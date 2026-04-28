蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa婚戒有几豪？老公Elvis赠Tiffany、Boucheron婚戒 总值逾65万元

现年43岁的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）宣布结婚，甜嫁年轻10岁的星级健身教练男友林俊贤（Elvis）。阿Sa在IG分享婚照，手上婚戒被指是总值超过65万港元的Tiffany & Co. 钻戒与Boucheron对戒，闪耀动人，尽显老公Elvis林俊贤对阿Sa的宠爱。

阿Sa蔡卓妍与Elvis林俊贤结婚

蔡卓妍（阿Sa）在IG无预警地向粉丝和公众宣布了她与男友林俊贤（Elvis）的结婚消息。她甜蜜地晒出两人的婚照，并写下爱的宣言：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以后请多多指教，多谢大家的祝福！」证实这段相差10岁的「姊弟恋」已修成正果。

相关阅读：阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教

阿Sa蔡卓妍两卡Tiffany钻戒价格惊人

在公开的婚照中，除了新人幸福的笑容，最引人注目的莫过于阿Sa蔡卓妍手上的巨型钻戒。眼利的网民根据照片火速「起底」，认出该钻戒是来自国际知名珠宝品牌 Tiffany & Co. 的经典 Tiffany® Setting 六爪镶嵌钻戒。目测钻石至少达到两卡，价值不菲，估计售价约由45万港元起跳，奢华璀璨，完美辉映阿Sa蔡卓妍的巨星气质。

相关阅读：蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证

Boucheron对戒显心思Elvis宠妻无上限

阿Sa蔡卓妍与Elvis林俊贤的结婚对戒同样精心挑选，来自法国顶级珠宝品牌宝诗龙（Boucheron）。从照片和品牌官网资料可见，阿Sa老公配戴的是型格简约的 Quatre Black系列戒指，价值约4.3万港元。

相关阅读：蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘

而阿Sa蔡卓妍选择的则是更显华丽贵气的 Quatre Radiant系列戒指，密镶钻石的设计与订婚钻戒互相辉映，价格约为16.5万港元。三枚戒指的总价值已轻松突破65万港元。早前《东周刊》曾大爆Elvis林俊贤任职星级健身教练的收入，旺季时月入超过10万元，而淡季收入约7至8万元，虽然收入与身家被指远远不及老婆阿Sa蔡卓妍，但为结婚购入三枚戒指的总值，足见Elvis林俊贤对老婆阿Sa蔡卓妍的重视与无限宠爱。

相关阅读：蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨阿Sa三位旧爱近况揭秘 陈伟霆秘婚生子 郑中基再离婚闹上法庭

回顾阿Sa蔡卓妍三段情：