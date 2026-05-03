25+英皇群星演唱会直击 阿Sa蔡卓妍婚后首登台Twins合体热舞 张敬轩容祖儿唱功震撼全场

一连两场的《25+ 英皇群星演唱会》今日（3日）于启德主场馆隆重开锣，首场演出阵容星光熠熠，由乐坛天后容祖儿压轴，并由组合Twins率领近百人乐队及舞蹈员团队打头阵，关智斌（Kenny）接力炒热气氛。其他重量级演出单位还包括古巨基、李克勤、张敬轩、陈慧娴、陈伟霆（William）、李幸倪（Gin Lee）、曾比特（Mike）、泳儿、洪卓立、陈家乐、许靖韵等一众歌手，星光璀璨。英皇集团主席杨受成博士、高层霍汶希（Mani）及演唱会总监制刘伟强亦到场坐镇，支持这场公司盛事。

阿Sa蔡卓妍结婚后首次踏台板

由于今晚是阿Sa（蔡卓妍）宣布结婚后首次舞台演出，关智斌讲起恭喜公司25周年庆典期间，问阿娇（钟欣潼）讲起恭喜这件事，身边有一个人要恭喜：「大家说是吗？可否四万人一起祝贺我们的好朋友阿Sa新婚快乐？」全场人即高呼「新婚快乐！」送给阿Sa，阿Sa接连报以多谢，并尴尬表示，这些事返回后台才搞啦！

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他们表示很开心，在这公司20多年，阿娇表示，Twins是长青树元老级，又指有一句说话是「入了冤枉（英皇）娱乐，可确保青春，大家都青春貌美。」关智斌感觉就像在Never Land的感觉一样，永远不会长大像小朋友一样。阿Sa窒他说：「智商方面！」

之后阿Sa表示，得知公司举办25周年演唱会即感到非常兴奋和期待，因为可以做一些平时不同的事，平时唱很多经典歌，这次可以拣公司其他歌手的歌来唱，因为这些歌平时只会在K房唱，这次可以搬上舞台与大家一起分享，可以跟四万人一起唱K感觉很好。

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古巨基声音沙哑靠类固醇开声

古巨基演出时声音有点沙哑，当他唱完Medley表示，这几天自己声带发炎，感到抱歉未能以最佳状态唱歌，前两天去看医生还用镜头从鼻腔伸入照声带，声带仍然肿胀中，今日出最后一招就是用类固醇开声，把声返来了一点点，自己也想尽力，因为不想错过今晚公司25周年演唱会，他又指，已为刚刚的Medley改了名为「劲金基歌」希望之后有机会用最佳状态唱给大家听，之后他以一曲《爱与诚》为演出作结，由于他状态欠佳，所以要求在场观众与他合唱。

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李克勤自嘲辈份

李克勤表示，很久没有在香港唱歌，昨日仍在内地演出中，首先祝英皇25+生日快乐，他感到自己在公司的位置非常尴尬，他这个年龄和资历属于耆英级辈分很高，但较迟加入公司，刚刚在后台见到Twins，他说：「我也要叫Sa姐、娇姐及Kenny哥！」他又表示，今晚有很多歌手在场也有很多不同歌迷，他说：「不论是那位歌手的歌迷，也当作是支持我。」之后他便唱出《月半小夜曲》及《红日》再次将现场气氛推高。最后邀请了与他在内地合作演出综艺节目的曾比特一起合唱一曲《给自己的信》。

之后陈家乐及卫诗雅在洪卓立演唱的一曲《弥敦道》配合下上演一幕音乐剧，最后卫诗雅尽显影后实力，即场会合剧情落泪。

陈慧娴与后辈演唱金曲

陈慧娴与60人合唱团及40人组成的管弦乐团一起演出，她祝愿英皇继续有30、40，甚至100岁生日派对，但她来到现场觉得自己有点老，由于她是新加入英皇这个大家庭，而且觉得自己很新，但她在乐坛已经40年，英皇娱乐只得25年，希望公司有更多新成员加入。之后她与公司的师弟黄明德、黎展峰、洪助升及曾傲棐一同演唱《千千阕歌》及《跳舞街》。

张敬轩unfollow事件后首登台

张敬轩（轩仔）自unfollow 圈中好友事件后，首次在舞台演出。张敬轩表示，开心来到启德主场馆庆祝英皇25周年生日，多谢大家来临这个派对，时间飞快眨眼间他已加入英皇大家庭13年，开心这公司有很多爱锡他的兄弟姊妹及好同事，最紧要是有很多爱锡他的粉丝。张敬轩续指，加入英皇13年里，这个大家庭给予他很多资源做了很多里程碑有意义的演唱会，今日用这身份说声生日快乐，随后会一口气送出自己几首代表作给大家，张敬轩说：「人生首次在香港四万人场馆唱歌，希望今晚与四万人一起大合唱。」

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陈伟霆久违于香港演出

久未在香港舞台演出的陈伟霆(William)今晚与VIVA四位师妹合作跳唱《女皇》、《Do You Wanna Dance》等歌曲，陈伟霆说：「很挂住你们，今日是英皇娱乐25周年，我17岁签入公司，参加新秀时大家也看到我走晒音那么岩巉，但眨眼间过了23年，多谢！一路走来相信不容易，我学懂了相信自己及伯乐，今天来到这么大的舞台，自己加入公司第一个舞台在那大家知道吗，是红馆，祖儿给了我机会，是她的助手上个月才跟我说，我一直以为是公司给予我机会，原来是祖儿说我加入公司那么多年好像没有太多机会，所以她在红馆举行演唱会，便给予William机会上台跳舞，这便开展了我的演艺事业生涯，我深信在座各位，有机会的时候不要放弃，你们得嘅，加油！」