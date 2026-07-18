非份之罪1-20集剧透丨「危险游戏」罗冠兰母女复仇？ 「肮脏的子弹」单立文惨死江欣燕陷险境
发布时间：17:35 2026-07-18 HKT
TVB全新剧集《非份之罪》由金牌监制王心慰（Amy）操刀、翁善莹编审。剧集主打「小品式人性反思」，以六个单元故事构成，分别为「无脸女尸」、「石棺禁恋」、「一亿杀机」、「危险游戏」、「肮脏的子弹」及「恐怖情人」，将骇人听闻的真实奇案搬上萤幕，探讨人性在贪婪面前的灰色地带。《非份之罪》由6月29日起，逢星期一至五晚八点半翡翠台播映。主要演员有吴启华、陈炜、阮浩棕、刘佩玥、朱敏瀚、吴伟豪、赖慰玲、何沛珈、徐荣及单立文等。《星岛头条》为大家持续更新《非份之罪》完整懒人包，包括详细剧情大纲、角色人物介绍，以及分集剧情预告，助你紧贴最新剧透！
《非份之罪》剧情大纲
《非份之罪》演员阵容／角色人物介绍
《非份之罪》必看卖点
《非份之罪》精彩剧照
《非份之罪》首单元「无脸女尸」1-5集剧情
《非份之罪》第二单元「石棺禁恋」6-8集剧情
《非份之罪》第三单元「一亿杀机」9-13集剧情
《非份之罪》第四单元「危险游戏」14-18集剧情
《非份之罪》第五单元「肮脏的子弹」19-20集剧情
《非份之罪》剧情大纲
人类的欲望可驱使我们超越自我，然而，当欲望失控，过份贪图金钱与权势、追求不属于自己的爱，非份之想被无限放大，一不经意，便陷入道德矛盾的深渊，犯下种种「非份之罪」。剧集《非份之罪》以六个单元故事构成并由新界东重案组接连调查案件，包括「无脸女尸」、「石棺禁恋」、「一亿杀机」、「危险游戏」、「肮脏的子弹」及「恐怖情人」，六个单元分别围绕贪恋、贪财、贪权、贪玩等，总之是贪图一切原本不属于自己的东西，而引发出连场诡异又暗黑的「人性迷途」故事，透过韦家雄饰演的「为食神探」孟保一角起承转合，将错综复杂的线索、缠绕不清的关系构成一桩桩匪夷所思的迷案，一语道破案中关键，揭露触摸不透的人性黑暗面，也试图在冰冷的凶案背后寻找人与人之间的情感与温度。
|单元
|故事大纲
|无脸女尸
|妇产科医生康力（吴启华饰）与外籍妻子白美雅（贝安琪饰）及两名女儿看似幸福，但家中的三位女性其实都没有香港身份证。为了保护她们，康力立下极严厉家规，甚至走火入魔将女儿软禁，结果引发大女儿离家出走，随后更发生震惊全港的「无脸女尸」案。
|石棺禁恋
|围绕错综复杂的男女感情、执念与贪恋而引发的命案，带出人因追求不属于自己的爱而产生的黑暗面。
|一亿杀机
|围绕著金钱利益与争产风波，展现当面对天文数字的财富诱惑时，亲情如何被贪婪吞噬。徐荣在此单元挑战饰演只有小朋友智商的角色，更有法庭大哭的飙戏场面。
|危险游戏
|网台导演在恶意逼迫下亲自进行直播「闭气挑战」，却因吸入致命毒气当场暴毙，牵连出网红、主持及一对隐瞒亲生关系的母女卷入谋杀嫌疑。警方在追查高浓度毒气来源时，赫然发现有神秘网络频道模仿死者生前的恶作剧，甚至企图在全城直播中重演致命挑战，展开一场精心设计的流产复仇陷阱。
