《魔音女团》成团6.6出道 一文睇清六成员背景：倪乐琳、庄子璇、倪嘉雯、卢映彤、宋宛颖、乔美莎

由萧正楠主持的TVB综艺真人骚《魔音女团》昨晚（15日）迎来圆满结局！经过两轮「终极考试」及评审们的激烈辩论后，6个「魔音女团」出道席位正式诞生，成员包括：乔美莎（Chelsea）、倪乐琳（Ellyn）、倪嘉雯（Carmen）、卢映彤（Skylar）、宋宛颖（Sabrina）及庄子璇（Hilary）！

魔音女团将于《万众同心公益金》出道

六位突围而出的成员除了即场获「校董」邬友正颁发高达10万港元奖金外，主持萧正楠更带来天大喜讯，宣布女团将于6月6日晚的《万众同心公益金》迎来成团首秀正式出道！宣布赛果一刻犹如「两个只能活一个」，场面极具戏剧性，多位当选成员当场激动爆喊；其中感情要好的闺密党倪嘉雯与卢映彤得知双双入围后，更不顾形象极速飞奔向对方送上熊抱，全团相拥场面真挚感人。

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魔音女团成团精彩画面？

魔音女团首支团歌即将推出

为了打响头炮，女团连日来已密锣紧鼓为由张与辰作曲、T-Rexx填词的首支团歌《Turn My Magic On》进行灌录，势必掀起热潮！想更深入了解这6位美貌与实力兼备的耀眼新星？即刻睇睇她们的超强背景Profile！

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即睇魔音女团六位成员背景？

「城大李嘉欣」倪乐琳

2001年出生的倪乐琳，2024年以大热姿态摘下香港小姐冠军后冠。热爱唱跳的她原来早有女团经验，曾与区明妙等人自组女团MORII GIRLS。她的演艺履历亦相当丰富，除了选美与唱歌，更曾被著名导演叶念琛相中，在微电影《他和她@黄大仙》中饰演经典女主角「阿宝」，星途备受看好。

「清纯版蔡依林」庄子璇

2002年出生的庄子璇是2023年港姐冠军，亦是师姐冯盈盈的港大食物及营养科学系师妹。入行短短两年便备受TVB力捧，不仅展现了出色的口才，主持《J Music》、《香港系列之原味道》等多个综艺节目，去年更直接踩入剧组，参与重头台庆剧《金式森林》的演出，人气持续攀升。

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「顶级双硕士学霸」宋宛颖

1999年出生的中葡混血儿宋宛颖，是2021年的港姐冠军。出身于选美世家（母亲为1990年澳门小姐亚军文宝雪）的她，更是圈中数一数二的超级学霸。她本科毕业于加拿大顶尖学府多伦多大学（主修生物化学及人类生物学），当选后仍不忘进修，成功取得香港大学李嘉诚医学院医疗科学硕士学位！入行后主力向金牌主持方向发展。

「最佳女新人」倪嘉雯

1995年出生的倪嘉雯，5年前凭借仙气清纯外貌出道，早年常饰演女主角的年轻版而获封「少女版专业户」。近年演技大爆发，在《反黑英雄》、《新闻女王2》等剧集中表现亮眼，更勇夺《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女新人」殊荣！演技精湛的她同样是名校学霸，毕业于圣公会林裘谋中学及香港中文大学生物系。

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「最年轻高妹」乔美莎

生于2005年的乔美莎是团内年纪最轻的「忙内」成员，但却拥有傲视同侪的178cm超模身高！她曾夺得2022澳洲华裔小姐冠军兼最上镜小姐，外貌更被指酷似谢安琪与Jessica C.的混合体。除了外形出众，她的舞蹈底子亦非常深厚，精通拉丁舞及Hip Hop，绝对是团内的跳舞担当。

「多才多艺版蔡少芬」卢映彤

2002年出生的卢映彤身高168cm，出身自第32期无线电视艺员训练班。凭借甜美笑容，她于2024年化身「彤彤姐姐」加入儿童节目《Hands Up》大受欢迎，亦因外貌气质出众被网民封为「后生版蔡少芬」。她参演过《爱‧回家之开心速递》及《金式森林》等剧集，私下更考获八级古筝及精通中国舞，展现动静皆宜的多才多艺一面。

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