BIGBANG大声惊传热恋KARA龄智？被指亲密看MAMAMOO演唱会 公司回应恋情传闻

人气韩团BIGBANG成员大声近日与女团KARA成员许龄智传出恋爱消息。两人日前被目击相约观看女团MAMAMOO的演唱会，期间因互动密切而引发外界对其恋情关系的猜测。对此，大声所属的经理人公司已迅速发表官方声明予以否认。

大声、龄智及效定支持MAMAMOO演唱会

本月20日，大声、龄智以及Oh My Girl成员效定一同前往支持MAMAMOO演唱会。有网民拍摄到大声与龄智手持MAMAMOO应援棒，并在观众席贴近交谈，举止显得相当熟稔。相关照片在网上曝光后，随即在社交平台上引发两人的热恋传闻。

相关阅读：BIGBANG香港演唱会2026｜11月登陆启德主场馆 传采实名制防黄牛 票价、开售日期、座位表一文睇清

经理人公司澄清大声与龄智绯闻

针对绯闻，大声的经理人公司R&D Company于今日（22日）作出正式回应。公司表示，大声与龄智因共同录制大声主持的YouTube网路节目《家大声》而建立交情，此次是与同行友人一同观看演唱会。官方强调，两人仅是关系友好的演艺圈同事，恋爱传闻纯属子虚乌有。

龄智曾于去年5月担任《家大声》的节目嘉宾。同年11月，BIGBANG队友太阳在节目中亦曾开玩笑撮合两人，称他们性格合拍。当时大声随即笑著澄清，透露太阳平时就喜欢开这类玩笑，并举例连女歌手请夏上节目时，太阳也会给予同样的正面评价。

相关阅读：BIGBANG 6月合体袭港《Mega K-POP》演出梦碎 GD发声明不会参加 队友太阳、大声未表态