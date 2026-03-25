澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？

卫生卷纸每日贴身使用，其品质直接影响家居卫生与如厕体验。澳门消委员会去年公布了15款市面常见卫生卷纸测试结果，从强韧度、吸水力、易冲度及柔软度四大指标全面评测，发现全部样本在强韧度与吸水力方面均达标准，但柔软度表现参差，更有4款未能通过易冲度测试，或增加马桶堵塞风险。

15款卷纸样本 强韧度与吸水力达优等 馨雅/植护防穿破力佳

澳门消委员以普通消费者身份在澳门实体店购买15款卫生卷纸样本，当中包括：

5层纸：2款

4层纸：9款

3层纸：3款

未标示层数：1款

价格方面，每卷零售价由澳门元2.10元至4.45元不等，测试参考中国国家标准GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》，评测项目涵盖：抗张指数（测量拉伸至断裂所需的力度）、球形耐破度（反映防穿破能力）、横向吸液高度（吸水力）、可分散性及柔软度。结果发现：

抗张指数：所有15款样本的纵向与横向数值均达国家标准中的优等品质要求，表示日常使用时不易撕断。

球形耐破度：同样全部达标，其中两款5层纸样本——Xinya馨雅及植护表现最佳，防穿破能力更胜一筹。

横向吸液高度：全部样本同样达到优等品质要求，能快速吸收水分，确保清洁效能。

15款卷纸品牌 防穿破力/易冲度/柔软度一览

品牌 每卷价格(澳门元) * 球形耐破度 (N) 可分散性 柔软度(mN) Xinya馨雅 初享简柔有芯卷纸 2.63 4.81 ✘ 185 植护 气垫纸巾‧悦色橙有芯卫生纸 2.66 4.77 ✘ 262 Babroy贝柔宝宝高级卷纸 2.10 3.45 ✘ 143 Lifedays生活天4D卫生卷纸 2.35 4.00 ✔ 295 Meadows4D立体压花卫生纸 3.49 3.33 ✔ 180 Tempo 闪钻四层水梨花卫生纸 3.99 2.80 ✔ 166 Vinda维达

维达金钻 2.92 3.30 ✔ 130 ZENSES SUPERIOR

PROTECTION(WHITE TEA) 3.54 3.48 ✔ 167 心相印 卫生纸(茶语.丝享) 2.54 3.54 ✔ 151 香港洁柔 卫生纸JUMBO 2050(FACE有芯) 4.45 4.10 ✔ 132 洁柔卫生纸(蓝面子有芯) 2.46 3.66 ✔ 168 Andrex皇冠

经典3层卫生纸 - 印花 3.22 2.42 ✔ 84 SELECT佳之选

Bathroom Tissue Jumbo

Pack卫生纸重量装 3.59 2.56 ✔ 87 VIRJOY BEST SAVER 2.74 2.61 ✔ 92 洁而雅 青柠檬(1800)卷纸 2.80 3.97 ✘ 167

*购买样本时的金额，不同零售点售价可能会有差异，仅供参考。

3款纸柔软度高 触感最舒适

柔软度测试数值越小代表越柔软，对肌肤更友好。以下3款3层纸样本表现最佳：

Andrex皇冠

SELECT佳之选

VIRJOY

其中「SELECT佳之选」样本不仅柔软度高，每卷平均长度更达37.8米，是15款中最长，每卷平均张数也有278张，在份量上同样具优势。

4款样本恐塞马桶

易冲度（可分散性）是许多家庭最关心的指标。测试将100毫米 x 100毫米的样本放入有漩涡的5升水中，观察40秒后能否分散成碎片。未能通过测试的4款样本包括：

Xinya馨雅（5层纸，样本1）

植护（5层纸，样本2）

Babroy贝柔（4层纸，样本3）

洁而雅 青柠檬（未标示层数，样本15）

消委会提醒，若家中马桶易塞，卷纸有机会在水中或难以迅速冲散，尽量慎选。

选购时有4大重点要留意

选择卫生卷纸时，应综合考虑强韧度、吸水力、易冲度及柔软度等多项因素。消委会提醒消费者，选购卫生卷纸时应注意以下要点：

1. 货比三家

相同产品在不同商号售价可能不同，建议多比较价格，选择信誉良好的商号购买，避免来历不明的产品。

2. 检查包装

选购时应挑选包装封口整齐牢固、没有破损的产品，以免在潮湿环境中滋生细菌。

3. 嗅觉及触觉检查

若发现产品有刺激性气味，或轻轻抖动时有粉尘掉落，可能是品质不佳的迹象，应立即停止使用。

4. 储存方式

不宜大量囤积，应保存在干燥地方，避免潮湿影响纸质。

资料来源：澳门消委会

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