 事业仍大吉

苏民峰︰

属牛者今年事业运非常强劲。虽有轻微「太岁相害」，是非稍多，但得力于「龙德」、「紫微」这两颗最强力的贵人星，能获上司或客户鼎力支持，所有凶星均不足为患，是发展事业的大好时机。运程主要视乎出生季节，春夏出生者运势稍为停滞，建议行事谨慎；秋冬出生者则不宜过份冒进，整体以稳中求胜为佳。

麦玲玲︰

属牛者害太岁，身边小人较多，做事宜低调。幸得「紫微」、「龙德」两大贵人星拱照，能逢凶化吉，加上「国印」星助力，事业仍有进步。但财运受「暴败」星影响，起伏极大，投资时需见好即收。此外，「天厄」等凶星预示出门易有惊吓。建议佩戴蛇形及鸡形饰物保平安。

李丞责︰

属牛者在2026年害太岁，需特别注意与六亲的关系，容易产生磨擦。幸而命宫有多颗强大吉星如【紫微】、【龙德】拱照，事业运极强，权力与名声有望双丰收，是开创事业的好时机。然而，犯太岁年份仍会感到压力，面对不少阻滞。应在挑战中把握事业良机，并努力维系人际和谐。

唐碧霞︰

属牛者2026年「害太岁」，人际关系易受影响，宜「少说话、多做事」。幸得「紫微」、「龙德」两大贵人星相助，事业发展顺利，易获提携，更有「国印」吉星加持，有晋升良机。但「暴败」星令财运波动，「天厄」则主出门不利，需提防意外或财物损失，凡事小心。

云文子︰

属牛者在2026年「害太岁」，运势暗涌频生，小人当道，幸得家宅长辈缘之助。事业上虽有阻滞，但若能管理好情绪，保持正向思维，最终仍可冲出困境。爱情运虚浮，易遇上虚幻的假桃花。财运方面财来财去，投资时应听取专业或长辈意见，切勿妄想一夜暴富，有时错过时机反而是福。

属虎︰三合之年无吉星！凡事靠己 慎防「指背」

属虎︰三合之年无吉星！凡事靠己 慎防「指背」

苏民峰︰

属虎者今年与「太岁三合」，人缘运不错，感情关系稳定。但因缺乏吉星进驻，凡事需靠自己努力，整体运程属中游。事业上要提防「指背」凶星，易招惹背后是非，建议行事光明磊落，以减低影响。财运方面，秋冬出生的寒命人只要努力，便能凭借自身力量获得理想回报。单身者可把握农历六、十二月的桃花机会。

麦玲玲︰

属虎者马年无吉星，凡事需亲力亲为。可借对宫的「驿马」与「文昌」星，多出差或到海外进修有助运势，但力量不强。今年要特别注意人际关系，因「指背」星代表易遭人背后中伤。加上「白虎」星影响，易遇上脾气不佳的女性，凡事尽量忍让，有助行事顺利。

李丞责︰

属虎者在2026年是三合之年，整体运气平稳，宜采取守势。事业上有发挥领导才能的机会，也利于进修增值以生旺正财。但需慎防【指背】星带来的小人是非与口舌之争。财运上不利地产投资，健康方面要严防【白虎】星带来的交通意外、重型机器或动物所造成的伤害。

唐碧霞︰

属虎者2026年与太岁三合，运势平稳，人际关系理想，正财收入不错。但吉星欠奉，且有「白虎」、「指背」、「飞廉」等凶星潜伏。需提防性格强势的女性，避免卷入他人的是非纷争。此外，健康运受影响，要特别小心意外受伤，进行户外活动或驾驶时应加倍留意安全。

云文子︰

2026年属虎者福星高照，贵人运强劲，英雄有用武之地。事业顺风顺水，尤其利于创科、文化等行业，但需保持虚心，切忌骄傲。桃花运步步高升，魅力十足，有机会在职场或透过工作伙伴觅得良缘。财运迎来正财、偏财双赢，有贵人指路，但要养成良好理财习惯，避免「财聚即散」。

属兔︰破太岁！但吉星高照 桃花财运极旺

属兔︰破太岁！但吉星高照 桃花财运极旺

苏民峰︰

属兔者今年运势极强，财运与桃花运均高踞十二生肖榜首。「天喜桃花」入主，单身者极易觅得良缘；事业上亦有「天德」、「福星」等多位贵人相助，逢凶化吉。虽然「卷舌」星会带来口舌是非，但在强大吉星及桃花年的人缘运下，其影响微不足道，只要多加忍让即可。健康方面，需注意「披麻」星，多加关心家中长辈的身体状况。

麦玲玲︰

属兔者破太岁，人际关系易受破坏，需慎言。幸有多颗吉星守护，「天德」能逢凶化吉，「天喜」则带来喜事，适合结婚或添丁。但受「卷舌」星影响，是非口舌难免，不宜多管闲事。「咸池」则为短暂桃花，投入感情前需多观察。建议佩戴狗形饰物提升运势。

