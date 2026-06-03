钟景辉离世丨King Sir为TVB开办艺训班课程 提拔周润发黄秋生等成巨星 曾任演艺学院院长

备受演艺圈及戏剧界高度尊崇、被大家敬称为「King Sir」的戏剧大师钟景辉，今早（6月3日）于睡梦中安详离世。King Sir 在演艺界地位德高望重，一生致力于戏剧教育及推动本地舞台剧发展，见证无数演艺人材出道，是无数巨星背后的重要推手。

钟景辉培育无数影视栋梁

钟景辉为美国奥克拉荷玛浸会大学演讲及戏剧系学士及美国耶鲁大学戏剧学院艺术硕士。曾于香港浸会大学全职及兼职任教二十三年，又先后于香港电视广播有限公司、丽的电视及亚洲电视参与电视节目制作、演出以至出任高级行政等工作达十六年，并担任香港演艺学院戏剧学院的创院院长长达十八年。

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钟景辉为演艺学院戏剧学院创院院长

作为香港戏剧教育的先驱，钟景辉自1983年起担任香港演艺学院戏剧学院院长，是该校在任时间最长的创院院长。他在演艺学院任教期间悉心扶掖后辈，作育英才。现今活跃于影视及舞台剧界的多位重量级演员，包括黄秋生、苏玉华、潘灿良、刘雅丽、陈国邦及王祖蓝等，均是他在任时期的得意门生。

钟景辉提拔周润发入行

除了在学院作育英才，King Sir 更是TVB艺员训练班的开山祖师。最为人津津乐道的，莫过于他对影帝周润发的提拔。当年周润发报考艺训班时原先表现未达标而不被取录，全赖King Sir 独具慧眼，认为他「外形好、有潜质」而给予破格入学的机会，最终造就了一代国际巨星。

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钟景辉获万梓良公开致谢

另一位影坛大哥万梓良亦对恩师心存无尽感激。在2017年King Sir的80大寿寿宴上，现场星光熠熠，万梓良公开多谢钟景辉，表示两人相识40载，King Sir 一直是一位谦谦君子，教导他良多。万梓良曾与恩师同台演读《人民公敌》，他直言能在老师80岁时同台演出是自己的福气，并在过程中深刻感受到老师几十年来对戏剧的不灭热诚。

钟景辉开创本地舞台剧先河

钟景辉先生的演艺履历极为耀眼，拥有美国耶鲁大学戏剧学院艺术硕士学位的他，开创了在香港以粤语演出西方荒诞剧及百老汇歌舞剧的先河。他在戏剧上的贡献广被认同，曾获颁四届香港舞台剧「最佳导演奖」及四届「最佳男主角奖」等多个殿堂级殊荣。此外，他跨足影视制作，其为亚视节目《寻找他乡的故事》担任旁白的独特声线，更成为全球华人的集体回忆，令无数艺人争相模仿。

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钟景辉获颁荣誉文学博士

为表彰钟景辉先生半个世纪以来对演艺界、戏剧教育及文化事业的巨大贡献，香港树仁大学于2018年向他颁授荣誉文学博士学位。当年的赞辞以「宽实清和」形容这位戏剧大师，赞扬他是一名永远保持谦虚及微笑的君子，对学生循循善诱，「他不是在做戏，而是真切的在做人。」

钟景辉：几叻都有人叻过你

即使成就非凡，King Sir 始终保持谦卑。当被问及最满意的作品是哪一部时，他的答案永远是：「下一部。」他认为作品永远有改良空间，展现出力臻完美的个性；他又常言：「你几叻都有人叻过你，自己所认识嘅嘢都有个极限。」

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