|肮脏的子弹
|虚拟货币骗局幕后黑手与大老板互相暗杀，一把涉案凶枪在多名贪财与无辜的住客、员工之间辗转传递，竟离奇导致黑手身亡。随后大老板在密室中无伤暴毙，在众人卷入嫌疑自首或涉险追凶之际，这场围绕百万赏金与致命凶枪的风波最终引爆惊人结局。
|恐怖情人
|讲述极端的占有欲、执念所带来的感情勒索与危机，甚至发展成病态的追踪与谋杀。
《非份之罪》演员阵容／完整角色对照表
|演员
|饰演角色
|吴启华
|康 力
|谭凯琪
|陈丽莎
|何启南
|萧邦泽
|朱敏瀚
|韦家俊
|卢宛茵
|邓淑娴
|郑子诚
|黄世龙
|赖慰玲
|谢芷君
|林秀怡
|张带弟
|翟威廉
|钱志达
|陈 炜
|梁悦萍
|余思霆
|萧紫遥
|曾展望
|王思勤
|吴伟豪
|危家仁
|李家鼎
|张建国
|罗冠兰
|袁洁清
|单立文
|钱大富
|江嘉敏
|骆晓善
|苏韵姿
|戴逸思
|阮浩棕
|游有方
|胡敏芝
|蓝芯凌
|韦家雄
|孟 保
|刘佩玥
|文雅淇
|施焯日
|张绍聪
|李启杰
|施 敬
|徐 荣
|张宏智
|叶靖仪
|何佩雪
|方绍聪
|洪伟锡
|何沛珈
|叶丽恩
|贝安琪
|白美雅
|唐嘉麟
|张世楚
|戴祖仪
|康嘉岚
|黎燕珊
|姚慧兰
|张彦博
|张天辉
|游嘉欣
|康嘉仪
|江欣燕
|罗少芳
|张翼东
|曾骏杰
|邓智坚
|戴一坚
|郑衍峰
|高文森
|缪家庆
|洪梓朗
《非份之罪》必看卖点
《非份之罪》为了让六个单元都充满新鲜感，起用了庞大且极具实力的演员阵容，包含金牌绿叶与潜力新生代，三代演员同台飙戏火花四射！以下为重点推介剧情及剧中演员。
|演员
|饰演角色 / 单元
|角色背景与看点介绍
|吴启华
|「无脸女尸」主角康力
|相隔11年回归TVB！ 再度披上医生袍，但这次不是温柔的「程至美」，而是一位走火入魔的严父，角色挑战性极高。
|陈炜
|「一亿杀机」主角梁悦萍
|被封为「奸角天花板」，将演绎出歇斯底里的贪婪，为争夺一亿家产展现极致恶人演技。
|卢宛茵
|「一亿杀机」主角邓淑娴
|与陈炜上演连场唇枪舌剑，两代恶人代表为争产「斗发烂渣」，对手戏极具张力。
|徐荣
|「一亿杀机」主角张宏智
|挑战饰演仅有小朋友智商的角色。无论语气或动作都极为细致，更有一场法庭爆喊的「难度演技之巅」内心戏。
|罗冠兰
|「危险游戏」主角袁洁清
|相隔8年回归拍剧！ 表面上是慈母，却因复仇而爆发出令人难以预料的恐怖阴暗面。
|韦家雄
|孟保（为食神探）
|贯穿六个单元的关键人物。出场次数不多，但每次现身都能一语道破案情关键，起著承上启下的作用。
监制王心慰（Amy）为何会想到六大单元都改变自真人真事，她说：「我哋最初做资料搜集时睇到一、两单真实案件，案情都几惊吓，就觉得可能喺描写人性位度会几有发挥同埋张力。所以之后我哋再搜集多咗香港同埋外国嘅案件，希望透过以真实故事做蓝本、可以将人性描写得更加写实。」王心慰强调六个故事除了是想藉著凶案展现人性丑陋贪婪面，还想带出人与人之间的情与温度。
《非份之罪》精彩剧照
🕵️♂️ 《非份之罪》首单元「无脸女尸」1-5集剧情
【非份之罪】第1-5集剧情剧透：无面女尸揭无证家庭悲歌！吴启华、游嘉欣步步惊心寻凶
