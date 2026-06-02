钟楚红泛泪谈谷薇丽：点讲呢？ 配戴10卡钻饰现身铜锣湾 亲揭不接戏、不与周润发行山原因

66岁钟楚红（红姑）今日（2日）现身铜锣湾，为知名珠宝品牌担任剪彩嘉宾。身穿白色连身裙配搭浪漫白纱的她，一身仙气飘逸亮相，再配戴上超过10卡的华丽钻饰，尽显高贵优雅的冻龄气质。

钟楚红不敢收名贵珠宝

受访时，钟楚红分享自己的珠宝收藏心得。她透露自己私下也有收藏珠宝的习惯，但因为平时穿搭风格较为休闲，收藏纯粹出于个人喜好，日常佩戴的机会其实并不多。钟楚红更分享了她的时尚混搭秘诀：「我平时会将贵价同平价饰品混合配搭，咁睇起嚟会比较摩登、有个性。」被问到珠宝收藏品的总价值达到多少位数时，钟楚红笑言没有仔细计算，但不少珍藏品都是多年前购入，现在可能已经大幅升值。至于是否有朋友赠送名贵珠宝？钟楚红笑言名贵不敢收，因为要还。

相关阅读：谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩 儿子哀伤捧遗照 钟楚红陈方安生送别挚友

钟楚红泛泪哽咽谈已故好友谷薇丽

钟楚红早前出席好友谷薇丽的丧礼时哭成泪人，现场传媒关切问及相关细节时，红姑神色哀伤并随即表示：「呢个唔讲得！」她坦言与谷薇丽相识数十年，友情深厚。当被问到是否非常怀念对方时，钟楚红瞬间眼泛泪光，哽咽地说：「点讲呢？如果有来世我希望佢系我朋友！」真挚的友情令人动容。

相关阅读：谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场

钟楚红变身「演唱会常客」

近年钟楚红频频被网民与传媒在各大演唱会「野生捕获」，成为「演唱会常客」。她透露自己有很多心仪的女歌手和乐队，加上近年香港举办很多精彩的音乐会，因此吸引她亲临现场支持。对于看骚时全情投入的状态，她笑说：「去得睇梗系啦，当然好钟意𠮶个artist（艺人）先至会去，要去睇一个人嘅表演真系要好钟意，如果唔系真系提唔起劲去。」

钟楚红透露不与周润发行山原因

提到她连韩国女团BLACKPINK的演唱会都有捧场，走在潮流最前线，钟楚红笑指不知道这算不算追上时代。钟楚红坦言自己私底下更热爱大自然，最近天气炎热，主要会去打网球和做健身；若遇到天气晴朗的日子，则一定会去行山。被问到是否有相约爬山好友周润发（发哥）一同行山？她表示很少：「我更偏好自由自在，喜欢几时行就几时行。」

相关阅读：林忆莲启德演唱会2026丨尾场星光熠熠 陈慧琳钟楚红激罕同框跳到High爆 专属歌单多谢香港

钟楚红拒绝复出

由钟楚红、周润发、张国荣在35年前主演的经典电影《纵横四海》近日在内地重新上映。钟楚红表示知情，并高兴地指出至今仍有观众喜欢这部作品是一件好事，不过她自己平时很少重新观看以前的作品。

外界一直关心钟楚红是否有机会复出拍戏，她坦言目前完全没有这个打算：「我已经冇拍咁耐，所以其实都冇呢个打算，但我真系好欣赏香港最近电影圈咁蓬勃，有咁多新嘅电影人、创作人，我觉得香港都系有一个好好嘅创作DNA喺度，我睇见电影咁成熟，啲演员又咁好，编剧同导演都令到我好感动，我希望呢个DNA可以一路传承，因为香港曾经都系东方荷里活。」

相关阅读：金像奖2026丨朱家欣获颁终身成就奖 被封港产片特效之父 弟妇为钟楚红、妻为陈依龄 生于演艺世家

谷薇丽教堂告别礼照片：

钟楚红享受及满意现状

至于是否仍有人力邀她复出？钟楚红笑言确实有一些邀约，但全部都被经理人钟珍挡了下来。她坦言非常享受及满意现状：「我觉得现在这样的自己很幸福，所以没有打算改变生活现状。」最近热爱当观众看电影的她，大赞看了很多香港本土电影都非常喜欢，更乐见电影圈有这么多出色的新力军，希望业界能给予他们更多展现长处与热情的舞台。

相关阅读：钟楚红睇《夜王》零滤镜现身 鼻子真实状态曝光被指似成龙 网民问同行富婆：点解唔P图？

钟楚红透露重办摄影展可能性

至于会否考虑转战幕后工作？钟楚红则摇头表示幕后运作太过复杂。她透露自己现在的生活恬静幸福，春天时家中露台常有不同种类的雀鸟飞来生蛋。看著小鸟孵化、成长，已让她感到无比快乐。

钟楚红笑言平时会用手机为这些雀鸟拍照留念。过往曾举办过个人摄影展的她，被问到是否有兴趣再次办展？她谦虚地表示：「考虑吓！我储埋啲嘢全部喺手机度，好似唔够专业咁，成日都觉得要攞大机、长镜头去影啲相先系专业，所以冇乜呢个谂法，我连Social Media都冇。」