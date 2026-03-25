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澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？

食用安全
更新时间：11:30 2026-03-25 HKT
发布时间：11:30 2026-03-25 HKT

卫生卷纸每日贴身使用，其品质直接影响家居卫生与如厕体验。澳门消委员会去年公布了15款市面常见卫生卷纸测试结果，从强韧度、吸水力、易冲度及柔软度四大指标全面评测，发现全部样本在强韧度与吸水力方面均达标准，但柔软度表现参差，更有4款未能通过易冲度测试，或增加马桶堵塞风险。

15款卷纸样本 强韧度与吸水力达优等 馨雅/植护防穿破力佳

澳门消委员以普通消费者身份在澳门实体店购买15款卫生卷纸样本，当中包括：

  • 5层纸：2款
  • 4层纸：9款
  • 3层纸：3款
  • 未标示层数：1款

价格方面，每卷零售价由澳门元2.10元至4.45元不等，测试参考中国国家标准GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》，评测项目涵盖：抗张指数（测量拉伸至断裂所需的力度）、球形耐破度（反映防穿破能力）、横向吸液高度（吸水力）、可分散性及柔软度。结果发现：

  • 抗张指数：所有15款样本的纵向与横向数值均达国家标准中的优等品质要求，表示日常使用时不易撕断。
  • 球形耐破度：同样全部达标，其中两款5层纸样本——Xinya馨雅及植护表现最佳，防穿破能力更胜一筹。
  • 横向吸液高度：全部样本同样达到优等品质要求，能快速吸收水分，确保清洁效能。

15款卷纸品牌 防穿破力/易冲度/柔软度一览

品牌 每卷价格(澳门元) * 球形耐破度 (N) 可分散性 柔软度(mN)
Xinya馨雅 初享简柔有芯卷纸 2.63 4.81 185
植护 气垫纸巾‧悦色橙有芯卫生纸 2.66 4.77 262
Babroy贝柔宝宝高级卷纸 2.10 3.45 143
Lifedays生活天4D卫生卷纸 2.35 4.00 295
Meadows4D立体压花卫生纸 3.49 3.33 180
Tempo 闪钻四层水梨花卫生纸 3.99 2.80 166
Vinda维达
维达金钻		 2.92 3.30 130
ZENSES SUPERIOR
PROTECTION(WHITE TEA)		 3.54 3.48 167
心相印 卫生纸(茶语.丝享) 2.54 3.54 151
香港洁柔 卫生纸JUMBO 2050(FACE有芯) 4.45 4.10 132

洁柔卫生纸(蓝面子有芯)

 2.46 3.66 168
Andrex皇冠
经典3层卫生纸 - 印花		 3.22 2.42 84
SELECT佳之选
Bathroom Tissue Jumbo
Pack卫生纸重量装		 3.59 2.56 87
VIRJOY BEST SAVER 2.74 2.61 92
洁而雅 青柠檬(1800)卷纸 2.80 3.97 167

*购买样本时的金额，不同零售点售价可能会有差异，仅供参考。

3款纸柔软度高 触感最舒适

柔软度测试数值越小代表越柔软，对肌肤更友好。以下3款3层纸样本表现最佳：

  • Andrex皇冠
  • SELECT佳之选
  • VIRJOY

其中「SELECT佳之选」样本不仅柔软度高，每卷平均长度更达37.8米，是15款中最长，每卷平均张数也有278张，在份量上同样具优势。

4款样本恐塞马桶

易冲度（可分散性）是许多家庭最关心的指标。测试将100毫米 x 100毫米的样本放入有漩涡的5升水中，观察40秒后能否分散成碎片。未能通过测试的4款样本包括：

  • Xinya馨雅（5层纸，样本1）
  • 植护（5层纸，样本2）
  • Babroy贝柔（4层纸，样本3）
  • 洁而雅 青柠檬（未标示层数，样本15）

消委会提醒，若家中马桶易塞，卷纸有机会在水中或难以迅速冲散，尽量慎选。

选购时有4大重点要留意

选择卫生卷纸时，应综合考虑强韧度、吸水力、易冲度及柔软度等多项因素。消委会提醒消费者，选购卫生卷纸时应注意以下要点：

1. 货比三家

相同产品在不同商号售价可能不同，建议多比较价格，选择信誉良好的商号购买，避免来历不明的产品。

2. 检查包装

选购时应挑选包装封口整齐牢固、没有破损的产品，以免在潮湿环境中滋生细菌。

3. 嗅觉及触觉检查

若发现产品有刺激性气味，或轻轻抖动时有粉尘掉落，可能是品质不佳的迹象，应立即停止使用。

4. 储存方式

不宜大量囤积，应保存在干燥地方，避免潮湿影响纸质。

 

资料来源：澳门消委会

延伸阅读：澳门消委会检测20款杯面 全部属「高钠」 9成杯面热量等于1至2碗白饭

 

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