TVB全新悬疑剧《非份之罪》首个单元剧情扑朔迷离，充满窒息的张力！故事围绕一个看似完美的家庭展开，由吴启华饰演严厉的妇产科医生康力，与贝安琪饰演的外籍妻子白美雅，育有两位掌上明珠——由戴祖仪饰演爱好自由的大女儿康嘉岚，以及游嘉欣饰演重情重义的小女儿康嘉仪。然而，这幸福美满的背后，竟隐藏着母女三人没有香港身份证的惊天秘密！
随着大女儿嘉岚的离奇失踪，一宗骇人的「无脸女尸案」让全家陷入恐慌。为了查明姐姐的生死，嘉仪联同朱敏瀚饰演的记者朋友韦家俊，步步抽丝剥茧深入虎穴，更牵扯出由曾展望饰演的渣男男友王思勤，以及背后庞大的偷渡集团。到底是谋财害命，还是另有内情？以下为您带来《非份之罪》第1至5集高潮迭起的详细剧透！
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📺 第1至5集详细剧情
第1集：康力幸福背后藏窒息家规，大女儿离奇失踪！
妇产科医生康力和外籍妻子白美雅恩爱非常，大女儿康嘉岚和小女儿康嘉仪是父母的掌上明珠，然而这家人的幸福背后，藏着三位女士无香港身份证的秘密。为保护家庭，康力订立严厉家规要两姊妹遵守，可是爱自由的嘉岚偷偷带嘉仪去酒吧玩，竟遇上警察来查毒品。嘉岚、嘉仪虽成功逃走，但康力决定软禁嘉岚在房。嘉岚骗嘉仪放自己出房，更偷走康力的现金离家出走。嘉仪因嘉岚失联几天担心不已，直至看到新闻报道一则无面女尸发现案。
第2集：深入虎穴！妹妹惊揭姐姐有位「渣男」男友
康力叫嘉仪不要为新闻中的无脸女尸胡乱猜测，但嘉仪还是担心不已，故瞒着父母去找嘉岚的秘密男友王思勤，更找上在图书馆认识的记者朋友韦家俊壮胆，从酒保中得知思勤是个坏男人！嘉仪收到嘉岚的报平安讯息，然而，康力怕嘉岚在外惹事而影响家庭，决定带嘉仪母女离开香港，回到美雅的原居地重过新生。嘉仪成功猜中嘉岚社交媒体帐户的密码，偷遛到思勤就读的大学去找他。思勤答应带嘉仪去见嘉岚。
第3集：康力凭朱古力瘤认尸 警方拘捕嫌疑犯
家俊一早察觉不妥，及时赶往工厦单位救出嘉仪。嘉仪平安回家，康力却告知她凭无脸女尸的朱古力瘤位置，死者也许真的是嘉岚。嘉仪难以接受，更不想嘉岚死得不明不白，决意要和家俊一起查出真凶。他们找到嘉岚离家后入住的宾馆，查出思勤曾打伤嘉岚及偷钱，二人推测思勤谋财害命，更将线索告诉警方。警方成功拘捕思勤，深入调查后却另有发现。嘉仪以为事件告一段落，怎料康力发现嘉仪偷走查案，一怒之下将嘉仪囚在房内。
第4集：偷渡集团现形！凶手另有其人？
嘉仪被囚在房，心中挂念家俊，美雅同情这对小情人，终肯放嘉仪外出，让她亲自向家俊道别。警方查出嘉岚男友另有其人，是法律系学生陈立占，立占曾拜托思勤帮嘉岚搭路偷渡，家俊却怀疑立占正是凶手。嘉仪和家俊来到某工厦单位找立占，这里却是偷渡集团巢穴，二人被抓关起，发现立占也被囚禁。警方救出三人，嘉仪忍痛向家俊道别，准备跟父母离港。未几，家俊来电告知嘉仪，综合警方和自己的最新调查，对凶手身份已有眉目。
第5集：血色真相引爆！美雅以身挡铁锤
