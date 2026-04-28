43岁阿Sa冻龄秘笈大公开！分享5大养肤术＋枸杞花茶 助美肌护肤

43岁的蔡卓妍（阿Sa）今日无预警贴上婚戒相片、宣布结婚「恭喜我嫁你、恭喜你娶我」，与细10岁的健身教练男友林俊贤（Elvis）修成正果。这位冻龄女神出道25年来美貌不变，娃娃脸依旧。阿Sa曾分享自己因为爱美而热爱养生，从饮食、运动到护肤习惯，全是不花大钱的实用贴士，更公开一款「日日饮」的养颜花茶，与大家一起努力养生。

阿Sa冻龄5招：多喝水运动、卸妆干净、防晒不能少

阿Sa曾在个人社交平台分享，笑言觉得自己皮肤十分好，决定认真总结护肤秘诀与粉丝交流。她归纳出以下重点：

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阿Sa冻龄5招｜1. 多喝水

专家建议每天最少八杯水，阿Sa坦言自己也喝不了那么多，但会尽量努力。

阿Sa冻龄5招｜2. 多运动

阿Sa认为出汗对皮肤很好，能帮助排毒，运动多了身体也会更健康。若太忙没时间睡觉，至少保持心情开朗。她亦曾分享自己入手了一条便宜、方便携带且长度可调节的跳绳，视为居家健身好选择；更指因为跳绳对环境和器材要求低，燃脂效果好，能提高新陈代谢、帮助皮肤紧致。

阿Sa冻龄5招｜3. 卸妆要彻底

阿Sa强调千万不要用太强或太刺激的卸妆产品，宁愿多卸几次，确保干净而不伤肤。

阿Sa冻龄5招｜4. 用适合自己的护肤品

阿Sa提醒不要把所有护肤品都涂上脸，涂太多会堵塞毛孔。她宁愿多涂几遍保湿产品，也不会一次过涂太滋润的产品，否则过几天必然因营养过剩或吸收不良而长出小痘痘。若真的有很多护肤品想用，她会按功效分开，每日只选一款使用。她强调一定要涂防晒，这真的很重要。

阿Sa冻龄5招｜5. 敷面膜+脸部保养

每星期最少敷两天面膜，她常用的方法是清洁面膜加保湿面膜。她提到随著年龄增长，咬肌会逐渐变大，导致视觉上脸变宽；她分享，自己作为「圆脸」会使用微电流美容仪，帮助紧致皮肤、瘦脸、祛痘和抗皱。

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嘴角长痘代表肠胃欠佳

阿Sa提醒大家，保持肠道健康非常重要，首要条件是少吃甜食。她透露自己因为血糖低，每天会喝一杯有糖的饮料，除此之外其余时间尽量不吃甜。她分享一个小观察：「如果你发现嘴角附近容易长痘痘，那你的肠胃就可能不太好，要认真排排毒了。」

每日必饮养颜花茶 三枣茶告别经痛

阿Sa分享春天最适合喝花茶，她的心水是「黑枸杞玫瑰花茶」，此茶可缓和情绪、平衡内分泌、补血气、滋润养颜，对肝及胃有调理作用，还能消除疲劳、改善内分泌失调及腰酸背痛；她更表示天天开工都带著喝。

黑枸杞玫瑰花茶

材料：黑枸杞10-15粒、玫瑰花2-3朵。

做法：黑枸杞及玫瑰花，加入温水浸泡10分钟即可。

注意：黑枸杞及玫瑰花一天不能吃过量，黑枸杞不超过20克，玫瑰花不超过5克。

三枣茶

阿Sa曾分享自己饱受经痛折磨多年，直到友人介绍她饮用「三枣茶」，从此改变人生。她表示这款养生饮品适合男女及孕妇饮用，尤其适合女生在经期后喝，也适合气管易过敏及经常熬夜的男士。

三枣水

材料：南枣3粒、无核红枣3粒、蜜枣1粒。

做法：洗净南枣、红枣、蜜枣；去籽剪碎，放入500ml热水，用保温壶浸泡20分钟即可。

她总结，自己的养肤秘密就是改善生活习惯，既平价又简单。养成好习惯，贵在坚持，然后会发现自己不经意地越来越美。

资料来源：蔡卓妍@小红书

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