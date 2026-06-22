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夏至2026｜夏至有甚么传统消暑食品？为何会有「立竿无影」奇观？｜星岛教室

知识转移
更新时间：15:55 2026-06-22 HKT
发布时间：15:55 2026-06-22 HKT

当蝉鸣编织成夏日的交响曲，我们迎来了二十四节气中的第十个节气——夏至。这一天，太阳直射北回归线，北半球迎来了一年中白昼最长、黑夜最短的一天。夏至不仅是天文学上的重要标志，更承载着丰富的农耕智慧与岁时风俗，为炎炎夏日拉开了生机勃勃的序幕。

天文与气候︰昼晷已云极

今年的夏至在6月21日。夏至二候「蜩始鸣」，蝉一声声地唤醒了热烈的盛夏盛景。
今年的夏至在6月21日。夏至二候「蜩始鸣」，蝉一声声地唤醒了热烈的盛夏盛景。

「夏至」通常落在每年6月21日至22日之间。《月令七十二候集解》中记载：「五月中，夏，假也，至，极也，万物于此皆假大而至极也。」这里的「至」并非指夏天结束，而是指阳气与白昼时间达到了「极点」。在古代，人们用圭表测量日影，发现这一天正午的日影是一年中最短的。

古人将夏至分为「三候」：一候「鹿角解」，古人认为鹿属阳，夏至过后阴气渐生，阳性的鹿角便开始脱落；二候「蜩始鸣」，雄性的知了（蝉）开始在树梢鼓翼长鸣；三候「半夏生」，一种名为「半夏」的喜阴药草在荒野中悄然生长。这「三候」生动地展现了盛夏时节自然界物候的细微变化。

舌尖上避暑智慧︰夏至面

传统上，有「冬至饺子夏至面」的说法，吃凉面是盛夏消暑的美味选择。
传统上，有「冬至饺子夏至面」的说法，吃凉面是盛夏消暑的美味选择。

在饮食文化上，中国民间素有「冬至饺子夏至面」的传统。夏至时值新麦收割完毕，家家户户喜欢用新采收的小麦磨粉做面，这既有「尝新」并庆祝丰收的含义，也能借由吃面来讨个好彩头。由于夏季气候炎热，人们在夏至多吃清凉的「凉面」或「过水面」，搭配爽口的黄瓜丝与芝麻酱，既能消暑开胃，又容易消化。在南方一些地区，人们还会饮用以酸梅、山楂、甘草熬制成的「酸梅汤」，或者服用荔枝、绿豆汤等时令食品。

这些传统饮食多具有清热解毒、生津止渴的功效，符合中医「长夏防暑、依时而食」的养生原则。

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赋灵感︰咏夏诗词藏古意

夏至的独特气候也激发了无数文人墨客的灵感。唐代诗人刘禹锡在〈竹枝词〉中写道︰「东边日出西边雨，道是无晴却有晴。」这句脍炙人口的诗句，精准地捕捉了夏至前后长江中下游地区「对流雨」来去匆匆、分布不均的气候特点。

而南宋田园诗人范成大在〈四时田园杂兴〉中，也曾敏锐地捕捉到夏至前后的乡村景致︰「梅子金黄杏子肥，麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过，惟有蜻蜓蛱蝶飞。」诗中以黄绿相间的时令果蔬与「日长」的气候特点，勾勒出夏至时节江南田园特有的宁谧与丰饶，万物正是在这漫长的日光下悄然成熟。

与大自然同步︰节气共鸣

夏至正午，太阳直射北回归线，呈现有趣的「立竿无影」现象。
夏至正午，太阳直射北回归线，呈现有趣的「立竿无影」现象。

对于远离农耕的现代城市人而言，夏至或许只是空调房外的滚滚热浪。然而，这一天特殊的物理现象——「立竿无影」，每年仍吸引无数游客前往北回归线标志塔打卡，亲身体验太阳直射头顶、影子缩至脚底的天文奇观。以香港为例，因其位于北回归线以南，每年会有两次太阳直射、出现「立竿无影」的奇观。一次通常在6月初（夏至前后），另一次在7月中旬。感受夏至，不仅是调理身子应对酷暑，更是在忙碌的都市生活中，重新找回身体与大自然律动同步的节奏。

冷知识 BOX：夏至科学

  • 立竿无影：夏至正午时分，太阳直射北回归线。此时在北回归线上的地区，阳光垂直照射地面，物体的影子会刚好落在正下方，呈现「物体不见影子」的奇特物理现象。
  • 夏至面：传统习俗中，有夏至吃面的行为。新麦刚收割，吃面既是祭祖尝新，也是科学的避暑方法——凉面能降温，热面能让人出汗散热，皆有助于调节体温。
  • 对流雨：夏至气温极高，地面受热后空气强烈上升，冷凝形成积雨云，常在午后带来突如其来的暴雨，这就是诗中「东边日出西边雨」的科学真相。

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历史充电站：古代「夏节」与现代反思

在宋代，夏至曾是法定节日，名为「夏节」，官府会给百官放假三天，让大家回家休息、洗沐消暑。这体现了古人「顺应天时、劳逸结合」的治理智慧。

反观今天，当代人在炎夏过度依赖空调，常患上「空调病」。其实在可行的情况下，我们应反思古人与大自然和谐共处的智慧，适度拥抱自然流汗的排毒过程，实践绿色永续的生活方式。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：裘锦秋中学（屯门）中国历史科主任张镇良

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