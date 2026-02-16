Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜阿仙奴轻松晋级 马度基：球迷有权憧憬「四冠王」 森林任命彭利拿

足球世界
更新时间：07:16 2026-02-16 HKT
发布时间：07:16 2026-02-16 HKT

阿仙奴今晨在英格兰足总杯第4圈，于上半场27分钟便连入4球，最终以4：0击败韦根，事隔6年再晋第5圈。马度基赛后认为球迷可以憧憬球队达成「四冠王」美梦。诺定咸森林任命域陀彭利拿（Vitor Pereira）为新任领队，是球队今季第4名正式领队。曼联方面，据报卡域克已对清走奥拿拿一事开绿灯，但今季有多名后备门将或会离队下，「红魔」今夏或需寻找二号门将。

英足总杯｜27分钟入4球！阿仙奴轻取韦根 睽违6年首晋第5圈

英足总杯｜马度基：球迷有权憧憬「四冠王」 阿仙奴大胜背后再添伤兵

英超｜诺定咸森林与域陀彭利拿签约18个月 一季任命4名领队破纪录

英超｜卡域克开绿灯清走奥拿拿 曼联今夏或需寻二号门将

法甲｜马赛被逼和球迷冲击主席包厢 迪沙比离队内幕曝光

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
10小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
20小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
10小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
10小时前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
12小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
13小时前
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
影视圈
18小时前
葵涌邨夏葵楼全幢停电约800户受影响 大批住户摸黑落楼逃生 凌晨恢复电力
突发
9小时前