李丞责︰

属兔者在2026年破太岁，含有「破旧立新」的意味，若有意转换环境反而有利。幸得【福德】、【天德】等财星高照，财运相当旺盛。【天喜】星也带来喜事机会，利于婚嫁、添丁。但【咸池】等偏桃花星可能带来复杂的感情关系，已婚者需特别注意。健康上要留意口舌及呼吸道问题。

唐碧霞︰

属兔者2026年虽为「破太岁」，但整体运势强劲，足以减轻犯太岁的影响。在「天喜」、「天德」、「福星」等吉星加持下，财运与事业运俱佳，更有机会迎来婚嫁、添丁等喜事。惟受「卷舌」、「披麻」等凶星影响，需避免口舌之争，并多关心家宅运与家人健康。

云文子︰

属兔者在2026年「破太岁」，运势一蹶不振，好事多磨，内心易感不安。事业上荆棘满途，挑战重重，公司变动加上小人作祟，令人心力交瘁。然而情场得意，桃花运生机勃勃，能弥补职场的失意。财运崎岖，因「破」有破财之象，理财能力弱，投资宜守不宜攻，并慎防骗局及盗贼。

属龙︰「天解星」逢凶化吉！惟需慎防意外血光

属龙︰「天解星」逢凶化吉！惟需慎防意外血光

苏民峰︰

属龙者今年运程平稳，与太岁无冲、无合、无刑，可平稳过渡。事业上，秋冬出生的寒命人运气较佳，加上有「八座」吉星带动，地位有望提升。春夏出生者虽或有晋升机会，但可能附带烦恼，需权衡得失。感情运平平，关系稳定，单身者顺其自然即可。健康方面有「天解」等吉星化解凶厄，虽有「血刃」星，但多为小意外，毋须紧张。

麦玲玲︰

属龙者流年运势平稳，整体先难后易。吉星「天解」能助你解决困难，但亦可能影响婚约。凶星方面，「天狗」警示出门易有小意外，需购旅游保险。「寡宿」星影响感情关系；「月煞」则代表女性带来麻烦，与女性合作时金钱往来要清晰，避免纷争。

李丞责︰

属龙者在2026年运势平稳，得【天解】、【解神】星相助，许多累积已久的问题有望迎刃而解。但事业和财运未见突出，且需提防【豹尾】星带来的恩将仇报。健康受【天狗】、【血刃】等多颗凶星干扰，需慎防意外、血光之灾及水险。姻缘运较弱，尤其不利女性，难有突破。

唐碧霞︰

属龙者2026年是多劳多得的一年，事业上得「八座」及「天解」吉星之助，能逢凶化吉，大权在握，可望升职加薪。然而，「吊客」、「天狗」、「血刃」等凶星云集，对健康、财运及家宅运构成威胁。需特别注意身体健康，避免高危险活动，以防血光之灾及金钱损失。

云文子︰

2026年属龙者运势先弱后强，上半年因害怕失败而状态低迷，形成「拖延症」。下半年运势将大逆转，拨开云雾。事业在下半年能走出樽颈，重拾热情。爱情上需调整过高的择偶要求。财运逐步回稳，正财有增长，投资宜放眼长线，并做好医疗保险规划，方能稳健获利。

属蛇︰告别太岁运转好！事业财运佳 慎防病痛

属蛇︰告别太岁运转好！事业财运佳 慎防病痛

苏民峰︰

属蛇者告别去年犯太岁，迎来「雾水桃花年」，运势好转，良好的人缘有助事业发展。吉星「陌越」亦主地位提升，名声及形象均有进步。感情方面，社交生活多姿多彩，有利发展新关系，但关系或不稳定。需注意「亡神」星会导致遗失私人物品。健康上则有「病符」星，春季要多加留意小毛病，尤其夏天出生者要注意皮肤及肠胃。

麦玲玲︰

属蛇者经历变化后，马年运势渐趋稳定。事业上获「禄勋」星加持，有望升职加薪。但「陌越」星会带来面对新环境的压力，易精神紧张，建议多做运动减压。健康方面受「病符」星影响，虽无大碍，但伤风感冒等小毛病较多，需多加留意，并注意家中病星方位。

李丞责︰

属蛇者在2026年摆脱去年不济，运势回升上扬。事业顺遂，得【禄勋】吉星入命，正财收入有望增加，无论文职或武职都能崭露头角，但需避免骄傲自满。姻缘运平淡，可多参与喜庆场合提升气场。健康方面受【病符】星影响，需多加关注身体调养、情绪及睡眠问题。

唐碧霞︰

属蛇者2026年思维活跃，利于进修，加上「禄勋」吉星高照，正财运及事业发展顺利，可望升职加薪或觅得更好工作。但「病符」凶星提醒需多关心家中长辈健康。「陌越」则暗示可能要适应新环境。另外「亡神」星入主，容易健忘及遗失物品，出门时要特别留神。

云文子︰

属蛇者在2026年获幸运之神眷顾，运势如虹，机遇不断，尤其有女性贵人鼎力支持。事业上势如破竹，表现获肯定，有晋升机会，从事女性客源行业回报更佳。爱情运稳步上扬，个人魅力飙升，应把握时机告别单身。财运缓缓上升，可落实理财计划，多听取女性前辈意见，有助稳定获利。