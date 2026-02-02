植根校训「修己善群」 推动正向教育 关怀社区｜津中乐道

今年，我校迎来创校30周年。回顾历程，「修己善群」的校训始终是我们的教育基石，时刻提醒我们要装备自己，服务社群。这份精神，与我们推行的正向教育一脉相承——我们相信，真正的教育，始于让学生发现及肯定自己的价值。

在「修己」方面，我们将正向教育融入日常教学，引导学生通过性格测验、目标订立及多元的学术与活动，发展及实践如坚毅、创意与团队协作等性格强项，让学生探索自我、肯定自我。而校园各处的成果展示与分享平台，则持续营造「欣赏文化」，让学生在彼此肯定中累积自信，提升幸福感。

这种向内的修养，延伸至对外关怀的「善群」行动。我校30年来致力推行环境与文物保育教育。我们以「可持续发展教育」为核心，设计跨学科专题研习，例如带领初中生深入流浮山、探究树木与人的关系，让学生在真实情境中学习平衡发展与保育。学生不止研习理论，更需提出具体倡议，思考如何保护社区环境、传承文化，将对环境的关怀付诸行动。更进一步，学生在屏山、厦村、锦田、湿地公园、南生围及塱原等地担任生态与文物导赏员，唤起公众对环境的关注。

塱原自然生态公园

此外，自千禧年起，我校学生一直代表香港参与「国际环境守护者青年会议（CEI）」，与全球青年探讨环境及文化议题，分享彼此对可持续发展的研究，将本地关怀扩展至国际视野。

从认识自我，到关怀社区、连结世界，正向教育与校训「修己善群」相互印证。30年来，我们感恩于历代教育同仁奠定的深厚传统，让「修己善群」的价值在时代变迁中越显光辉。

展望前路，我校将继续秉持这份初心，以正向教育为翼，陪伴每一位学子在旅程中稳健成长，绽放属于自己的璀璨光芒。愿与教育界同仁共勉，继续为下一代营造滋养心灵、孕育未来的沃土。

文：罗惠金

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为伊利沙伯中学旧生会中学校长。

本文标题原文〈植根校训，正向育人〉。

