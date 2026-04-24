TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢

电视广播有限公司（TVB）早前公布了2025年度的周年报告，其中最新的「重点艺员」排位照近日被转发到小红书，引发网民热烈讨论，认为揭示了未来小生、花旦受重用程度和视帝、视后之争的激烈战况。当中陈豪与高海宁虽然被放于推介艺人版面中，但并非在当眼位置引起揣测，而视帝陈山聪更是完全「无影」，引起网民关注。

陈炜有望夺视后？

在TVB花旦排位中，近年被视为「TVB一姐」的视后林夏薇与同为视后的龚嘉欣、近年受力捧上一线的张曦雯，都被放于近正中的当眼位置。至于近年凭借出色表现吸纳大量粉丝的陈炜、陈自瑶及傅嘉莉也被安排在相当显眼的中间位置，被视为未来几年视后宝座的有力竞争者。特别是陈炜，她凭借与佘诗曼合作的新剧《正义女神》，大晒精湛演技，人气急升，被网民力捧为挑战佘诗曼争夺第五座视后宝座的最大对手。

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「未来视后」高海宁未成气候？

然而，令人意外的是，近年备受力捧、并因《新闻女王》系列在内地人气高涨的高海宁，其照片竟被安排在最侧边的位置。尽管她将在2026年有担纲主演的剧集《夫妻的博弈》播出，近年更被网民封为「未来视后」，但根据这次的排位，网民推测她在明年初「万千星辉颁奖典礼」的得奖机率，可能不及陈炜。不过，也有网民分析指出，2026年有多位「外援」回归拍摄的剧集播出，视后之位随时可能再次由「外援」夺得，其中佘诗曼、袁咏仪和杨茜尧均被视为潜在的强大对手。

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陈豪「一哥」地位受动摇？

「TVB一哥」的地位同样引发揣测。在艺员排位照中，谭俊彦、陈展鹏、袁伟豪、马国明及张振朗等一线小生稳占第一、二版的中心位置。相反，一向被誉为「吸金王」的陈豪与剧接剧的罗子溢却被安排在最旁边，让不少网民好奇，陈豪这位公认的「TVB一哥」是否准备效法郭晋安、马德钟等视帝离巢发展。

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陈山聪「人间蒸发」

而最让网民惊讶的是，已两年没有新剧拍摄的视帝陈山聪，竟然完全从这次的重点推介艺员名单中消失，情况极不寻常，引发外界对其前景的担忧。其实早前陈山聪已靠自己投资在马来西亚拍电影，甚至进军内地短剧市场，并被传找好友佘诗曼「搲捞」，难怪也被网民推测将会离巢。

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