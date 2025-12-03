Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议

更新时间：18:04 2025-12-03 HKT
发布时间：18:04 2025-12-03 HKT

在餐饮业竞争日益激烈的当下，各商家纷纷推出优惠以招徕顾客，消费者对于性价比的追求也日益提升。近日，一名食客于早茶时段到访旺角一间酒楼，亲尝他形容为「全港最平」的早茶优惠，$22点心孖宝包含粥品及自选点心，然而，这位顾客在用餐过程中发现两项因素，影响了整体的用餐感受。

旺角酒楼「全港最平」点心孖宝！？$22任拣点心+靓粥

酒楼平价点心孖宝2点惹争议

该名帖主在Facebook群组「香港酒楼关注组」发帖，分享了他于早茶时段到访位于旺角山东街的「肥牛火锅海鲜酒家」，并发现酒楼推出$22点心孖宝优惠，令他震惊道「相信全港最平的中式酒楼早茶孖宝」。

根据点心纸，顾客可以从皮蛋瘦肉粥或柴鱼花生猪骨粥中二选一，再从九款指定点心中任择一款，点心选项包括叉烧包拼鸡包、鲜虾菜苗饺、陈皮鲮鱼球、安虾咸水角、潮州粉果、腊味萝卜糕等。帖主认为点心品质尚可接受，然而，另一主角粥品的表现则未如理想，口感过于稀薄且温度不足，且店员在早茶时段结束前半小时，便要求他结账，让他感到有点仓促。


网民反驳：22蚊仲想点呀

帖文一出，旋即引起网民热议，意见呈现两极化。一部分网民认为，在现今市道下，$22的价格能享用到粥和点心已是物超所值，留言表示「22蚊仲想点呀」，认为不应对品质有过高期望。另一边厢，也有网民认为酒楼的做法是「投机取巧」，批评其食物品质和服务未达基本标准。亦有不少网民单纯对价钱表示惊讶，直呼「好平」。

 

