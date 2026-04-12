体坛早报｜阿仙奴争标现暗涌 利物浦挫富咸 巴塞领先皇马9分
更新时间：07:46 2026-04-12 HKT
发布时间：07:46 2026-04-12 HKT
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阿仙奴于英超争标出现暗涌，主场以1：2不敌般尼茅夫，国内联赛及杯赛吞下3连败。阿迪达赛后难掩失望，认为球队在基本细节处理极差。利物浦则以2：0击败富咸，17岁的安古莫夏个人表演为球队开纪录。西甲方面，巴塞隆拿以4：1击败爱斯宾奴，趁次席的皇家马德里早一场和波失分，将榜首优势拉开9分。拜仁慕尼黑亦于德甲拉开榜首优势，作客以5：0击败圣保利，领先次席的多蒙特12分。
西甲｜耶马创球会最年轻百场上阵纪录 巴塞挫爱斯宾奴 拉开皇马9分
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