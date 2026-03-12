Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐引进内地风外卖自提柜！观塘/荃湾2大工商区试行 加推$100迎新优惠 网民：抢外卖平台生意

更新时间：09:50 2026-03-12 HKT
发布时间：09:50 2026-03-12 HKT

在餐饮业竞争激烈的市场环境下，不少食肆为求突围而出，纷纷推出创新服务。本地连锁快餐集团「大家乐」近日率先推出「美味配送」外卖智能柜服务，顾客可透过手机应用程式预先下单，并在指定时间到智能柜取餐，为上班族提供更省时的午餐方案。

大家乐观塘/荃湾增设「美味配送」外卖自提柜！$100迎新优惠＋预订取餐时间

直击大家乐外卖智能柜登场

事缘，有眼利网民发现大家乐在观塘港贸中心，设置了一部名为「美味配送」的外卖智能柜。从帖中图片所见，该智能柜以白色为主体，配上品牌「大家乐」标志性的橙色点缀，并设有36个附有透明门的方形储物格，每个格子上都显示著编号。柜旁的水牌更标榜著「平日早上10:30前落单，即日中午12:00可于智能柜取餐」的服务承诺。

App预订无缝取餐 迎新优惠吸客

据悉，大家乐「美味配送」的服务是与手机应用程式「i Meal」合作，目前在「港贸中心」及「嘉达环球中心」两地试行，主要针对午市外卖。用户需先下载程式，在应用程式内选择「大家乐」分店及心仪餐点，完成付款后，便可在预订时间到达指定地点，再透过应用程式按键取餐。

为吸引顾客，「美味配送」更设有迎新优惠，首100位下载程式的用户可享总值$100的「Meal Dollar」优惠。

网民：好过畀外卖平台抽水

此举引来不少网民讨论，有留言指出新服务「好过畀外卖平台抽水」，认为餐厅自设取餐系统能免却外卖平台高昂的佣金，或能将节省的成本回馈消费者。此外，亦有网民表示期待新模式能改善外卖体验，表示「应该会准时啲拎到个饭」，解决繁忙时间等候外卖过久的问题。

同时，有网民指出这种模式「和内地一样」，认为是参考了内地早已普及的智能取餐柜模式，看好在香港市场的发展潜力。

大家乐「美味配送」下单教学：

  1. 下载i Meal」应用程式
  2. 于首页按「大家乐」，并点选合适的取餐分店
  3. 完成餐点、领取时间选择以及支付程序
  4. 到达「外卖智能柜」时打开应用程式并按取餐即可

 

资料来源：X官塘老母群组＠Facebook

 

同场加映：连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

