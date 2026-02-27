Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国唇膏推介｜日本《LDK》评测14款人气产品 5款获A级 保湿又持久！

食用安全
更新时间：12:00 2026-02-28 HKT
发布时间：11:30 2026-02-27 HKT

韩国化妆品凭借著亲民的价格和可爱的包装，持续主导化妆品市场。日本杂志《LDK》评测了市面14款韩国唇膏，包括「Dasique」、「 BBIA」及「fwee」等热门品牌，并从妆效、持久度和使用感受3方面对比各款产品，当中有5款韩国唇膏获A级。

日本《LDK》评测14款韩国唇膏 5款获A级

《LDK》近日公布14款韩国唇膏的测试结果，其中3大评分标准如下：

  • 妆效：由化妆师将每款产品涂抹在受试者的嘴唇上，并检查颜色是否好看、易于涂抹、光泽度以及是否符合产品宣称的效果。
  • 持久度：受试者在嘴唇上涂抹每款产品后吃一片面包，并检查颜色和光泽的褪色程度。
  • 使用感受：由化妆师和几位受试者评估。

14款韩国唇膏名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测韩国唇膏名单：

  • C级（2.75分）：lilybyred バーミングデューティント #01 LOWKEY PEACH （日圆¥1540，约HK$78）
  • C级（2.75分）：YNM ハートジェリングティント #03 パパイヤジェリング PEACH （日圆¥1815，约HK$92）
  • B级（3.25分）：Heart Percent One Way Glowy Tint #10 Fig Jam（日圆¥1496，约HK$75）
  • B级（3.46分）：TIRTIR Glow Jelly Tint #03 Rosy Veil（日圆¥1650，约HK$83）
  • B级（3.54分）：kkolppang ピネシロップグロス #04 ノウゼンカズラシロップ（日圆¥1320，约HK$67）
  • B级（3.63分）：hince ロウグロウジェルティント #R011 チャイ（日圆¥1760，约HK$89）
  • B级（3.63分）：Milk Touch Lip Tint Jelly Fit Tinted Glow Tint #02 Peach on Top（日圆¥1760，约HK$89）
  • B级（3.88分）：Dasique Juicy Dewy Glow Tint #03 Coral Sugar （日圆¥1584，约HK$80）
  • B级（3.92分）：AMUSE Gel Fit Gloss No. 3 Nu Rose Gloss（日圆¥1980，约HK$100）
  • A级（4.00分）：Tip Toe Glowit Sorbet Tint 水光雪葩唇釉 #106 One Bite Fig（日圆¥1980，约HK$100）
  • A级（4.50分）：fwee 3D Volumizing Tint #08 Lychee Pop（日圆¥1760，约HK$89）
  • A级（4.63分）：Pyt GENBA リップティント #04 メロウモーヴ（日圆¥1980，约HK$100）
  • A级（4.63分）：mude Glace Lip Tint #01 Own Pink（日圆¥2167，约HK$109）
  • A级（4.75分）：BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle（日圆¥1500，约HK$76）

第1名韩国唇膏有何优点？

在各款产品中，「lilybyred バーミングデューティント #01 LOWKEY PEACH」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款唇膏质地厚重，容易结块，很多试用者都对它的涂抹效果都表示不满，并指出，涂抹不均匀会在嘴唇上留下块状痕迹。虽然它确实能在唇部中央增添一丝微妙的光泽。然而，广告中宣称「清爽的蜜桃珊瑚色」却令人失望，妆效显得老气，如同涂了一层厚厚的油漆，因此评分很低。

《LDK》测试员指，排名第1位的「BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle」获Best Buy称号。「BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle」是一款精致的唇膏，以青春洋溢的蜜桃珊瑚色为底色，并略带一丝柔和的米色调。只要轻轻一抹，即可呈现饱满亮丽的色彩，水润光泽更能凸显唇部魅力。此外，在防晕染测试中，即使吃完面包，唇膏的光泽和色彩几乎保持不变。测试人员对这款唇膏的轻盈质地赞不绝口，在所有测试项目中均取得了优异的成绩。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品  2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

---

相关文章：

护手霜推介｜日媒《LDK》评测21款人气产品 6款获A级 保湿不黏腻 第1名只售$22！

室内袜推介｜日本《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 超保暖/不易起毛球！

润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？

挂耳咖啡推介｜日本《LDK》评测23款有3款获A+级 Starbucks排第2 Muji排最尾？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
23小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
16小时前
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
6小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
18小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
16小时前
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
影视圈
19小时前