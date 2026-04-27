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海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68

饮食
更新时间：11:49 2026-04-27 HKT
发布时间：11:49 2026-04-27 HKT

屯门的居民及一众美食爱好者又有新去处！为庆祝海港饮食集团旗下全新品牌「采蝶海鲜酒家」开幕，酒楼将推出了一系列震撼的早市及晚市优惠，当中包括$29.8的点心孖宝，以及$68的烧鹅、乳猪等，务求以最实惠的价钱，为食客带来最高级的粤菜享受。

海港「采蝶海鲜酒家」屯门开张！新店限定$29.8点心孖宝

海港「采蝶海鲜酒家」屯门开张！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港「采蝶海鲜酒家」屯门开张！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68

海港全新品牌「采蝶海鲜酒家」屯门蝴蝶广场店将于明日（28日）起正式开张，为食客提供精致而地道的海鲜和点心。对于喜欢饮茶的食客来说，这里的早市优惠绝对不容错过。「采蝶海鲜酒家」推出的早市孖宝优惠，让顾客可以$29.8起的价格，一次过品尝两款精美点心。即使在周末或假日，也只需额外加$3，便能继续享受这份悠闲与美味。

晚市激抵5选1  烧鹅、乳猪$68

晚市的优惠同样令人心动，「采蝶海鲜酒家」特别推出了晚市激抵5选1优惠，让食客以惊喜价钱品尝多款镇店名菜。当中，最吸引的莫过于仅需$16.8便可享用到的陈皮蒸六头鲍。鲍鱼肉质嫩滑，配上淡淡的陈皮香气，鲜味十足。此外，肉质鲜嫩的清蒸沙巴龙趸斑也低至$38，而皮脆肉嫩的烧鹅皇和惹味的皇子猪等招牌烧味，亦只是$68，性价比极高。

屯门采蝶海鲜酒家优惠

  • 开幕日期：2026年4月28日 7am
  • 地址：屯门湖翠路1号蝴蝶广场3楼R301号舖
  • 订座电话： 2110 8807
  • 早市优惠：
    • 点心孖宝由$29.8起（星期一至五）。
    • 星期六、日及公众假期每份孖宝需另加$3。
  • 晚市优惠：
    • 陈皮蒸六头鲍：$16.8/只。
    • 清蒸沙巴龙趸斑：$38/条。
    • 烧鹅皇：$68/例。
    • 皇子猪：$68/例。

 

资料来源：海港饮食集团

 

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