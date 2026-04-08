60岁乳癌斗士抗病17年 半边脸被癌症侵蚀：病魔想让我认输，我把伤口变成铠甲

「癌症想让我认输，可是我把伤口变成了铠甲。」阳女士今年60岁，乍看之下，与常人无异。但当她轻轻摘下口罩，微微转头，露出的左半边脸——那是一片已经愈合却凹陷空洞的创面，也是她17年来与乳癌搏斗的痕迹，她从未放弃自己。

癌症来袭 从乳房蔓延至半边脸

据内媒报道，2009年，家住长沙的阳女士被确诊左侧乳腺癌，接受了根治性手术和六个周期化疗。她以为噩梦就此结束。几年后，癌细胞卷土重来，右乳也发现肿瘤。

2017年，癌症出现全身转移：左侧下颚骨、肋骨多处受侵，左面部溃烂形成癌性伤口，甚至与口腔贯通。她无法正常进食，只能依靠流食维持营养。胸部的病灶也反复溃破、渗液。「我要活著。」她带著满身疼痛、半张缠满纱布的脸，来到湖南航天医院。

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湖南航天医院肿瘤科为阳女士制定涵盖安宁疗护、伤口照护、营养支持及心理疏导的综合治疗方案。肿瘤科护士长阮浦艳回忆：「纱布下面，大面积的癌性伤口早已侵蚀她的脸颊，根本无法辨认她原本的模样。我们帮她更换了无数次敷料。」从2018年4月到11月，经过悉心照顾，她胸部的伤口逐渐愈合。阳女士感激地说：「我来这里是对的，医生没把我当『没救的人』。」

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「我不能倒」 半夜伤口裂开独自止血

确诊那年，阳女士的女儿刚上高中，丈夫在外地工作。为了不影响女儿学业，她每天都强打精神。有一次半夜，胸部伤口突然裂开，鲜血浸透睡衣。她怕吵醒女儿，独自用纱布紧压伤口，一声不吭撑到天亮。

「我不能倒，我女儿还小……我想看着她上大学、出嫁、当妈妈。」在伤口溃烂最严重、疼痛难忍的日子里，她一针一线为女儿织了一条围巾。

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医护9年陪伴 医生没把我当「没救的人」

2020年3月，她的右乳再次出现直径达10厘米的肿块，伴随溃烂与出血。她终于忍不住了，流著泪反复自问「为甚么总是我？」她说累了、不想治了。待她情绪稍稳，阮浦艳与她一起回顾了这十多年的抗癌历程：「您看，三年前说话吃饭都困难，现在却能好好坐在这儿。您不是在退步，而是在一步步翻越癌症这座大山。」

阮浦艳问她：「如果『害怕』现在就站在我们面前，您想对它说什么？」阳女士沉默了很久，擦掉眼泪说：「病魔吓不倒我……我相信，还能活得更久。」

化疗后强行进食 再呕再吃

阳女士分享自己的抗病心得：「化疗后最重要的，就是吃！吃！吃！只有把饮食营养跟上来，才有本钱去对付癌症。」每次做完化疗，即使痛苦不堪，她一回家就把有营养的食物打碎，顽强地吃下去。就算呕吐出来，接着再吃。她说强行硬食，是必须的。她从不把自己当病人。久病成医的她，可以自己换药、注射流食。遇到同样遭遇的病友，她就把自己的故事讲给她们听，鼓励大家一起战胜病魔。

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最明媚的半边笑脸

阳女士说，支撑她走过来的，是丈夫、女儿、还有医护人员像家人一样亲切，「从没有嫌弃过我」。一个下午，阳女士女儿手捧一束向日葵来病房探望。阳女士请护士帮她们母女拍照。她微微转头，将完好的右脸对着镜头，轻轻调整呼吸。快门按下的一刻，她的右脸露出灿烂的笑容。

「看着照片上她虽然只有半边笑脸，但感觉整个病房里，盛满了明媚的春光。」护士长阮浦艳说：「我们肿瘤科医护团队，每天都在与患者并肩作战，进行着一场场无声的生命拉锯战。这早已不是简单的医病关系，更像是一起走过风雨的战友，共同将『活着』二字写成生命之歌。」

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乳癌｜早筛是关键？乳癌有何症状？甚么人最高危？

湖南航天医院肿瘤科副主任杨颜菲医生指出，乳癌已成为中国女性恶性肿瘤中发生率最高的癌症，每年新发病例超过40万。三个特征值得留意：

发病率持续上升 ，城市高于农村

，城市高于农村 发病年龄越来越早 ，比西方提前约10年，45至55岁为第一高峰期，60岁以上为第二高峰期

，比西方提前约10年，45至55岁为第一高峰期，60岁以上为第二高峰期 35岁以下年轻患者比例明显上升

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化

乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷

腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

患乳癌的高危族群

性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌

年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高

遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关

经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者

饮食：长期进食高动物脂肪食物

生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动

生育：从没有生育过或三十五岁以后首次生育

药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者

个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

资料来源：长沙晚报、医管局

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