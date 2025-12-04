大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙

近年，香港小店结业消息屡见不鲜，惟这次大埔烧卖及牛杂名店「老虎岩」宣布结业，正是与宏福苑火灾事件及老板个人经历有关，而备受关注。店家将于本周日（12月7日）结束9年的经营生涯，老板郭先生接受《星岛头条》访问时亦感慨说道，这场无情大火令他体悟到「珍惜当下」及「平安相守」才是最重要，决意暂别街坊，重新规划人生。

大埔牛杂粉面店「老虎岩」结业！老板受宏福苑火灾影响 悟「珍惜当下方为至珍」

长文交代结业原因 忆述灾前与街坊点滴

日前（12月2日），「老虎岩」老板在facebook专页写下长文，详述店家结业原因。他提到近期的个人意外及宏福苑火灾事件，令他意识到珍惜当下的重要，因此决定暂作休整并规划未来的方向，将于12月7日（日）停止营业。

老板亦在结业启示中对顾客9年来的支持表达了由衷的感谢，特别回忆起假期期间，顾客们耐心排队等候的情景，让他感到无比珍贵。老板强调此次暂别并不意味著结束，期望未来能以更加完善的姿态与大家重聚，同时衷心祝愿宏福苑的逝者家属能早日走出阴霾，祝福所有街坊和朋友们安康幸福。不少网民也在帖文下留言嘱咐老板保重身体，让他好好休息一下。

20多年大埔街坊 灾后感触良多：有班街坊冇嚟，已心知不妙

《星岛头条》记者就此事向「老虎岩」老板郭先生查询，他回复指结业最大原因是受宏福苑事件影响。他表示自己在大埔生活了20多年，舖头算是宏福苑附近最近的食肆，故经常会有该屋苑的街坊常来光顾。火灾后，虽然有一些顾客来报平安，但仍有部分数日未见，「有班街坊几日冇嚟，已心知不妙…」。加上事故期间他曾亲身到宏福苑送物资，周遭的人和事让他感触良多。

他又补充指，近期大埔区内气氛都甚为伤感，不过是「伤感中带团结友爱」︰「近期听得街坊同我讲最多系『加油』，佢哋食嘢时又会争住埋单，好有爱」。纵使这场无情之火是令人悲痛，但他在当中就感受到「香港人之间的人情味」，以及感受到「人与人之间的距离拉近」。

此外，郭先生的父亲，即老虎岩创办人于两年前去世，他自己早前亦在翻热卤水时意外灼伤，种种的意外，加上大火造成逾百名的无辜死难者，令他顿时觉得「系时候要放低、唞一唞」，重新检视人生。他还提到，父亲于60、70年代曾在乐富（旧称老虎岩）开舖，后来结业，到廿多年后再由他接手重开，多年来无论赚钱还是蚀钱，郭先生都坚持落手落脚完成各种大小事务，为的就是传承先父的这门手艺，惟上述种种因素打击下，令他不得不放弃，选择结束营业。不过，郭先生亦盼望他朝有日，「老虎岩」可以卷土重来，重新将手艺带到大众面前，「为饮食出一分力」。

牛杂粉面起家 承接先父传承技艺

位于大埔东昌街「老虎岩」开业9年，郭先生承接了先父的传承技艺，以祖传卤水配方及招牌牛腩牛杂粉面起家，随后，他自家研制手打鱼肉烧卖更大获好评，并获「香港烧卖关注组」力推，成功从默默无闻的小店发展成为深受街坊欢迎的聚脚点，吸引了许多食客专程跨区前往。

老虎岩（第6座）潮式粉面咖啡

地址：大埔东昌街6-16号地下F号舖

电话：2638 9933

营业时间：星期一 10am-4pm；星期二 11am-2pm；星期三至五 10am-4pm；星期六至日 9am-5pm

最后营业日期：2025年12月7日（日）

资料来源：老虎岩第6座潮式粉面咖啡 Lok Fu Noodles