嘉仪发现杀害嘉岚的凶手之际，却被注射迷晕针。嘉仪醒来后尝试偷走……家俊利用手机追踪程式找到嘉仪，带她逃离凶险，就在此时，关键人物拿着铁锤冲入欲斩家俊，危急关头美雅以身阻挡。嘉仪欲离港逃难，但家俊想到美雅的安危，劝嘉仪不要离港，决定二人从今一起生活，共同面对今后的困难。嘉仪感动答应，此时看到新闻画面，报道称杀嘉岚真凶终于落网。
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🕵️♂️ 《非份之罪》第二单元「石棺禁恋」6-8集剧情
【非份之罪】第6-8集剧情剧透：石棺禁恋揭水泥藏尸命案！赖慰玲、邓智坚深陷危险操控
紧贴TVB新剧《非份之罪》第二单元「石棺禁恋」：护士谢芷君卷入恐怖水泥藏尸案，无业汉戴一坚操控何佩雪惹杀机。故事由一宗令人毛骨悚然的工厦水泥藏尸案揭开序幕。护士谢芷君（赖慰玲 饰）的病患好友顾曼莉，其丈夫刘宇宾惨遭杀害并藏尸于灌满水泥的木箱中。案件牵涉无业游民戴一坚（邓智坚 饰）及其手下何佩雪（叶靖仪 饰）、洪伟锡（方绍聪 饰）与张世楚（唐嘉麟 饰）。随着佩雪转做污点证人，芷君为了寻找真相决定亲自接近佩雪，却意外陷入一坚的恐怖威胁之中，揭开一段充满操控与背叛的危险关系。
📺 第6至8集详细剧情
第6集：水泥藏尸案曝光！神秘手下投案自首
护士谢芷君与瘫痪病人顾曼莉感情深厚。一日，警方突邀曼莉调查一宗洗黑钱案，牵涉其失踪丈夫刘宇宾。芷君与曼莉、宇宾关系微妙，却惊闻宇宾的死讯！宇宾惨遭杀害，尸体更被藏于工厦木箱并灌满水泥，死状极恐怖。警方初步锁定无业游民戴一坚及其手下何佩雪、洪伟锡和张世楚。案件陷入僵局之际，极具可疑的何佩雪竟突然向警方投案自首……
第7集：判决惹议！芷君暗中调查污点证人
戴一坚等人相继落网。庭上，何佩雪转做污点证人，令洪伟锡与张世楚被判误杀，但主谋戴一坚仅被判非法处理尸体罪，佩雪更获免起诉。刚从昏迷苏醒的谢芷君深知戴一坚有份杀人，不满判决，决意亲自接近何佩雪查明真相。两人相处下意外投契，芷君逐渐放下戒心。当佩雪识破芷君接近的目的时感到非常失望，但原来这宗水泥藏尸案背后另有隐情！
第8集：魔掌反扑！「石棺禁恋」迎来惊悚转折
谢芷君的关心令何佩雪深受感动，但碍于戴一坚的逼迫仍需按原定计划行事。顾曼莉旧病复发打乱了布局，戴一坚竟派人伤害芷君以威胁佩雪。佩雪为保芷君首度反抗戴一坚，却反遭一坚恐怖反扑！两人计划败露，戴一坚绑架何佩雪并威胁谢芷君。危机看似解除、两人重获新生之际，警方突登门医院查问芷君，案情再添震撼变数！
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🕵️♂️ 《非份之罪》第三单元「一亿杀机」9-13集剧情
📺 「一亿杀机」第9至13集详细剧情
【非份之罪】第9-13集剧情剧透：一亿杀机引爆豪门争产血案！陈炜、卢宛茵婆媳恶斗寻真凶
新界村长张建国（李家鼎 饰）暴毙，遗嘱宣告将一亿遗产全数留给备受溺爱的孙儿张绍聪（施焯日 饰），瞬间引爆家族争产风暴！重男轻女的祖母邓淑娴（卢宛茵 饰）在灵堂上与新抱梁悦萍（陈炜 饰）爆发激烈冲突，悦萍当众惊爆绍聪的真正身世，导致绍聪崩溃离家，随后竟被发现口塞甘蔗离奇倒毙于村屋。
