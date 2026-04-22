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施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面

影视圈
更新时间：18:35 2026-04-22 HKT
发布时间：18:35 2026-04-22 HKT

施明今日（22日）于大围宝福纪念馆设灵，灵堂现场除了弥漫著哀戚的氛围，备受关注的李家鼎（鼎爷）家族不和事件，再次成为焦点。下午5时45分，李家鼎在李泳豪的陪同下暂时离开灵堂，面对传媒的关心，他仅挥手示意。而据同场的钟志光透露，李家鼎近来的确瘦了，主要是因为胃不好，进食状况较差，不完全是因施明离世所致。

李家鼎憔悴手震吃杯面

李家鼎与李泳豪被拍到在户外休息近半小时，李家鼎一脸憔悴，与泳豪二人密密斟，神情若有所思，有工作人员送上杯面给李家鼎食用，不过消瘦的李家鼎有点手震震。黄夏蕙到场，与正在休息的李家鼎与李泳豪父子打招呼，李泳豪更与黄夏蕙拥抱。

李家鼎被问到会否觉得长子李泳汉不近人情？李家鼎未有回应，问李泳豪太太Agnes未能入灵堂会否失望？李泳豪表示：「今日就不回应任何事了，谢谢。」一行人再回到灵堂。

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钟志光揭施明灵堂内情况

早前已爆出施明与李家鼎的长子李泳汉跟弟弟李泳豪夫妇而不和，今日在灵堂现场，家族矛盾再度升级。Agnes被拒绝进入灵堂，只能在门外等候。与李家鼎、李泳豪都相熟的钟志光，今日也以朋友身分到场致意，钟志光步出灵堂时由李泳豪送他离开。钟志光形容灵堂气氛平和，他在仪式开始前离开，受访时透露他在灵堂内只逗留短短时间，因而未见三父子交流，在灵堂都有安慰李泳汉和李泳豪节哀，两兄弟一齐坐，但李家鼎可能跟习俗与友人坐在另一边。

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钟志光忆施明揭李泳豪孝顺一面

钟志光忆述，李泳豪对母亲施明非常好。他提到，大约两、三年前，李泳豪在拍摄《爱‧回家》期间，接到电话得知施明身体不适，当下强忍泪水，坚持拍完最后一个镜头才赶往医院，足见其孝心。对于婆媳不和的传闻，钟志光坦言是从报导中得知，并表示不便评论他人家事。他亦大赞李泳豪的太太Agnes为人友善，曾于中秋节特地订购台湾文旦送给剧组同仁。

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施明妹夫邓梓峰看新闻始知噩耗

除了家人，不少圈中好友及施明的亲友也到场送别施明，当中包括表妹黄宇诗、妹夫邓梓峰、好友聂安达、黄夏蕙、麦子云、郭秀云等。而早前邓梓峰曾表示，与太太是透过新闻报导才得知施明的死讯，令外界感到惊讶。邓梓峰今日出席施明设灵仪式，未见太太同行现身于传媒面前。

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施明新抱Agnes被拒进灵堂：

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