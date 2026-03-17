金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃

酒楼结业潮｜本港饮食业汰弱留强，高昂的租金与经营成本，令不少食肆慨叹生意难做。近日，再有知名酒楼不敌经营压力结业，有网民发现，位于金钟太古广场的「天一酒家」已经结业，结束了多年的经营。尽管该店食物质素备受赞誉，但最终仍黯然离场。

金钟太古广场天一酒楼结业！网民归咎定价太高

该名网民在Facebook上分享，指最近到访金钟太古广场时，留意到位于地下一层的「天一酒家」已结业。据悉，品牌除了金钟分店外，亦曾在山顶凌霄阁开设分店，以坐拥维多利亚港美景作招徕，惟早年亦已结业。

帖主指虽然「天一酒家」午市点心时段生意兴隆，但晚市却显得异常冷清，即使周末也顾客稀少。他坦言酒楼的食物价格昂贵，例如一笼虾饺约$90，晚市小菜动辄三四百元，惟光顾这类高级餐厅已有「任人宰割」的心理准备，认为食物水准极高，物有所值。此外，他又提到商场内有其他价格更亲民的中菜馆，这或许分散了客源。

网民不舍结业：咁好生意都做唔住

天一酒家结业消息引发网民热议，不少人对此感到惋惜，有网民留言表示「真系有点儿不舍得」，但亦只能无奈接受「天下无不散之筵席」。有网民对餐厅结业感到惊讶，认为「咁好生意都做唔住，真系好可惜」。

集团疑全线结业 旗下餐厅相继离场

翻查资料，「天一酒家」属雅时美鉴餐饮集团旗下，同集团另外两个餐饮品牌亦已于早前结业，当中包括「市川日本料理」，以及屹立太古城中心超过40年的粤菜厅「翰腾阁」。随著「天一酒家」的离场，外界猜测该饮食集团旗下的餐厅似乎已全数结业。

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资料来源：英英的内心世界、Benly Wai＠Facebook