韩国唇膏推介｜日本《LDK》评测14款人气产品 5款获A级 保湿又持久！

韩国化妆品凭借著亲民的价格和可爱的包装，持续主导化妆品市场。日本杂志《LDK》评测了市面14款韩国唇膏，包括「Dasique」、「 BBIA」及「fwee」等热门品牌，并从妆效、持久度和使用感受3方面对比各款产品，当中有5款韩国唇膏获A级。

日本《LDK》评测14款韩国唇膏 5款获A级

《LDK》近日公布14款韩国唇膏的测试结果，其中3大评分标准如下：

妆效 ：由化妆师将每款产品涂抹在受试者的嘴唇上，并检查颜色是否好看、易于涂抹、光泽度以及是否符合产品宣称的效果。

：由化妆师将每款产品涂抹在受试者的嘴唇上，并检查颜色是否好看、易于涂抹、光泽度以及是否符合产品宣称的效果。 持久度 ：受试者在嘴唇上涂抹每款产品后吃一片面包，并检查颜色和光泽的褪色程度。

：受试者在嘴唇上涂抹每款产品后吃一片面包，并检查颜色和光泽的褪色程度。 使用感受：由化妆师和几位受试者评估。

14款韩国唇膏名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测韩国唇膏名单：

C级（2.75分）：lilybyred バーミングデューティント #01 LOWKEY PEACH （日圆¥1540，约HK$78）

C级（2.75分）：YNM ハートジェリングティント #03 パパイヤジェリング PEACH （日圆¥1815，约HK$92）

B级（3.25分）：Heart Percent One Way Glowy Tint #10 Fig Jam（日圆¥1496，约HK$75）

B级（3.46分）：TIRTIR Glow Jelly Tint #03 Rosy Veil（日圆¥1650，约HK$83）

B级（3.54分）：kkolppang ピネシロップグロス #04 ノウゼンカズラシロップ（日圆¥1320，约HK$67）

B级（3.63分）：hince ロウグロウジェルティント #R011 チャイ（日圆¥1760，约HK$89）

B级（3.63分）：Milk Touch Lip Tint Jelly Fit Tinted Glow Tint #02 Peach on Top（日圆¥1760，约HK$89）

B级（3.88分）：Dasique Juicy Dewy Glow Tint #03 Coral Sugar （日圆¥1584，约HK$80）

B级（3.92分）：AMUSE Gel Fit Gloss No. 3 Nu Rose Gloss（日圆¥1980，约HK$100）

A级（4.00分）：Tip Toe Glowit Sorbet Tint 水光雪葩唇釉 #106 One Bite Fig（日圆¥1980，约HK$100）

A级（4.50分）：fwee 3D Volumizing Tint #08 Lychee Pop（日圆¥1760，约HK$89）

A级（4.63分）：Pyt GENBA リップティント #04 メロウモーヴ（日圆¥1980，约HK$100）

A级（4.63分）：mude Glace Lip Tint #01 Own Pink（日圆¥2167，约HK$109）

A级（4.75分）：BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle（日圆¥1500，约HK$76）

第1名韩国唇膏有何优点？

在各款产品中，「lilybyred バーミングデューティント #01 LOWKEY PEACH」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款唇膏质地厚重，容易结块，很多试用者都对它的涂抹效果都表示不满，并指出，涂抹不均匀会在嘴唇上留下块状痕迹。虽然它确实能在唇部中央增添一丝微妙的光泽。然而，广告中宣称「清爽的蜜桃珊瑚色」却令人失望，妆效显得老气，如同涂了一层厚厚的油漆，因此评分很低。

《LDK》测试员指，排名第1位的「BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle」获Best Buy称号。「BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle」是一款精致的唇膏，以青春洋溢的蜜桃珊瑚色为底色，并略带一丝柔和的米色调。只要轻轻一抹，即可呈现饱满亮丽的色彩，水润光泽更能凸显唇部魅力。此外，在防晕染测试中，即使吃完面包，唇膏的光泽和色彩几乎保持不变。测试人员对这款唇膏的轻盈质地赞不绝口，在所有测试项目中均取得了优异的成绩。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

