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纯果汁要点分？日本包装暗藏密码 一秒识分「100%真果汁」定「糖水」

食用安全
更新时间：12:36 2026-03-27 HKT
发布时间：12:36 2026-03-27 HKT

走在日本便利店或超市，果汁饮品琳瑯满目。但大家有否留意过，瓶身上那一张水果图片，其实暗藏玄机？日本业界设有严格的包装规范，从水果照片的真实程度，就能一眼分辨出果汁的「真身」——究竟是100%纯果汁，还是糖水多过果汁的「伪果汁」。

水果图片3大规则 一秒识分日本果汁含量

日本机构株式会社折兼分享，为了确保消费者拥有合理的选择，日本业界订立了《果汁饮料等产品标签公平竞争规则及执行条例（果実饮料等の表示に関する公正竞争规约及び施行规则）》，根据果汁含量严格规范包装上的水果图片使用，果汁饮料的包装和标签必须符合这些规则和条例，否则将构成违法行为。只要记住以下3大规则，即使在便利店或自动贩卖机前，也能一秒辨识：

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日本果汁含量如何分辨？

1. 100%纯果汁

  • 包装可以使用水果的真实照片、水果切面照片或果汁滴落的影像。
  • 代表果汁含量十足，无添加、无稀释。

2. 果汁含量5%至100%

  • 只能使用水果的逼真绘画或插图，图像可运用水果的纹理、立体感和层次；但不可使用水果切面图。
  • 代表果汁有一定含量，但仍可能添加糖或水。

3. 果汁含量低于5%

  • 只可使用卡通化的水果插图，描绘水果颜色和形状，不能使用真实水果照片。
  • 果汁成分极少，多为糖水、添加剂调配而成，与真正果汁成分有别。

100%果汁有两种制造法

很多人以为包装上标明「100%果汁」就等于纯天然，但原来在日本法规下，100%果汁可以透过两种方式生产：

  1. 直接制造法：从水果搾汁后直接包装，这才是真正意义上的「纯果汁」。
  2. 浓缩还元法：将水果搾汁后先浓缩储存，后期再加水及糖稀释还原，同样可标示为「100%果汁」。

换句话说，标榜「100%果汁」的饮品，未必等于「非浓缩还元」。下次购买时，记得留意包装上有没有标明「浓缩还元」字样。

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规定低于5%要写明「无果汁」

日本的公平竞争规则同时规定，若果汁含量低于5%，包装必须标示为「果汁○%」或直接写明「无果汁」；若果汁含量达10%或以上，则可标示为「果汁○○%」。这些规定适用于一般果汁饮料，但酒类、红茶饮料及粉末饮料等含少量果汁的饮品则不受此限。

正确定义果汁饮料相关术语

用语 定义
果実饮料 指装入容器或经包装的下列商品：
  • 果实果汁
  • 综合果实果汁
  • 含果粒果实果汁
  • 果实・蔬菜综合果汁
  • 含果汁饮料

果実の搾汁

 果实破碎后，透过榨汁或过筛等方式，去除果皮、种子等部分所得之液体。
浓缩果汁 符合下列任一条件者：
  • 将果实榨汁浓缩而成
  • 将果实榨汁与还原果汁混合而成
  • 在上述情况中添加糖类、蜂蜜等，且糖用折射计示度或酸度达基准值以上

还元果汁

 将浓缩果汁还原而成，且糖用折射计示度或酸度达基准值以上者。

果実ジュース(果实果汁)

 单一种类果实之榨汁或还原果汁的使用比例为100%（可含有少量糖类或添加物）。

●●ジュース(●●果汁)

 标示所指果实之榨汁或还原果汁的使用比例为100%者。例如「橘子果汁」即为使用100%橘子榨汁或还原果汁制成的饮料。
果粒入り果実ジュース (含果粒果实果汁) 果实榨汁或还原果汁的使用比例为100%，并添加柑橘类果实的囊瓣或柑橘类以外果实的细切果肉。

果汁入り饮料 (含果汁饮料)

 主要成分为果汁，且果汁比例在5%以上、未满100%。

その他の饮料
(其他饮料)

 果汁使用比例未满10%，且符合下列任一条件者：
  • 商品名称中使用果实名称
  • 透过著色或风味等方式，使人联想到有使用果汁

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无论去日本旅行，还是在本地购买日本进口果汁，只要掌握上面的「水果图片3大规则」，就能轻松避开糖水陷阱，买到真正合心意的纯果汁。

 

资料来源：ORIKANE LAB

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