体坛早报｜阿仙奴争标现暗涌 利物浦挫富咸 巴塞领先皇马9分

阿仙奴于英超争标出现暗涌，主场以1：2不敌般尼茅夫，国内联赛及杯赛吞下3连败。阿迪达赛后难掩失望，认为球队在基本细节处理极差。利物浦则以2：0击败富咸，17岁的安古莫夏个人表演为球队开纪录。西甲方面，巴塞隆拿以4：1击败爱斯宾奴，趁次席的皇家马德里早一场和波失分，将榜首优势拉开9分。拜仁慕尼黑亦于德甲拉开榜首优势，作客以5：0击败圣保利，领先次席的多蒙特12分。

阿仙奴国内联赛及杯赛吞3连败。美联社

安古莫夏助利物浦打开纪录。美联社

耶马今场贡献1入球2助攻。美联社

拜仁将德甲单季入球纪录暂时推前至105球。美联社

英超｜阿仙奴主场吞败争标现暗涌 阿迪达：当头棒喝

英超｜17岁安古莫夏个人表演建功 利物浦2：0富咸

西甲｜耶马创球会最年轻百场上阵纪录 巴塞挫爱斯宾奴 拉开皇马9分

德甲｜拜仁慕尼黑5：0圣保利 破德甲单季入球纪录

沙特联｜C朗建功助艾纳斯14连胜创纪录 榜首领先5分