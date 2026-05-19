失业中女逆市创业攻入旺角兆万！与前网红鸡煲店同一套路 拍片sell海鲜放题︰为自己争啖气

近年香港餐饮业面临转型期，不少食肆结业，但亦有人视为创业良机，勇敢接棒。一名中年失业的妇女珍姐，近日于旺角兆万中心顶手刚结业的知名网红鸡煲店「红火鲜料火锅专门店」，毅然创立全新的自捞海鲜放题餐厅，并于小红书拍片宣传，重新出发。

旺角兆万中心前网红鸡煲店结业！失业中女无惧逆市抵押物业顶手

珍姐在社交平台小红书上分享个人经历，坦言自己失业后曾面临低潮，及后为了肯定自身价值而决定创业。她透露，这次开设主打自捞蒸气海鲜火锅放题的资金，是透过抵押个人物业筹集所得。除了在影片中表达「靠人不如靠自己」及渴望为自己争一口气的决心外，她亦标榜自己为「香港仔水上人后代」，循「上手」网红老板的宣传套路，落力推销餐厅。

新餐厅位于被网民封为「劣食塔」的旺角知名食厦兆万中心17楼，前身为主打鸡煲及蒸气锅的「红火鲜料火锅专门店」。前老板「辉哥」曾活跃于抖音及小红书等社交平台，化身网红积极拍片宣传，惟最终难敌经济环境及北上消费模式转变的冲击，于今年5月宣告结业。

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网民不看好：香港饮食边仲有得做㗎

珍姐在市道低迷下抵押物业创业的举动，引发了网民的热烈讨论，惟评价呈现两极化。部分网民对她的勇气表示支持与鼓励，有内地网民留言打气称「加油，期待，有机会到香港品尝」。

然而，亦有不少网民对新店的前景不太看好，甚至抱持悲观态度。有人针对前任老板退场一事嘲讽「咁叻就唔使顶俾人」、「割完就走得，下家慢慢挨」；也有网民对现时的餐饮市道缺乏信心，直言「香港饮食边仲有得做㗎，过多阵就会睇到呢位接手珍姐收档消息」。

香港旺角珍鲜水产

地址：旺角兆万中心17楼

开业时间：2026年5月22日

资料来源：香港旺角珍鲜水产