吴家豪 - 都江堰——顺应自然的仁爱与STEAM智慧｜学友智库

站在都江堰的鱼嘴分水堤前，看着岷江之水被一分为二，内江灌溉良田，外江排洪泄沙。这座历经两千多年仍生生不息的水利工程，不仅是李冰父子治水的技术奇迹，更是一场关于「仁爱」的STEAM课堂。

李冰治水的起点，并非为了征服自然，而是源于对百姓疾苦的深切同理。面对水患，他选择了「乘势利导、因时制宜」的治水，正是我们在STEAM教育中的核心——科技是与环境共生的艺术。

将这份智慧带入现代课堂，我们能看见一条清晰的教学路径。首先是科学的观察，引导学生像李冰一样，实地考察地形与水流，明白为何鱼嘴要设在江心，飞沙堰为何能利用离心力自动排沙，是学会敬畏自然规律。

接着是工程与技术的实践，李冰发明了「竹笼」装石沉江截流和「火烧水浇」法开凿玉垒山。在STEAM专题中，我们可以让学生利用现代材料模拟这些工法，测试不同结构的挡水效率，思考如何在缺乏重型机械的古代，运用智慧解决河道挖掘的难题。这过程中的每一次尝试与修正，都是在锻炼解决复杂问题的能力。

然而，最动人的部分在于人文与价值的升华。都江堰体现了仁爱，不仅解决了当下的生存危机，更造就了「天府之国」千年的富庶。我们引导学生思考：现代的工程设计是否也能像都江堰一样，在满足人类需求的同时，将对生态的破坏降到最低？当学生们在模型中成功模拟出「四六分水」时，他们学到的不止是水利工程，更是一种「道法自然」的仁爱观。真正的STEAM教育，不应止步于制造精密的机器，更在于培养孩子拥有一颗柔软的心，懂得运用科技调和人与自然的矛盾。

愿我们的孩子，都能像李冰父子那样，心中装着百姓与大地，手中的技术便有了温度。让每一次的创新，都如都江堰的江水般，温润而长久地滋养着这片土地与生命。

文：吴家豪

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为小学数学科主任，专注于数学、资讯科技及STEAM教育。

