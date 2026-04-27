香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到

新罗宝铜锣湾店结业｜本港餐饮业竞争激烈，再有老字号不敌时代洪流而结业。屹立铜锣湾逾三十年、一度获米芝莲指南推荐的高级韩国餐厅「新罗宝」分店于近月悄然结业。这间自1993年起经营的食府，不仅是政商名流的聚会点，就连著名食家蔡澜亦曾盛赞「有3道菜只有这里能做到」，结业消息令不少人感到惋惜。

米芝莲推荐韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店黯然结业

「新罗宝韩国餐厅」是香港初代正宗韩国餐厅，在铜锣湾及尖沙咀各有分店。近日，有网上餐饮平台将「新罗宝」铜锣湾店的营业状态标示为「已结业」。《星岛头条》记者致电品牌尖沙咀分店查询，亦获证实铜锣湾店已于上月关门，正式结束长达三十多年的营业。

开业逾30年主打正宗宫廷菜 访港韩国政商名人饭堂

「新罗宝」在香港的餐饮界可谓享负盛名，曾于2011年被列入《米芝莲指南》，为香港首家上榜的传统韩国餐厅。由于创办人之一曾任韩国驻港总领事，餐厅自开业以来便成为了众多韩国政商界人物访港时的指定饭堂。

除了名人光环加持，餐厅主打的传统宫廷菜式亦是一大标志，不少菜式如「鱼馒头」及「神仙炉」等，在香港其他韩国餐厅中极为罕见，多年来成功吸引了无数食客专程到访，一尝正宗的韩国古代宫廷风味。

蔡澜曾赞誉「新罗宝」三道菜无可取代

对于「新罗宝」，著名食家蔡澜曾有过一番论述。他曾忆述，「新罗宝」是香港最早开设的高级韩国餐厅之一，但早年自己曾因一道「生牛肉」的颜色问题而给予批评，甚至笑言听闻店家为此「要告我」。不过，这段小插曲无损他对餐厅的欣赏，多年后他再次光顾，并对店内几道巧手菜式赞不绝口。

他特别点名赞扬了三道他认为极为罕有的菜式。他形容以鱼肉薄片作皮的「鱼馒头」，制法巧究，「其他韩国餐馆都做不出来」。此外，「水参雪梨沙律」和「芝麻冬菇汤」也同样让他留下深刻印象。他总结道「也只有『新罗宝』这种高级餐馆能做出这三道菜来，为了这三道，去吃一趟也值得」，这番话足见「新罗宝」在他心目中的独特地位。