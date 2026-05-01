铜锣湾海港荟震撼优惠！早茶点心一律5折 虾饺/烧卖/叉烧包 星期一至日均适用

位于铜锣湾心脏地带的「海港荟．利舞台」，以精致的点心和优雅的环境深受食客欢迎，一向是家庭及朋友聚会的热门中菜馆。最近，酒楼推出震撼的早茶优惠，所有点心一律半价，由传统到新派点心应有尽有，绝对是点心爱好者的一大福音！

铜锣湾海港荟早茶点心一律5折 星期一至日均适用

铜锣湾海港荟早茶点心一律5折 星期一至日均适用

海港荟利舞台分店诚意推出限时早茶优惠，即日起，只要于早上9时至中午12时前结账离座，即可享全场点心5折。值得一提的是，此优惠更适用于星期一至日，无论是想与亲友假日悠闲聚餐，还是平日忙里偷闲，都能以超值价格品尝精致点心，享受写意时光。

半价叹虾饺/烧卖/叉烧包

海港荟的点心团队由经验丰富的师傅主理，传统点心如「翡翠笋虾饺皇」，外皮晶莹剔韧，包裹著爽甜弹牙的完整大虾，每一口都是满足。而「鲍鱼烧卖皇」则用料十足，在鲜甜多汁的猪肉馅上，还加上原只鲍鱼，奢华的配搭让口感层次更为丰富，尽显气派。

除了经典款式，海港荟亦提供多款特色点心，展现厨师团队的功架与创意。重量级推介「西班牙黑毛猪叉烧包」，有别于一般叉烧包，采用顶级西班牙黑毛猪制作叉烧，肉质份外松软，蜜汁香甜而不腻，与松软的包身形成完美配搭。另外，「黑松露野菌饺」散发著浓郁的黑松露香气，菌菇的鲜味与饺皮的烟韧口感相得益彰，是素食者的美味之选。

铜锣湾海港荟早茶点心优惠

地址： 铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼

适用时段： 星期一至日 9am-12pm

订座热线： 2110 2068

条款及细则： 优惠只限堂食，适用于点心纸菜单。 茶芥每位$14。 需在中午12时前结账并离座方可享用此优惠。 优惠不可与其他推广、优惠及折扣同时使用。



资料来源：海港饮食集团