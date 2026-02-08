Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜曼联4连胜剪发哥叫糊 阿仙奴破敌 维拉再失分

足球世界
更新时间：07:27 2026-02-08 HKT
发布时间：07:27 2026-02-08 HKT

曼联昨晚于英超以2：0击败大部分时间十人应战的热刺，取得4连胜，最开心的曼迷莫过于「剪发哥」Frank Ilett。许下曼联取5连胜才剪发承诺的他，来到第490日才首次「叫糊」，能否「食出」且看曼联周二深夜能否击败韦斯咸。

至于阿仙奴于主场以3：0轻取新特兰，而第3位的阿士东维拉则作客和波失分。阿仙奴赛后以9分领先曼城和维拉，但曼城少踢一场；「蓝月」将于今晚大战利物浦。第5位的车路士则作客以3：1击败狼队，其中高尔彭马上半场连中三元，成为英超史上首名达成3次上半场戴帽的球员。

英超｜曼联挫十人热刺取4连胜 B费盛赞卡域克：给予球员自由度

英超｜曼联4连胜剪发哥叫糊 「多谢卡域克」

英超｜约基利斯梅开二度 阿仙奴轻取新特兰 维拉再失分

英超｜车路士作客轻取狼队 彭马3次上半场戴帽创历史

西甲｜巴塞隆拿3：0马略卡 暂时4分领先皇家马德里

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
19小时前
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
16小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
17小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
17小时前
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
11小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
8小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
10小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
22小时前