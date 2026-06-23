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大家乐$99冬瓜盅二人餐 配2款小菜＋叉烧 加$10转蒸鱼 七一回归限定优惠

饮食
更新时间：11:38 2026-06-23 HKT
发布时间：11:38 2026-06-23 HKT

夏日热辣辣，最适合享用清凉消暑的菜肴。适逢香港七一回归纪念日，大家乐特别推出限时餐饮优惠，食客以低至七一折的惊喜价，即可品尝消暑解渴的冬瓜盅二人套餐，并配搭两款精选小菜及秘制叉烧，绝对是节日里极具性价比的平价聚餐首选。

大家乐冬瓜盅二人餐回归！一连五日$99配2款小菜＋叉烧

大家乐冬瓜盅二人餐回归！一连五日$99配2款小菜＋叉烧（图片来源：ar_deep0929＠Threads）
大家乐冬瓜盅二人餐回归！一连五日$99配2款小菜＋叉烧（图片来源：ar_deep0929＠Threads）

大家乐「冬瓜盅二人餐」由6月27日至7月1日以特价71折发售，食客只需以$99（原价$140）的超值价格，即可享用这份丰盛的二人晚餐。冬瓜盅选用新鲜冬瓜，配以多款丰富食材精心熬制，汤汁吸收了各款食材的精华，鲜甜浓郁，不但能清热解毒、消暑解渴，更能在闷热的天气中令人食欲大增。

自选小菜配叉烧 加$10转蒸鱼

除了滋润的主角冬瓜盅外，套餐包含两款自选小菜，食客可随个人喜好挑选深受欢迎的经典港式小菜，如粟米鱼柳、咕噜肉等。此外，套餐更配以一碟色泽诱人、肥瘦比例均匀的蜜汁叉烧，及两客热腾腾的白饭，简直令人回味无穷。若想提升餐饮体验，品尝更鲜活的海鲜风味，食客更只需加$10即可将小菜转为原条蒸鱼。

大家乐七一限定「冬瓜盅二人餐」优惠

  • 推广优惠期限：6月27日至7月1日
  • 门市据点：>>按此<< 

图片来源：ar_deep0929＠Threads

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