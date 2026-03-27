春湿周身攰 湿疹暗疮齐爆发 中医教4款袪湿汤水 每日睡足7小时是关键｜健康专访

春天闷热潮湿，身体「湿笠笠」，不少皮肤问题纷纷浮现。暗疮、湿疹、疲倦水肿等都与春湿有关。注册中医师李广冀接受《星岛头条》访问时指，香港春天湿度高，导致皮肤和整体状态变差；只要对症调理，无论是简单的袪湿汤水、还是充足睡眠，都能让大家轻松应对春湿困扰。

春湿夹热气 暗疮湿疹齐爆发

李医师指，春天门诊最常见的皮肤问题是粉刺暗疮和湿疹。「天气开始热，湿度又高，毛孔容易堵塞，加上皮脂和汗液分泌增多，暗疮菌容易滋生，粉刺就会变成暗疮。」有些人心口和背部出油较多，也是粉刺暗疮重灾区，尤其要注意清洁，配合饮食更见效。

湿疹方面，春天三、四月是一年中的发作高峰期，与十一月同样属于高风险月份。「湿疹患者如果本身伤口多，遇上春天转天气，病情可以差两、三成。」中医解释，湿疹形态多变，可以是一片红疹，也可以是一粒粒水泡，统称为湿疹，但其实背后成因各异。

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每天睡足7小时预防湿疹

不少人春天会觉得特别疲倦，即使睡足十小时仍像没睡过一样。李医师指这与「湿气重」有关。「伸出条舌头照镜，如果舌苔厚到盖过整条舌头，就代表湿气重。」另外，大便长期不成形、偏臭，也是湿热的表现。「这类人春天湿疹发作，会好得比较慢。如果能够将身体的湿热袪除，湿疹自然会改善。」

李医师强调，睡眠是最简单、入门级的养生方法，每天睡足7小时，有助稳定免疫系统，对预防湿疹尤其重要。「最好使用除湿机或冷气机来降低室内湿度」他提醒，亦可使用风扇配合除湿，但要留意开冷气可能会令部分人过敏性鼻炎恶化。

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推介4款简单袪湿汤水 懒人党可服健脾祛湿药

针对春湿，李医师推介几款简易汤水/茶饮：

1. 五指毛桃四神汤

经典春天袪湿汤水，性质温和，好饮且易入口。

全家适用，大人儿童也可服用。

2. 党参北芪水

材料可剪成粒，放入热水壶焗四至八小时。

适合脾虚湿重人士，饮用后有助消除疲劳。

本身有口干舌燥、生暗疮或湿疹发作，不宜饮用。

3. 柠檬薏米水

制作简单，清热袪湿。

将生薏米和熟薏米混合使用，可减低寒性，孕妇应避免单独服用生薏米。

薏米性凉，过度利尿，不宜日日饮用。

4. 云苓白术扁豆衣

健脾祛湿，令大便更成形。

将陈皮、生姜、云苓、白术、扁豆衣煲成茶饮。

想袪湿又懒煲汤的「懒人党」，李医师分享一个超方便的方法：「如果真的没有时间煲汤，可以考虑买入云苓白术散」，每日服用数粒，方便快捷，有助改善大便稀烂问题。要留意，若要长期服用成药，最好先咨询中医师意见。

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玫瑰糠疹易混淆 风癞要正视

李医师提醒，不是所有春天出现的皮疹都是湿疹。他分享一个近期个案：「有位男士全身出现一圈圈的红疹，以为是湿疹，但原来是玫瑰糠疹。」这种皮肤病与抵抗力下降或肠病毒感染有关，一般六星期左右会自行康复，而且可以完全不留痕迹，比湿疹的预后更好。

另一种常见的春天皮肤问题是「风癞」（即风疹），「有些人太阳落山后开始痕，起一粒粒似蚊咬的小包，一、两个钟就消肿，但夜晚又会再起。」如果这种情况持续超过六星期，就属于「慢性风癞」，反映免疫系统紊乱，需要透过中医调理体质，减少发作。

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撰文：Irene

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