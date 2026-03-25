澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
发布时间：11:30 2026-03-25 HKT
卫生卷纸每日贴身使用，其品质直接影响家居卫生与如厕体验。澳门消委员会去年公布了15款市面常见卫生卷纸测试结果，从强韧度、吸水力、易冲度及柔软度四大指标全面评测，发现全部样本在强韧度与吸水力方面均达标准，但柔软度表现参差，更有4款未能通过易冲度测试，或增加马桶堵塞风险。
15款卷纸样本 强韧度与吸水力达优等 馨雅/植护防穿破力佳
澳门消委员以普通消费者身份在澳门实体店购买15款卫生卷纸样本，当中包括：
- 5层纸：2款
- 4层纸：9款
- 3层纸：3款
- 未标示层数：1款
价格方面，每卷零售价由澳门元2.10元至4.45元不等，测试参考中国国家标准GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》，评测项目涵盖：抗张指数（测量拉伸至断裂所需的力度）、球形耐破度（反映防穿破能力）、横向吸液高度（吸水力）、可分散性及柔软度。结果发现：
- 抗张指数：所有15款样本的纵向与横向数值均达国家标准中的优等品质要求，表示日常使用时不易撕断。
- 球形耐破度：同样全部达标，其中两款5层纸样本——Xinya馨雅及植护表现最佳，防穿破能力更胜一筹。
- 横向吸液高度：全部样本同样达到优等品质要求，能快速吸收水分，确保清洁效能。
15款卷纸品牌 防穿破力/易冲度/柔软度一览
|品牌
|每卷价格(澳门元) *
|球形耐破度 (N)
|可分散性
|柔软度(mN)
|Xinya馨雅 初享简柔有芯卷纸
|2.63
|4.81
|✘
|185
|植护 气垫纸巾‧悦色橙有芯卫生纸
|2.66
|4.77
|✘
|262
|Babroy贝柔宝宝高级卷纸
|2.10
|3.45
|✘
|143
|Lifedays生活天4D卫生卷纸
|2.35
|4.00
|✔
|295
|Meadows4D立体压花卫生纸
|3.49
|3.33
|✔
|180
|Tempo 闪钻四层水梨花卫生纸
|3.99
|2.80
|✔
|166
|Vinda维达
维达金钻
|2.92
|3.30
|✔
|130
|ZENSES SUPERIOR
PROTECTION(WHITE TEA)
|3.54
|3.48
|✔
|167
|心相印 卫生纸(茶语.丝享)
|2.54
|3.54
|✔
|151
|香港洁柔 卫生纸JUMBO 2050(FACE有芯)
|4.45
|4.10
|✔
|132
|
洁柔卫生纸(蓝面子有芯)
|2.46
|3.66
|✔
|168
|Andrex皇冠
经典3层卫生纸 - 印花
|3.22
|2.42
|✔
|84
|SELECT佳之选
Bathroom Tissue Jumbo
Pack卫生纸重量装
|3.59
|2.56
|✔
|87
|VIRJOY BEST SAVER
|2.74
|2.61
|✔
|92
|洁而雅 青柠檬(1800)卷纸
|2.80
|3.97
|✘
|167
*购买样本时的金额，不同零售点售价可能会有差异，仅供参考。
3款纸柔软度高 触感最舒适
柔软度测试数值越小代表越柔软，对肌肤更友好。以下3款3层纸样本表现最佳：
- Andrex皇冠
- SELECT佳之选
- VIRJOY
其中「SELECT佳之选」样本不仅柔软度高，每卷平均长度更达37.8米，是15款中最长，每卷平均张数也有278张，在份量上同样具优势。
4款样本恐塞马桶
易冲度（可分散性）是许多家庭最关心的指标。测试将100毫米 x 100毫米的样本放入有漩涡的5升水中，观察40秒后能否分散成碎片。未能通过测试的4款样本包括：
- Xinya馨雅（5层纸，样本1）
- 植护（5层纸，样本2）
- Babroy贝柔（4层纸，样本3）
- 洁而雅 青柠檬（未标示层数，样本15）
消委会提醒，若家中马桶易塞，卷纸有机会在水中或难以迅速冲散，尽量慎选。
选购时有4大重点要留意
选择卫生卷纸时，应综合考虑强韧度、吸水力、易冲度及柔软度等多项因素。消委会提醒消费者，选购卫生卷纸时应注意以下要点：
1. 货比三家
相同产品在不同商号售价可能不同，建议多比较价格，选择信誉良好的商号购买，避免来历不明的产品。
2. 检查包装
选购时应挑选包装封口整齐牢固、没有破损的产品，以免在潮湿环境中滋生细菌。
3. 嗅觉及触觉检查
若发现产品有刺激性气味，或轻轻抖动时有粉尘掉落，可能是品质不佳的迹象，应立即停止使用。
4. 储存方式
不宜大量囤积，应保存在干燥地方，避免潮湿影响纸质。
资料来源：澳门消委会
延伸阅读：澳门消委会检测20款杯面 全部属「高钠」 9成杯面热量等于1至2碗白饭
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