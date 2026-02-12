体坛早报｜曼城、利物浦分途破敌 般尼7分钟入3球绝地反胜

英超今晨快车，前列球队曼城、阿士东维拉和利物浦均顺利赢波。曼城主场凭上半场3个入球，以3：0轻取富咸。维拉则主场以1：0小胜白礼顿。利物浦同样以1：0击败新特兰，并打破对手今季英超主场的不败之身，美中不足的是远藤航受伤，需由担架抬离场。

战情最刺激一场，当数般尼作客水晶宫一役。客军落后两球下，凭上半场末段连入3球，以3：2绝地反胜。

施美安传射建功。美联社

远藤航受伤倒地。美联社

占士米拿平加利夫巴利的英超上阵王纪录。法新社

般尼7分钟入3球。美联社

