体坛早报｜阿仙奴轻松晋级 马度基：球迷有权憧憬「四冠王」 森林任命彭利拿
更新时间：07:16 2026-02-16 HKT
阿仙奴今晨在英格兰足总杯第4圈，于上半场27分钟便连入4球，最终以4：0击败韦根，事隔6年再晋第5圈。马度基赛后认为球迷可以憧憬球队达成「四冠王」美梦。诺定咸森林任命域陀彭利拿（Vitor Pereira）为新任领队，是球队今季第4名正式领队。曼联方面，据报卡域克已对清走奥拿拿一事开绿灯，但今季有多名后备门将或会离队下，「红魔」今夏或需寻找二号门将。
英足总杯｜27分钟入4球！阿仙奴轻取韦根 睽违6年首晋第5圈
英足总杯｜马度基：球迷有权憧憬「四冠王」 阿仙奴大胜背后再添伤兵
英超｜诺定咸森林与域陀彭利拿签约18个月 一季任命4名领队破纪录
