体坛早报｜曼联4连胜剪发哥叫糊 阿仙奴破敌 维拉再失分

曼联昨晚于英超以2：0击败大部分时间十人应战的热刺，取得4连胜，最开心的曼迷莫过于「剪发哥」Frank Ilett。许下曼联取5连胜才剪发承诺的他，来到第490日才首次「叫糊」，能否「食出」且看曼联周二深夜能否击败韦斯咸。

至于阿仙奴于主场以3：0轻取新特兰，而第3位的阿士东维拉则作客和波失分。阿仙奴赛后以9分领先曼城和维拉，但曼城少踢一场；「蓝月」将于今晚大战利物浦。第5位的车路士则作客以3：1击败狼队，其中高尔彭马上半场连中三元，成为英超史上首名达成3次上半场戴帽的球员。

