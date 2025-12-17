连锁中菜馆晚市优惠！客家煲仔菜$58起 云吞花胶鸡/香菇猪骨/腊味煲仔饭 星期一至日供应

稻香集团旗下的「客家好栈」与「客馆」一直以地道客家菜闻名，深受香港食客喜爱，经常成为家庭聚餐及朋友聚会的热门选择。由即日起推出的「客家尝」晚市小菜优惠，以超值价格呈献多款冬日暖胃经典，其中地道煲仔菜及煲仔饭仅需$58起，即可品尝云吞花胶鸡、香菇猪骨、脆鳝等惹味之选，绝对是寒冷天气中的美食首选。

稻香旗下客家好栈、客馆晚市优惠 客家煲仔菜$58起

稻香旗下客家好栈、客馆晚市优惠 客家煲仔菜$58起

特价云吞花胶鸡/香菇猪骨/煲仔饭 星期一至日供应

「客家好栈」及「客馆」由即日起推出「客家尝」晚市小菜优惠，带来多款适合冬日品尝的暖胃菜式。天气转凉，最适合品尝热气腾腾的煲仔菜，此次优惠包含多款经典的客家风味煲仔料理，如云吞花胶鸡煲、香菇无骨猪骨煲、客家三宝萝卜煲等，低至$78即可品尝。

除了各式煲仔菜，香港人钟爱的煲仔饭，也是「客家尝」晚市小菜优惠的亮点之一。两款惹味煲仔饭均以$58发售，其中，「腊三宝煲仔饭」选用优质腊味，包括腊肠、膶肠等，其独特的油香在烹煮过程中缓缓渗入米饭，使得每一粒米饭都吸饱了腊味的精华；而「脆鳝煲仔饭」则带来创新的味觉冲击，将香脆的黄鳝与软糯米饭巧妙结合，鳝肉鲜美，口感层次丰富，为传统煲仔饭注入新意，绝对值得一试。

稻香客家好栈、客馆晚市优惠

供应日期：即日起至2026年3月1日（12月19－21日、2月13－23日暂停供应）

适用时间：星期一至日 5pm-9pm

适用分店（客家好栈）：深水埗、油塘大本营、佐敦店

适用分店（客馆）：黄大仙、牛头角、荃湾绿杨坊、将军澳新都城店

备注：优惠只限堂食，不设外卖及携走。

2大酒楼晚市小菜 海港/利东

1. 海港$168晚市孖宝

海港饮食集团推出限时晚市优惠活动，只需$168即可同时品尝两款招牌菜肴，分别为啫啫姜葱焗火箭鱿以及半只脆皮酱烧鸡，火箭鱿以传统啫啫手法制作，先炸香姜葱，再加入新鲜鱿鱼放入热砂煲中，用大火迅速焗煮，从而保留食材原汁原味。

2. 利东集团烧味/海鲜$1

利东集团旗下多间酒楼提供晚市优惠，堂食顾客只需额外加付$1，便可选购各种经典烧味及海鲜菜式，其中包括乳猪整体、烧鹅、白灼海生虾，以及红葱头葱花鸡等热门菜肴。

资料来源：客家好栈．客馆、海港饮食集团、利东集团 Lei Tung Cuisine