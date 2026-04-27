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手持式花洒推介｜澳门消委会测试14款产品 舒适耐用 这2款最悭水！

食用安全
更新时间：12:00 2026-04-27 HKT
发布时间：12:00 2026-04-27 HKT

花洒是常用的淋浴设备，到底如何选购合适、耐用，又悭水的花洒呢？澳门消委会联同珠海市消费者权益保护委员会测试14款手持式花洒，当中包括「IKEA 宜家家居」、「American Standard 美标」和「得尔美」等热门品牌，提供更多选购资讯供大家参考。

澳门消委会测试14款手持式花洒　这2款最悭水！

根据澳门消委会第378期《澳门消费》资料显示，本次测试澳门消委会以一般消费者身份共购买14款手持式花洒（含花洒头及软管），零售价由99.00人民币至980.00澳门元不等，样本的最低与最高价格差距约10倍。

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本次比较试验参考中国相关标准GB/T 23447-2023《卫生洁具淋浴用花洒》及GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》分别对样本的密封性能、耐冷热疲劳性能、耐腐蚀性能、平均喷射角、流量均匀性、水效等级共6个项目进行测试来评估样本的使用功能、感官质量、舒适性及节水4方面的表现：

  1. 密封性能：如果花洒的密封性出现问题，水流可能会从非预期的地方渗漏，令喷头正常的出水孔水流压力不足，间接影响花洒的喷洒范围和出水的均匀度，花洒渗水及漏水都是经常困扰消费者的问题。本项测试会将样本和供水管路相连并供水，检查花洒和其连接部位是否有渗水现象。
  2. 耐冷热疲劳性能：花洒通常是冷热水交替使用，如果耐冷热疲劳性能不佳，会导致水温和水压波动、水流不均匀，以及内部零件变形等问题。耐冷热疲劳性能好的花洒能够保持稳定的水温和水流，同时能延长其使用寿命。本项测试将样本分别进行300次冷热交替供水，测试后检查样本有否漏水、裂纹、变形和功能故障。
  3. 耐腐蚀性能：耐腐蚀性能良好的花洒能够延长花洒的使用寿命、能保持外观光洁如新。如果花洒耐腐蚀性能不佳，使用一段时间后表面镀层会出现锈蚀。本项测试把样本进行酸性盐雾测试后，观察表面涂层及电镀表面的外观情况
  4. 平均喷射角：平均喷射角决定花洒水流的覆盖范围和出水的冲击力。花洒的平均喷射角越佳，越能够使水流均匀地覆盖使用者的身体，确保水流的均匀性和适宜的冲击力，提供舒适的淋浴体验。标准规定平均喷射角应在0°至8°之间。
  5. 流量均匀性：流量均匀性好的花洒能够减少水资源的浪费。如果流量分布不均匀，会加速花洒内部部件的磨损，缩短花洒的使用寿命，同时会降低淋浴的节水效率。
  6. 水效等级：水效等级与花洒每分钟流量值有关，流量值越小节水效果越好，水效等级好的花洒能够确保水流的均匀性，有助于提高水资源利用效率。如果水效等级差，花洒在使用过程中水流会出现时大时小的情况，导致水流不均匀。

澳门消委会测试14款手持式花洒评价⬇⬇⬇

14款手持式花洒测试结果

  • 密封性能：14款样本均未出现渗漏情况，全部样本符合要求。
  • 耐冷热疲劳性能：14款样本全部符合标准要求。
  • 耐腐蚀性能：14款样本耐腐蚀性能均符合标准要求。
  • 平均喷射角：14款样本均满足标准要求。若从出水集中度和用户舒适度考虑，平均喷射角较大能为使用者提供较大且适宜的冲洗面积，淋浴效率更高。
  • 流量均匀性：14款样本中以样本编号1（American Standard美标）、样本编号5（IKEA 宜家家居）、样本编号7（KOHLER）、样本编号8（MOEN）、样本编号10（科掌门），以及样本编号12（普乐美）表现较好。
  • 水效等级：14款样本中，样本编号1（American Standard美标）及样本编号5（IKEA宜家家居）2款样本表现最好。

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花洒使用和保养攻略

  • 选购时可先检查花洒的表面，通过查看表面镀层的光泽度和平滑度来判断其品质的好坏。另外，手持花洒的水管一般是软管，不同材质的软管有不同特性，例如PVC软管一体成形，表面光滑易弯曲，但受热易变形，而不锈钢软管耐高温且抗屈力强，不易老化，使用寿命较长。
  • 在日常使用后可用抹布清理花洒表面的水渍，以防止表面出现水垢及腐蚀现象。淋浴花洒的喷孔经常会因水垢而堵塞，定期清洁可延长花洒的使用寿命。
  • 花洒的使用环境温度一般不能超过70℃，高温和紫外光会加速花洒老化，缩短花洒的使用寿命。
  • 留意花洒的使用寿命和生产日期，若花洒使用时出水量减少，有可能是因内部污垢积聚或零件老化，应及时清洁或更换。
  • 注意连接花洒头的金属软管应保持自然舒展状态，不使用时不要盘绕在水龙头上，同时注意软管与水龙头的接头处不要形成折角，以免折断或损伤软管。 

资料来源：澳门消委会

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