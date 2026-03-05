海港酒家早茶$32.8点心孖宝优惠！自选14款点心/盅饭/靓粥 星期一至日供应

以亲民价格和稳定品质广受食客欢迎的连锁粤式酒楼「海港酒家」，向来是家庭、朋友聚会的热门之选。最近，海港酒家再度推出性价比极高的「早晨新孖宝」优惠，让顾客能以震撼价$32.8，从多达14款的指定点心、盅饭及粥品中，任选两款享用。

海港酒家点心孖宝$32.8 自选14款点心/盅饭/靓粥

海港酒家点心孖宝$32.8 自选14款点心/盅饭/靓粥

海港酒家点心孖宝$32.8 自选14款点心/盅饭/靓粥

海港「早晨新孖宝」星期一至日堂食供应

海港「早晨新孖宝」优惠于星期一至日早上7时至11时堂食供应，低至$32.8的价钱即可在14款美食中挑选心仪的两款组合。菜单中不乏经典的港式美味，例如「凤爪排骨饭」，凤爪软糯入味，排骨肉质嫩滑，配上吸收了肉汁精华的米饭，是许多人饮茶必点的饱足之选。另外，「鲜竹牛肉球」以新鲜牛肉手打而成，口感弹牙多汁，加上马蹄的清爽，层次丰富。

除了传统款式，菜单亦包含「红米珍珠鸡」、「潮式糯米卷」等特色点心，为食客提供更多元化的选择。前者以健康的红米包裹著丰富馅料，口感独特；后者则将糯米与各种配料卷起，咸香软糯，极具风味。

海港酒家点心孖宝优惠

分店: 宝琳新都城店（及其他分店，详情请向个别分店查询）

供应时间: 星期一至日 7am-11am

优惠价格: 星期一至五: $32.8任选两款 星期六、日及公众假期: $36.8任选两款

条款及细则: 优惠只供堂食，不设外卖。 外卖将按餐牌原价收费。 需另收加一服务费。



2大酒楼点心优惠 铜锣湾优点点心专门店/太子容记小菜王

1. 铜锣湾优点点心 $42点心孖宝

位于铜锣湾的「优点点心专门店」专营各式点心，营业时间延长至凌晨三点，成为不少深夜想食热腾腾点心的食客热门选择。最近有网民在社交平台分享凌晨到店用餐的经历，迅速引起广泛讨论。当中最受欢迎的优惠，莫过于只需$42就能选购两款点心的「孖宝套餐」，为铜锣湾的午夜时段带来实惠又暖心的美食体验。

2. 容记小菜王 大、中、小点划一价$18.8

太子「容记小菜王」近日推出点心特惠活动，最大亮点在于全时段适用折扣，无论早茶、午市或下午茶，所有大、中、小点心一律收费$18.8，星期六、日及公众假期每款另加$3。此优惠让食客无需赶特定时段光顾，大大提升饮茶的便利性。推荐必试款式包括虾饺皇、豉汁蒸凤爪、排骨陈村粉以及爆汁小笼包等，满足不同口味需求。

资料来源：香港酒楼关注组