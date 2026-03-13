Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜维拉成英超欧战唯一赢家　特朗普指伊朗不适合出战世界杯

足球世界
更新时间：07:29 2026-03-13 HKT
发布时间：07:29 2026-03-13 HKT

在刚结束的欧战之夜，英超球队命运迥异：阿士东维拉成为本周英超球会唯一赢家，凭借射手屈坚斯下半场的关键头槌，于欧霸16强首回合以1：0险胜里尔占得先机；同样出战欧霸的诺定咸森林强攻无果，反被米迪兰特的曹圭成绝杀，主场以0：1饮恨；水晶宫则于欧协联闷和AEK拉亚拿卡。

场外政局同样震荡体坛，美国总统特朗普公开表示伊朗队参加 2026 世界杯并「不合适」，料伊朗将无缘出战世界杯决赛周。热刺则深陷连环危机，除了门将坚士基不满被「公开处刑」求去，球会更因严峻的降班威胁，被迫宣布延后下季季票的续约期限，更衣室与管理层皆面临前所未有的动荡。

