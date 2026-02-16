体坛早报｜阿仙奴轻松晋级 马度基：球迷有权憧憬「四冠王」 森林任命彭利拿

阿仙奴今晨在英格兰足总杯第4圈，于上半场27分钟便连入4球，最终以4：0击败韦根，事隔6年再晋第5圈。马度基赛后认为球迷可以憧憬球队达成「四冠王」美梦。诺定咸森林任命域陀彭利拿（Vitor Pereira）为新任领队，是球队今季第4名正式领队。曼联方面，据报卡域克已对清走奥拿拿一事开绿灯，但今季有多名后备门将或会离队下，「红魔」今夏或需寻找二号门将。

法甲｜马赛被逼和球迷冲击主席包厢 迪沙比离队内幕曝光