大快活旗下台湾菜「一碗肉燥」全线结业！全盛期拥4店 网民叹：生意难做，个个北上

香港餐饮业在经济环境及港人北上消费的双重夹击下，迎来一波严峻的结业潮，不少食肆黯然离场。在这股浪潮下，再有连锁品牌告别食客。大快活集团旗下的台式料理「一碗肉燥」，最后一间位于长沙湾的分店，近日宣布租约期满结业，引发街坊和网民的无限感慨。

大快活旗下台湾菜「一碗肉燥」全线结业！长沙湾最后分店黯然离场

长沙湾店结业翌日火速清拆

有多名长沙湾街坊在Facebook群组上分享，指位于青山道的「一碗肉燥」已结业关门，店舖的玻璃门上张贴了一张通告，简洁地写道因「租约期满」，最后营业日为1月14日，并感谢各位食客多年的支持。从网民分享的相片可见，店舖已在今日（15日）迅速展开清拆工程，地板、餐桌、餐牌等物品已被拆下。

翻查资料，「一碗肉燥」属于大快活集团旗下，主打盐酥鸡排、肉燥饭、蛋饼等地道台湾菜，全盛时期共设有四间分店，分别位于乐富、沙田石门、坑口及长沙湾。然而，近年因业务收缩，乐富及沙田石门店早已结业，而坑口分店亦于去年五月结束营业。随著长沙湾店的落幕，「一碗肉燥」正式结束在香港的营运。

网民叹港人北上致生意难做

对于「一碗肉燥」全线结业，不少网民发表意见。有留言认为餐厅能经营多年已是「奇迹」，亦有人指出「唔可以话好难食，但偏偏就系无乜意欲帮衬」。部分人则从经营角度分析，认为生意难做，尤其午市仅得「三、五台客」，加上港人北上消费的趋势，令经营更是雪上加霜。

此外，有食客批评「一碗肉燥」的出餐效率低，影响翻桌率，亦有意见反映「职员态度就认真麻麻」，认为服务质素有待改善。不过，也有附近街坊表示，该店开业至少「七、八年」，对其结业感到可惜。

资料来源：长沙湾美食及消费关注组、长沙湾街坊