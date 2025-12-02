连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用

永年士多素以传统味道著称，今次更与香港人气手打鱼蛋品牌「学利鱼蛋」强强联手，推出期间限定「$19鱼蛋河」堂食优惠，一碗集结多款招牌食材的豪华组合，绝对是近期最抵食的粉面选择！

永年士多鱼蛋河$19 全线分店+星期一至日适用优惠

永年士多 x 学利鱼蛋 全新$19鱼蛋河优惠

这款限定鱼蛋河将学利鱼蛋的招牌超弹牙手打鱼蛋、鲜嫩鱼片，搭配永年士多独家陈皮鱼蛋，再配以口感幼滑的正宗港式河粉，三种不同质感与风味在碗中完美融合。汤底以慢火熬制，清澈中带鲜甜，轻轻一咬，鱼蛋弹牙爆汁、陈皮淡淡回甘，层次丰富，令人一试难忘。

这次联乘优惠的最大亮点莫过于会员堂食价仅需$19。顾客只需下载永年士多App并登入或注册成为会员，即可即时领取「$19鱼蛋河」电子优惠券。每人每日限用一次，使用后系统会于次日自动重新派发，意味著只要是会员，每日都有机会以$19享用这碗性价比极高的鱼蛋河。

永年士多$19鱼蛋河优惠

适用对象：永年士多App注册会员

适用分店：全线分店

适用日期：即日起至1月31日（星期一至日适用）

领取方法：于App内「帐户」点选「我的优惠券」

备注：需堂食使用，不设外卖

2大连锁粉面店优惠 米线阵/谭仔

1. 米线阵外卖孖宝优惠

米线阵即日起推出外卖自取限定优惠「快闪孖宝」，每日下午2时开始，顾客只需$88（原价$136）即可选购指定人气菜式，包括斩件麻椒鸡（半只）、手撕麻椒鸡（半只）或酸菜鱼（1-2人份），为午餐或晚餐带来超值选择。

2. 谭仔长者优惠 两餸米线减$8

谭仔云南米线推出二项长者专属优惠，凭有效长者咭或乐悠咭即可享用，堂食、外卖自取同样适用。优惠一，老友记只要惠顾自选两餸或以上米线（不包括净米线、过桥米线及任何套餐），即减$8；优惠二，凡惠顾任何一款米线（包括招牌酸辣、清汤、麻辣等多种汤底），即可免费获赠冷饮或热饮一杯（不包括特饮、限定推广特饮、豆浆及罐装汽水）。

资料来源：永年士多 wingninnoodle、米线阵 Mixian Sense 、谭仔云南米线