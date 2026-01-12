Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴幼美 - 数字赋能：杭州教育考察启示｜津中乐道

知识转移
更新时间：18:00 2026-01-12 HKT
发布时间：18:00 2026-01-12 HKT

笔者有幸成为教育局第二期「领航教师及校长培训计划」之学员，于12月与4位校长同侪赴杭州进行「跟岗学习」。在领航导师——杭州市拱墅区教育研究院狄海鸣副院长的安排下，走访了7间具代表性的学校及机构，深入了解人工智能如何融入「教、学、研、管、评」五大范畴，体现国家数字赋能教育的愿景。

考察期间，我们参与了当区教育局主办的「AI赋能教学创新实践论坛」。论坛不仅邀得重量级讲者分享，更搭建平台让超过40位教师展示他们训练的「学科专属智能体」（AI Agent），并将其灵活应用于各教育场景：由简化行政流程、担任教研灵感助理、分析课堂互动，到针对学生难点提供即时学习支援等，均展现了资讯科技为传统教学模式带来的转型和突破。

是次考察亦深入了解导师研发的「iPRT素养质量管理模型」。该模型旨在评估传统纸笔测试难以量度的核心素养，如价值观、综合能力等。模型将抽象素养转化为具体指标（Indicators），通过特定任务（Project），配合标准化评量表（Rubrics），并运用数字技术（Technology）自动分析数据，让「看不见的素养」化为「可见可评的表现」，并内化成「可培养的习惯」。

参访的两间中小学，展示了利用iPRT模型推动书写测评及与香港姊妹学校进行种植实践。在书写测评中，通过与AI协作，能迅速将良好写字姿势归纳为「头正、肩平、背直、足安」的标准化评分准则，并精准指出「臂、手、指」的配合要领。而在种植计划中，模型结合了地理、数学等学科素养，并融入感恩、国民身份认同等价值观，生成多元评估工具，让过往仅靠教师主观观察的学习表现以具体数据呈现，进一步达至「以评促学」。

此行收获满满，不仅扩阔了教育视野，更为香港学校推动数字教育提供了宝贵的借鉴经验。

文：吴幼美

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为圣公会白约翰会督中学校长、津中议会执委。

延伸阅读：

蔡子良 - 歌声背后的温暖力量｜津中乐道

罗楚云 - 从「取消或不取消」到「转化与陪伴」｜津中乐道

梅志文 - 学校领导的启示与反思｜津中乐道

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
饮食
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
01:12
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
7小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
9小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
11小时前
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
影视圈
6小时前
黎智英案│控方：首要分子或罪行重大被告需判10年以上或终身监禁 积极参与者应3至10年囚刑
01:44
黎智英案│法官杜丽冰质疑 辩方指单独囚禁令黎智英无法与他人交流之说 事实上是黎智英自己选择单独囚禁
社会
6小时前