负责调查的警察施敬（李启杰 饰）锁定在绍聪死前怂恿其成立信托的孙女张带弟（林秀怡 饰），然而悦萍却举报淑娴有重大嫌疑，警方更在淑娴房间搜出关键证物。随着绍聪的智能手表纪录曝光，这场「一亿杀机」的争产命案局势瞬息万变。婆媳互相指控下，夹在中间的智障儿子张宏智（徐荣 饰）亦深陷风暴之中，最终更牵扯出母子爱子心切、令人意想不到的「双重自首」谜团，真凶即将水落石出！
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第9集：张家亿万争产风暴！张绍聪身世之谜震惊全家
村长张建国突然心脏病发猝死，遗嘱竟将一亿财产全数留给备受溺爱的孙仔张绍聪，令重男轻女的张家掀起巨浪。灵堂上，淑娴质问新抱梁悦萍是否与堂弟有染，悦萍愤而反击，当众爆出张绍聪的惊人身世，令张家上下哗然。绍聪无法接受崩溃出走，争产危机一触即发。
第10集：张绍聪离奇惨死！邓淑娴成最大嫌疑人
出走的张绍聪被发现口塞甘蔗离奇倒毙于村屋，警方不排除他杀可能。施敬展开调查，发现绍聪死前在张带弟怂恿下成立了信托，带弟顿成嫌疑焦点。与此同时，梁悦萍向警方举报奶奶邓淑娴有可疑。警方根据绍聪死亡时间与遗产利益顺序，将淑娴列为最大嫌疑人，并在其房间内搜出关键证物。
第11集：死亡时间曝光！婆媳大战白热化
淑娴承认案发当晚曾去过村屋但否认杀人，并指控是悦萍在其房间栽赃。悦萍随即带著宏智搬离张家，更当众诬陷淑娴试图用钱收买，令淑娴陷入千夫所指的境地。绍聪设灵当日，警方透过智能手表纪录掌握了绍聪的真正心跳时间，令案情出现重大突破。
第12集：惊爆信托条件！警方锁定悦萍
绍聪生前立下的信托条件曝光，列明悦萍需待淑娴与宏智离世后方可全权继承大屋。淑娴与带弟认定悦萍为了独吞遗产而杀人嫁祸，决定联手暗中调查，警方亦开始将调查矛头指向悦萍。当警方带走悦萍与宏智回署协查时，宏智却在录口供期间突然心脏病发。
第13集：双重自首谜团！带弟寻获逆转铁证
宏智为保护家人，突然向警方自首承认杀死绍聪，其供词几乎毫无破绽。淑娴爱子心切，竟也向警方自认是凶手，上演惊人的双重自首！带弟为洗脱淑娴嫌疑苦寻证据，就在悦萍准备强占大屋并驱逐众人时，带弟在收拾行李的过程中有了惊天发现，成为扭转这场一亿争产命案局势的终极关键！
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🕵️♂️ 《非份之罪》第四单元「危险游戏」14-18集剧情
📺 「危险游戏」第14至18集详细剧情
【非份之罪】第14-18集剧情剧透：直播惊变「危险游戏」！吴伟豪暴毙 罗冠兰江嘉敏隐瞒关系卷复仇深渊
《非份之罪》第14至18集剧情高潮迭起，接连引爆「危险游戏」与虚拟货币暗杀两大骇人迷局，探员高文森（郑衍峰 饰）调查网台导演危家仁（吴伟豪 饰）逼迫主持曾骏杰（张翼东 饰）与女网红戴逸思（苏韵姿 饰）进行直播「闭气挑战」却意外吸入毒气暴毙一案时，从拍档洪梓朗（缪家庆 饰）的利益纠葛及神秘襟章中，揭发出嫌疑人骆晓善（江嘉敏 饰）与神经质员工袁洁清（罗冠兰 饰）极力隐瞒的母女关系，就在网红蓝芯凌（胡敏芝 饰）登门寻仇之际，惊觉因家仁恶作剧流产的幕后黑手正启动一场全城死亡直播陷阱。
第14集：流量夺命！直播闭气挑战出事
