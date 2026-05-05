豪华邮轮爆「汉他病毒」夺三命、150人受困 拆解致命老鼠病 初期病征似流感？

世界卫生组织（WHO）证实，受感染老鼠传播的罕见病毒——汉他病毒，在一艘航行于大西洋的豪华邮轮上爆发，至今已造成三人死亡，约150人受困船上，引发各界对这种致命「老鼠病」的关注！

邮轮疑爆疫情 三名旅客先后不治

外媒报道，涉事邮轮为「宏迪亚斯号」（MV Hondius），主要搭载英国、美国及西班牙乘客，目前停泊非洲西岸岛国维德角。疫情导致三名旅客死亡，分别为一对荷兰夫妇（70岁男子及69岁女子）及一名德国公民。此外，一名英国公民发病后已离船并在南非接受治疗；目前仍有约150人受困船上。

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维德角当局拒绝邮轮停靠，邮轮为营运商Oceanwide Expeditions已指示所有乘客留在船舱，以防病毒潜在传播。荷兰国家公共卫生研究院证实，在一名出现症状的患者身上检出汉他病毒，而死亡的荷兰妇女病毒检测同样呈阳性；当局指出源头尚未清楚，发言人表示：「有机会是船上的老鼠传播了病毒，但另一种可能性是，在南美某地停留期间，人们透过老鼠感染病毒。」

汉他病毒｜病毒是甚么？感染源头/传播途径/初期症状

汉他病毒是一组主要见于啮齿动物（如老鼠、田鼠）的病毒，属于布尼亚病毒科。约翰霍普金斯大学医学院助理教授指出，人类通常透过吸入干燥老鼠粪便中的病毒颗粒而感染。此外，被带毒老鼠咬伤、进食受污染食物，或接触受污染物件后触摸眼鼻口，同样有机会中招。人传人极其罕见，目前仅南美的安地斯病毒有记录证实可人传人。汉他病毒会引起类似流感的症状，包括：

发烧

发冷

身体疼痛

头痛

呼吸急促

肺或心脏衰竭

汉他病毒主要分为2类：

1. 肾综合症出血热（HFRS）

多见于欧洲、亚洲及非洲。患者突发剧烈头痛、背痛、发烧、发冷、恶心、视力模糊，后期可能出现低血压及急性肾衰竭，死亡率少于1%至15%。

2. 汉他病毒肺症候群（HPS）

多见于北美洲及南美洲。早期症状包括疲倦、发烧、肌肉痛（常见于大腿、臀部、背部及肩膀），病发4至10天后出现咳嗽、呼吸急促，可迅速恶化至肺或心脏衰竭，死亡率高达约40%。

密西根大学医学院助理教授提醒，汉他病毒病例多发生于曾到访有老鼠出没的乡村小屋或环境。目前没有针对性的抗病毒药物，支持性治疗（如插管、氧气、补充液体及血压支持）是主要方法，因此预防至关重要。

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汉他病毒｜预防感染5大要点

若身处已知有带病毒啮齿动物活动的区域，清理粪便时须格外小心：

切勿扫地或使用吸尘器：以免搅动排泄物形成气溶胶，增加吸入风险。 戴上手套及N95口罩：并确保空间通风良好。 先喷洒消毒剂：使用漂白水溶液（1:10稀释）或市售消毒剂喷洒粪便区域，静置5分钟。 用湿纸巾清理：而非扫帚或干布，避免扬尘。 妥善弃置：将纸巾及废弃物放入有紧密盖子的垃圾桶。

卫生防护中心：本港无疫苗 防治老鼠是根本

根据香港卫生防护中心资料，本港目前没有针对汉他病毒的疫苗。预防主要策略是「防治啮齿动物」，包括：

经常保持双手清洁

清除老鼠藏身点及食物来源

妥善储存食物及垃圾

保持家居环境清洁干燥

旅游人士应避免到环境衞生条件差的地方

中心强调，汉他病毒的潜伏期约为1至8星期，症状出现后应立即求医，减低死亡风险。

资料来源：New York Times、卫生防护中心

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