郑秀文答谢会现场直击 刘德华惊喜现身做嘉宾 Sammi承诺唔Hea做：睇完包保你觉得赚咗

原定在今日（10日）开锣的郑秀文三场《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站－香港启德主场馆》，日前宣布因舞台部件发生故障存在安全隐忧，演唱会需要延期举行。为了弥补粉丝的失望，郑秀文（Sammi）与主办单位决定于原定日期（7月10、11及12日）在启德主场馆举办一连三场「答谢会」，以回馈购票观众的支持。首场答谢会今日（10日）举行，郑秀文更请来天王刘德华担任嘉宾，掀起全晚高潮！

郑秀文劲歌热舞《叮当》开场

虽然由演唱会改为答谢会，但舞台效果及灯光也相当大型，制作认真。答谢会甫开场，郑秀文即以一头金发、白色小背心配上闪石牛仔裤的型格造型登场，在数十位舞蹈员的簇拥下，跳唱经典快歌《叮当》，瞬间炒热全场气氛。虽然演唱会无奈延期，但郑秀文坦言，今次的答谢会是她与团队和公司对歌迷的坚定承诺。

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郑秀文承诺歌迷绝不「Hea做」

郑秀文在台上感触地说：「虽然由演唱会变成答谢会，当中有少少失望，但我应承大家，这个答谢会绝对不会『Hea做』！睇完包保你开开心心，心满意足，觉得呢张飞赚咗再赚咗。」她衷心感谢每一位到场的观众，特别是许多为了原定演唱会而预订了机票酒店的海外歌迷：「好多谢每一位今晚……明知系答谢会唔系演唱会都莅临嘅你哋，Sammi同我团队、我公司衷心多谢大家。我哋一定会用我哋最好的演出、最有限资源嘅制作，去做一个令大家满意、开心嘅答谢会！」

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刘德华惊喜现身 全场疯狂尖叫

答谢会的最大惊喜，莫过于天王刘德华的登场！当嘉宾刘德华从台中升起时，全场观众陷入疯狂，尖叫声此起彼落。郑秀文一见到挚友即兴奋地冲上前拥抱，郑秀文感谢对方知道今晚是举行答谢会仍应邀做嘉宾，场面温馨。

刘德华的现身，引来全场尖叫，刘德华与郑秀文近距离接触观众，两人一同坐上黄色的车型机关，环绕启德主场馆与歌迷近距离互动，并合唱刘德华经典金曲《倒转地球》，将现场气氛推至最高峰。

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