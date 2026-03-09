《造星4》WinWin两度开胸切18cm肺叶 亲述病痛折磨「最差会血液浸肺窒息」｜附先天性肺动静脉瘤5大症状

《全民造星IV》出身的杨安妮（WinWin）近日在个人IG公开长达十年的抗病历程。现年29岁的她患有罕见的「先天性肺动静脉瘤」，血含氧量长期低于常人水平，曾两度接受手术，其中一次更在没有全身麻醉的情况下进行长达八小时的治疗，痛苦经历让她直言「有走马灯」。

工作假期意外揭发隐疾 首次手术零麻醉历人生走马灯

WinWin在IG发文及影片透露，20岁那年前往日本工作假期，进行肺结核检测时意外发现肺部有阴影。她坦言：「如果冇去日本，应该成世都唔知有呢个病。」这次偶然的检查，揭开了她长达十年的抗病序幕。WinWin指：「我个肺入面嘅血管系畸形嘅，动脉嘅血同静脉嘅血系会流埋一齐。」这导致WinWin长期血氧仅86%，远低于常人的95-100%。

回港后，WinWin接受第一次手术。医生原本计划将金属螺丝粒放入血管阻塞异常血流，但进入手术室后发现病情比预期严重。血管瘤共有八个「窿」，每个需一小时处理，总手术时间长达八小时；她未有全身麻醉，仅从大髀内侧放入导管，全程感受仪器在肺内「撩动」，WinWin形容：「你会feel到八个钟支嘢系肺到系咁撩，好痛苦，我直头有走马灯。」术后医生建议她不要再跳舞，但她未有放弃。

26岁病情恶化家中晕倒咳血 开胸切除18cm肺叶

四年后，WinWin在家中突然晕倒并咳血，情况急转直下。她回忆不断咳血，没办法入睡。」当时她已做好最坏打算，甚至问医生「最差的死法」，医生告知，最严重情况是血液浸满肺部导致窒息亡。面对生死关头，WinWin指有很多未完成的事，对自己说「杨安妮，你千祈唔可以死住。」27岁那年，WinWin接受第二次手术并切除部分肺叶。她指：「我冇咗咁大个肺，足足18cm。」

坐着睡觉两星期、花一年半重新学习呼吸

手术后，WinWin指真正的痛苦才刚开始，她一出手术室已感到「抖唔到气」，连大力呼吸都会触动伤口、全身疼痛。因肺气泡及伤口，WinWin只能坐着睡觉整整两星期，简单如落床去厕所已喘不过气；返家后连晾衣服都会拉伤，肺部气泡声「咕噜咕噜」持续一个月，无法安睡；四个月无法跳舞，肺活量极差，「你完全控制唔到自己，你会觉得人生点解要经历呢啲咁嘅嘢。」WinWin形容自己当时「简直就是废人一个」。

WinWin身上留下多处疤痕，许多跳舞动作无法再做。她花了一年半时间，透过仪器重新学习呼吸，并持续进行物理治疗。近半年她终感到呼吸状况有所改善，正努力重新拾回身体状态。她坦言体力大不如前，一度不敢出街，担心被人碰撞或受细菌感染。回顾十年抗病历程，WinWin自嘲：「我真系觉得好黐线，经历咁多生命、死亡轮回。」

WinWin在影片结尾指健康好重要，要关注身体发出的警号，她更提醒大家定期要做身体检查，「你有健康，先做到你想做嘅嘢」。

先天性肺动静脉瘤有5大症状？

据东元综合医院影像医学中心资料指出，WinWin所患的「先天性肺动静脉瘤」，医学上称为「肺动静脉畸形」（Pulmonary Arteriovenous Malformations, PAVMs）。主要是肺动脉和肺静脉之间的联结异常。肺动静脉瘘管是肺动脉不经过肺微血管及肺的气体交换而直接注入肺静脉。其结果是，血液通过肺部没有接收到足够的氧气，血液含氧量不足，例如WinWin长期血氧仅86%，远低于常人的95-100%。

肺动静脉畸形产生的原因不一，多数肺动静脉畸形患者合并有染色体显性遗传性疾病「出血性毛细血管扩张症（HHT）」，但至少有15％的患者不符合HHT的诊断标准，也没有其它的全身性疾病。部分肺动静脉畸形可以发生在慢性肝脏疾病的患者，也可能肺慢性感染的后遗症如血吸虫病，放线菌病，肺结核等。

约70％的患者是单侧发病，36％有多个病灶；50％有多个病灶双侧发病。肺动静脉畸形可以是极微小（如毛细血管扩张） ，也可以是数cm长及宽，偶尔肺动静脉畸形可大到约10cm。肺动静脉畸形依结构可以被分类为以下：

简单型：有单一的喂养动脉及单一引流静脉，大约79％的肺动静脉畸形是简单型。

复杂型：大约21％的肺动静脉畸形是复杂型的，具有2个或多个以上的喂养动脉或引流静脉。

常见症状：

呼吸困难

痰中有血

手指和脚趾变蓝色

手指和脚趾变得浮肿或扩大（杵状指）

在HHT患者的肺中有血流杂音及流鼻血

