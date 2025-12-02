Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用

饮食
更新时间：19:12 2025-12-02 HKT
发布时间：19:12 2025-12-02 HKT

永年士多素以传统味道著称，今次更与香港人气手打鱼蛋品牌「学利鱼蛋」强强联手，推出期间限定「$19鱼蛋河」堂食优惠，一碗集结多款招牌食材的豪华组合，绝对是近期最抵食的粉面选择！

永年士多鱼蛋河$19 全线分店+星期一至日适用优惠

永年士多鱼蛋河$19 全线分店+星期一至日适用优惠
永年士多鱼蛋河$19 全线分店+星期一至日适用优惠

永年士多 x 学利鱼蛋 全新$19鱼蛋河优惠

这款限定鱼蛋河将学利鱼蛋的招牌超弹牙手打鱼蛋、鲜嫩鱼片，搭配永年士多独家陈皮鱼蛋，再配以口感幼滑的正宗港式河粉，三种不同质感与风味在碗中完美融合。汤底以慢火熬制，清澈中带鲜甜，轻轻一咬，鱼蛋弹牙爆汁、陈皮淡淡回甘，层次丰富，令人一试难忘。

这次联乘优惠的最大亮点莫过于会员堂食价仅需$19。顾客只需下载永年士多App并登入或注册成为会员，即可即时领取「$19鱼蛋河」电子优惠券。每人每日限用一次，使用后系统会于次日自动重新派发，意味著只要是会员，每日都有机会以$19享用这碗性价比极高的鱼蛋河。

永年士多$19鱼蛋河优惠

  • 适用对象：永年士多App注册会员
  • 适用分店：全线分店
  • 适用日期：即日起至1月31日（星期一至日适用）
  • 领取方法：于App内「帐户」点选「我的优惠券」
  • 备注：需堂食使用，不设外卖

 

2大连锁粉面店优惠 米线阵/谭仔

1. 米线阵外卖孖宝优惠

米线阵即日起推出外卖自取限定优惠「快闪孖宝」，每日下午2时开始，顾客只需$88（原价$136）即可选购指定人气菜式，包括斩件麻椒鸡（半只）、手撕麻椒鸡（半只）或酸菜鱼（1-2人份），为午餐或晚餐带来超值选择。

2. 谭仔长者优惠 两餸米线减$8

谭仔云南米线推出二项长者专属优惠，凭有效长者咭或乐悠咭即可享用，堂食、外卖自取同样适用。优惠一，老友记只要惠顾自选两餸或以上米线（不包括净米线、过桥米线及任何套餐），即减$8；优惠二，凡惠顾任何一款米线（包括招牌酸辣、清汤、麻辣等多种汤底），即可免费获赠冷饮或热饮一杯（不包括特饮、限定推广特饮、豆浆及罐装汽水）。

 

资料来源：永年士多 wingninnoodle米线阵 Mixian Sense 、谭仔云南米线

 

同场加映：稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
1小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
2小时前
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
5小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
3小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
6小时前
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
社会
4小时前