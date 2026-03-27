Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春湿周身攰 湿疹暗疮齐爆发 中医教4款袪湿汤水 每日睡足7小时是关键｜健康专访

医生教室
更新时间：11:00 2026-03-27 HKT
发布时间：11:00 2026-03-27 HKT

春天闷热潮湿，身体「湿笠笠」，不少皮肤问题纷纷浮现。暗疮、湿疹、疲倦水肿等都与春湿有关。注册中医师李广冀接受《星岛头条》访问时指，香港春天湿度高，导致皮肤和整体状态变差；只要对症调理，无论是简单的袪湿汤水、还是充足睡眠，都能让大家轻松应对春湿困扰。

春湿夹热气 暗疮湿疹齐爆发

李医师指，春天门诊最常见的皮肤问题是粉刺暗疮和湿疹。「天气开始热，湿度又高，毛孔容易堵塞，加上皮脂和汗液分泌增多，暗疮菌容易滋生，粉刺就会变成暗疮。」有些人心口和背部出油较多，也是粉刺暗疮重灾区，尤其要注意清洁，配合饮食更见效。

湿疹方面，春天三、四月是一年中的发作高峰期，与十一月同样属于高风险月份。「湿疹患者如果本身伤口多，遇上春天转天气，病情可以差两、三成。」中医解释，湿疹形态多变，可以是一片红疹，也可以是一粒粒水泡，统称为湿疹，但其实背后成因各异。

同场加映：潮湿天床品用除螨机湿疹仍找上门 必学5步消灭尘螨 防螨床品忌用热水洗？

    每天睡足7小时预防湿疹

    不少人春天会觉得特别疲倦，即使睡足十小时仍像没睡过一样。李医师指这与「湿气重」有关。「伸出条舌头照镜，如果舌苔厚到盖过整条舌头，就代表湿气重。」另外，大便长期不成形、偏臭，也是湿热的表现。「这类人春天湿疹发作，会好得比较慢。如果能够将身体的湿热袪除，湿疹自然会改善。」

    李医师强调，睡眠是最简单、入门级的养生方法，每天睡足7小时，有助稳定免疫系统，对预防湿疹尤其重要。「最好使用除湿机或冷气机来降低室内湿度」他提醒，亦可使用风扇配合除湿，但要留意开冷气可能会令部分人过敏性鼻炎恶化。

    同场加映：慢性发炎易致湿疹/记忆力下降 营养师推荐6大抗发炎食物 吃提子/茄子可抗过敏护脑？

    推介4款简单袪湿汤水 懒人党可服健脾祛湿药

    针对春湿，李医师推介几款简易汤水/茶饮：

    1. 五指毛桃四神汤

    • 经典春天袪湿汤水，性质温和，好饮且易入口。
    • 全家适用，大人儿童也可服用。

    2. 党参北芪水

    • 材料可剪成粒，放入热水壶焗四至八小时。
    • 适合脾虚湿重人士，饮用后有助消除疲劳。
    • 本身有口干舌燥、生暗疮或湿疹发作，不宜饮用。

    3. 柠檬薏米水

    • 制作简单，清热袪湿。
    • 将生薏米和熟薏米混合使用，可减低寒性，孕妇应避免单独服用生薏米。
    • 薏米性凉，过度利尿，不宜日日饮用。

    4. 云苓白术扁豆衣

    • 健脾祛湿，令大便更成形。
    • 将陈皮、生姜、云苓、白术、扁豆衣煲成茶饮。

    想袪湿又懒煲汤的「懒人党」，李医师分享一个超方便的方法：「如果真的没有时间煲汤，可以考虑买入云苓白术散」，每日服用数粒，方便快捷，有助改善大便稀烂问题。要留意，若要长期服用成药，最好先咨询中医师意见。

    同场加映：38岁女慢性湿疹烂手硬皮抓不停 中医治疗3周终有觉好瞓 中医分享清湿热解毒汤水

    玫瑰糠疹易混淆 风癞要正视

    李医师提醒，不是所有春天出现的皮疹都是湿疹。他分享一个近期个案：「有位男士全身出现一圈圈的红疹，以为是湿疹，但原来是玫瑰糠疹。」这种皮肤病与抵抗力下降或肠病毒感染有关，一般六星期左右会自行康复，而且可以完全不留痕迹，比湿疹的预后更好。

    另一种常见的春天皮肤问题是「风癞」（即风疹），「有些人太阳落山后开始痕，起一粒粒似蚊咬的小包，一、两个钟就消肿，但夜晚又会再起。」如果这种情况持续超过六星期，就属于「慢性风癞」，反映免疫系统紊乱，需要透过中医调理体质，减少发作。

     

    延伸阅读：雨水2026｜初春乍暖还寒湿气重 小心湿疹反复发作 中医教煲炒米水健脾去湿+推介养生食物

    撰文：Irene

    ---

     

    李广冀博士注册中医师简介:

    南京中医药大学医学博士；香港中文大学中医学学士

    网站: https://new-vision.com.hk/

    ↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

    ↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

    最Hit
    获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
    获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
    时事热话
    21小时前
    长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样
    04:13
    长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样
    突发
    3小时前
    伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
    02:17
    伊朗局势｜特朗普宣布对伊朗能源设施打击再推迟10日 伊朗点名这六国船只可过霍峡｜持续更新
    即时国际
    4小时前
    就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
    就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
    生活百科
    19小时前
    池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
    00:34
    有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
    即时国际
    13小时前
    东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
    东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
    影视圈
    13小时前
    张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
    张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
    影视圈
    17小时前
    旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
    旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
    生活百科
    19小时前
    方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
    方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
    影视圈
    16小时前
    消委会万能插苏｜10款适配接头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城「JHE」与另一品牌潜在触电风险
    消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险
    生活百科
    21小时前