纯果汁要点分？日本包装暗藏密码 一秒识分「100%真果汁」定「糖水」
发布时间：12:36 2026-03-27 HKT
走在日本便利店或超市，果汁饮品琳瑯满目。但大家有否留意过，瓶身上那一张水果图片，其实暗藏玄机？日本业界设有严格的包装规范，从水果照片的真实程度，就能一眼分辨出果汁的「真身」——究竟是100%纯果汁，还是糖水多过果汁的「伪果汁」。
水果图片3大规则 一秒识分日本果汁含量
日本机构株式会社折兼分享，为了确保消费者拥有合理的选择，日本业界订立了《果汁饮料等产品标签公平竞争规则及执行条例（果実饮料等の表示に関する公正竞争规约及び施行规则）》，根据果汁含量严格规范包装上的水果图片使用，果汁饮料的包装和标签必须符合这些规则和条例，否则将构成违法行为。只要记住以下3大规则，即使在便利店或自动贩卖机前，也能一秒辨识：
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日本果汁含量如何分辨？
1. 100%纯果汁
- 包装可以使用水果的真实照片、水果切面照片或果汁滴落的影像。
- 代表果汁含量十足，无添加、无稀释。
2. 果汁含量5%至100%
- 只能使用水果的逼真绘画或插图，图像可运用水果的纹理、立体感和层次；但不可使用水果切面图。
- 代表果汁有一定含量，但仍可能添加糖或水。
3. 果汁含量低于5%
- 只可使用卡通化的水果插图，描绘水果颜色和形状，不能使用真实水果照片。
- 果汁成分极少，多为糖水、添加剂调配而成，与真正果汁成分有别。
100%果汁有两种制造法
很多人以为包装上标明「100%果汁」就等于纯天然，但原来在日本法规下，100%果汁可以透过两种方式生产：
- 直接制造法：从水果搾汁后直接包装，这才是真正意义上的「纯果汁」。
- 浓缩还元法：将水果搾汁后先浓缩储存，后期再加水及糖稀释还原，同样可标示为「100%果汁」。
换句话说，标榜「100%果汁」的饮品，未必等于「非浓缩还元」。下次购买时，记得留意包装上有没有标明「浓缩还元」字样。
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规定低于5%要写明「无果汁」
日本的公平竞争规则同时规定，若果汁含量低于5%，包装必须标示为「果汁○%」或直接写明「无果汁」；若果汁含量达10%或以上，则可标示为「果汁○○%」。这些规定适用于一般果汁饮料，但酒类、红茶饮料及粉末饮料等含少量果汁的饮品则不受此限。
正确定义果汁饮料相关术语
|用语
|定义
|果実饮料
|指装入容器或经包装的下列商品：
|
果実の搾汁
|果实破碎后，透过榨汁或过筛等方式，去除果皮、种子等部分所得之液体。
|浓缩果汁
|符合下列任一条件者：
|
还元果汁
|将浓缩果汁还原而成，且糖用折射计示度或酸度达基准值以上者。
|
果実ジュース(果实果汁)
|单一种类果实之榨汁或还原果汁的使用比例为100%（可含有少量糖类或添加物）。
|
●●ジュース(●●果汁)
|标示所指果实之榨汁或还原果汁的使用比例为100%者。例如「橘子果汁」即为使用100%橘子榨汁或还原果汁制成的饮料。
|果粒入り果実ジュース (含果粒果实果汁)
|果实榨汁或还原果汁的使用比例为100%，并添加柑橘类果实的囊瓣或柑橘类以外果实的细切果肉。
|
果汁入り饮料 (含果汁饮料)
|主要成分为果汁，且果汁比例在5%以上、未满100%。
|
その他の饮料
|果汁使用比例未满10%，且符合下列任一条件者：
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无论去日本旅行，还是在本地购买日本进口果汁，只要掌握上面的「水果图片3大规则」，就能轻松避开糖水陷阱，买到真正合心意的纯果汁。
资料来源：ORIKANE LAB
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