三个月前，网台导演危家仁在直播中吸入气体暴毙，探员高文森从另一网台的新片段中发现破案线索。原来家仁生前为逼曾骏杰食死猫，强逼其进行「闭气挑战」。骏杰暗中找女网红戴逸思上阵反将一军，成功诱使家仁亲自代替进行直播挑战，最终酿成命案。
第15集：互推责任！神秘襟章成破案关键
递上致命气樽的逸思成最大嫌疑犯，但她坚称只是按家仁指示行事。文森查出家仁曾暗收回佣，推断骏杰与洪梓朗为钱合谋杀人。骏杰辩称只想整蛊家仁，对毒气一事毫不知情。其后文森在追捕黑衣团伙时拾获一枚神秘襟章，图案竟与家仁办公室内的证物完全吻合，案情再添迷雾里谜雾重重！
第16集：母女关系曝光！高浓度毒气成杀机 芯凌寻仇爆冲突
文森凭借饰物图案及同校背景，将调查矛头直指晓善。另一边厢，洁清在命案后神经质地匆忙辞职，被文森揭发两人竟是亲生母女！虽然未能证实致命高浓度硫化氢的来源及晓善是否为共犯，但母女俩正准备移居国外医治晓善双腿重过新生。岂料芯凌突然识破二人骨肉关系，愤而向洁清兴师问罪，甚至企图做出致命的危险举动！
第17集：放虎归山引爆真相！神秘网台预告重演死亡直播
文森寻获晓善与家仁争执的关键影片，将母女带回问话。因证据不足，文森巧施「放虎归山」之计，终促使洁清和盘托出杀人始末！尽管文森察觉洁清、芯凌及逸思三人的供词充满矛盾，但警方碍于程序只能先起诉洁清。此时，神秘网络频道突然上载新片，企图重新演绎家仁生前的恶作剧，更密谋将致命的「闭气挑战」在现实中再次重演……
第18集：流产复仇大计曝光！幕后黑手启动全城死亡直播
文森全力追查神秘网台，惊揭幕后主脑曾因家仁的恶作剧而不幸流产，遂展开骇人的复仇大计！警方发出首要通缉令之际，频道预告将向特定对象再度重施「闭气挑战」。文森急忙营救却不幸堕入对方精心设计的陷阱，幕后黑手更未肯收手，企图发动一场轰动全城的大规模现场直播恶作剧！文森火速赶抵现场试图阻止，无奈死亡直播的镜头已经亮起……
🕵️♂️ 《非份之罪》第五单元「肮脏的子弹」19-20集剧情
📺 「肮脏的子弹」第19至20集详细剧情
虚拟货币骗局大老板钱大富（单立文 饰）逼迫黑商黄世龙（郑子诚 饰）杀人灭口，世龙不甘背锅反向指派欠债的张天辉（张彦博 饰）潜入酒店行刺大富，却令贪财的房务员罗少芳（江欣燕 饰）及庆祝周年的中产夫妇钱志达（翟威廉 饰）与陈丽莎（谭凯琪 饰）阴差阳错卷入风暴，一把凶枪在众人手中辗转传递，不仅令世龙意外身亡，大富亦随之在密室离奇无伤暴毙，众人为争夺百万赏金与洗脱嫌疑，陷入互相猜忌的惊险追凶迷局。
第19集：黑吃黑酒店暗杀计划！致命凶枪流转四人手
虚拟货币黑商黄世龙不甘独自背负骗局罪名，暗中指派欠债的张天辉潜入酒店刺杀幕后大老板钱大富。刺杀期间，贪财房务员罗少芳偷偷将制服卖给天辉；此时中产夫妇钱志达与陈丽莎入住大富隔壁房庆祝周年。岂料那把暗杀手枪在天辉、少芳、志达手中辗转传递后，最后竟戏剧性地重回世龙手中。
第20集：大富密室无伤暴毙！夫妻携枪自首 房务员身陷险境
世龙离奇身亡，天辉在少芳唆摆下向大富邀功，骗取百万支票。志达为大富挡下刺客致命一击却误会妻子与大富私通，夫妻闹翻。翌日大富被发现于密室离奇无伤暴毙。志达与丽莎决定冰释前嫌并携枪自首，而少芳为证清白冒险寻凶，却被真正杀手举枪指吓，生死一线！