郑秀文答谢会直击丨内地粉丝理解安全第一 未因Sammi启德演唱会延期失望：爽！赚了三场

原定在今日（10日）开锣的郑秀文三场启德演唱会《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站－香港启德主场馆》，日前主办方突宣布因舞台部件发生故障存在安全隐忧，要延期举行。为了弥补粉丝的失望，郑秀文与主办单位商量后，决定于原定日期（7月10、11及12日）在启德主场馆举办「答谢会」，以回馈购票观众的支持。

郑秀文答谢会场外情况

今日下午五点，在答谢会举行前已有很多郑秀文的歌迷来到主场馆附近的POP-UP STORE中排队购买演唱会周边产品，而POP-UP STORE中就有多个郑秀文一比一人形纸牌供粉丝打卡，场内亦设有扭卡机。

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北京及福建歌迷来香港支持郑秀文

来自北京和福建的四位吴小姐，今次专诚来港看郑秀文的演唱会，对于在演唱会举行前夕突然指要延期，她们笑言在群组得知消息后，第一个感觉是「爽！」因为觉得是赚了三场，她们坦言一听到延期消息觉得错愕，但是看了公吿发现说是因为安全问题延期，所以就放了一半的心：「因为很担心是郑秀文本人的问题，确定她不是因为身体问题，是因为安全问题大家也都很理解，毕竟不管是郑秀文还是伴舞Dancer，大家都知道任何一个人出事的话这肯定是没法担当，所以我们都表示很理解。」而她们也大赞团队非常迅速地回应指有免费的答谢会及也可退票，所以对她们来讲都没有损失，等于多看两、三场。而她们又表示不会退票，之后再一定会再来，问到是否觉得大会今次的安排措施做得好？她们也认为非常好及满意，又表示希望郑秀文不要为事情觉得抱歉，也不要让自己觉得有压力，因为她已做得非常好，也希望郑秀文加油。

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郑秀文广州歌迷相信偶像一切安排

来自大湾区的符小姐，与一班来自不同地方的郑秀文丝拿着应援横额大合照，而且更大叫口号「信Mi得爱 Sammi, good show！」住在广州的她指当得知演唱会延期后完全没担心，因相信郑秀文会给予解决方案，问到觉得今次安排如何？她表示好正以及好温暖：「对所有买票入场嘅人都好负责，对歌迷好有爱。」她亦直言不会退票，又指喜欢了郑秀文 28年，故她在自己心中已根深蒂固，所以打扮也会被郑秀文影响，而且又讲「Sammi 我爱你」来跟偶像打气。

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郑秀文香港歌迷对于答谢会安排感开心

而香港歌迷P小姐和A小姐喜欢郑秀文已数十年，两人今日更特别买了演唱T恤支持。对于演唱会前夕宣布延期，两人坦言最初确实有感到失落，但知道有答谢会后反而觉得开心，笑言有赚，因「1张飞睇2场」，又谓答谢会见到郑秀文已很高兴，虽预计她可能只会唱几首歌，但绝不介意。

而她们亦指因为很难买到演唱会门票，所以不会退票，只是会担心到时有事未能去看，但无论如何也会为Sammi腾出时间去支持，而两人更说：「Sammi，我哋支持妳！」来为郑秀文打气。