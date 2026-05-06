冷气几耐要洗一次？澳门消委会教购买/安装/洗冷气贴士｜附服务收费参考

夏日炎炎，冷气机不够冻，不少人都考虑为冷气机来一次深度清洁。事关机件污糟、隔尘网积尘不但阻碍制冷，更会令耗电量上升，成为细菌、霉菌的温床，影响健康。究竟冷气机应该多久清洗一次？能否自己动手？购买及安装时有甚么陷阱？澳门消委会的一系列冷气贴士为大家详细拆解。

冷气多久洗1次？澳门消委会教洗冷气贴士

洗冷气机可以提升冷气机运作效能、维护空气品质，更可达到节能与省电效果，正确与彻底清洗冷气机，不仅要经常清洗隔尘网，还要定期进行专业的深度清洁。

多久要洗1次冷气？⬇⬇⬇

澳门消委会建议冷气机每年清洗一次，平时较少用的冷气机，可以两年清洗一次，如果单位面向马路，尤其是主干道，处于灰尘较多的环境，冷气机宜每年清洗两次。隔尘网要定期清洁，最好每月清洗一次。如果家中饲养宠物，动物散落毛屑，更需要注意清洁隔尘网。

冷气清洗频率一览：

一般家庭 每年清洗一次 较少使用 可2年清洗一次 面向马路、主干道（灰尘多） 每年清洗2次 隔尘网 每月清洗1次 家中饲养宠物 因有毛屑，更需频繁清洁隔尘网

澳门空调制冷商会曾达远理事长和梁金玲副会长解释，冷气机不够冻很可能是机件污糟，隔尘网堆积了尘埃。尘埃累积到一定程度后，就会阻碍冷气机输出冷风，影响制冷效果，这样也会导致耗电量的增加。

不建议由非专业人士来清洗冷气机，因为冷气机由电路板控制，带有机械部分，如果由不熟悉机械运作的人士清洗，例如现在有些人自行使用清洁剂清洗冷气机，随意将清洁剂喷入冷气机内，很容易引起电器短路等故障问题，同时清洁剂亦无法清除机件上的灰尘。

正确做法：聘请受过训练、懂机电运作的人员，使用专门器材以清水清洗。

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澳门消委会又指，安装冷气机时，消费者需要考虑日后清洁保养的问题。挂墙式冷气机没有遮挡，是最容易清洁的。有些消费者为了美观，冷气机隐藏在天花装潢内，如果装修时预留的空间不足，清洁时可能造成天花板或墙身上的油漆剥离，令室内装潢美观受损，甚至出现不能清洗的困境，亦影响清洗效果。

洗冷气服务收费参考

现时市面不少商号都提供清洗冷气机的服务，相关服务的收费也成为了消费者关注之处。澳门消委会于2025年3月调查32间商号，其中17间提供分体式冷气室内机清洗服务，收费以「每台」计算：

冷气匹数 收费范围（澳门元） 1 - 1.5匹 250 - 600 2 - 2.5匹 250 - 800 3匹 250 - 900

室外机 ：大部分商号已包在服务内，仅2间另外收费（每台250或400元）。但需视乎安装位置，若需吊船或搭棚，可能无法清洗。

：大部分商号已包在服务内，仅2间另外收费（每台250或400元）。但需视乎安装位置，若需吊船或搭棚，可能无法清洗。 排水管疏通：多数已包，有4间另收每台300元。

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澳门消委会亦为消费者提供以下消费提示，大家不妨参考：

货比三家：不同商号收费及服务内容差异大

确认细节：问清楚是否包室外机、疏通排水管、有否附加费（如搭棚）

选择信誉商号：专门清洗冷气机的较有保障

索取收据：列明商号资料、收费、保养期

清洗后即时测试：如有问题，马上通知商号跟进

资料来源：澳门消委会

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