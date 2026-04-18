姜涛回应不小心驾驶罪成 亲解冇挂P牌之谜：可能揸车𠮶阵震跌咗 撞车后需「补钟」

姜涛与刘德华（18日）一同现身爱心马拉松活动，为慈善破天荒合作，更惊喜清唱了几句经典歌曲《没有翅膀的天使》。在分享MV拍摄趣事时，刘德华笑言最难忘的是因天雨路滑，与小朋友玩乐时不慎滑倒，但周围的人却逗趣地「扮睇唔到」。而姜涛则坦言，最初得知要与刘德华合作时，竟以为是AI生成影像，完全没想到能亲眼见到这位天王巨星。

姜涛回应被票控不小心驾驶罪

活动上，姜涛在热身环节被司仪调侃「不要凸肚腩」时，他即低头望向自己肚子的搞笑反应，引发全场笑声。此前因晕车浪而缺席《CHILL CLUB》颁奖礼访问的他解释，近期因频繁飞行及时差影响致身体不适，但强调「做得好开心」。对于早前被票控「不小心驾驶」、「没有遵照交通灯指示」及「无挂P牌」三项罪名，合共罚款$2200，他首次公开回应，主动重提去年撞车事件，承诺会引以为鉴。至于P牌问题，他解释：「印象中有挂P牌，可能揸车𠮶阵震跌咗。」并透露新车虽已修好，但暂时「不敢再揸」，需要「补钟」重拾信心，更笑言不舍得卖车：「屋企得我一个有车牌」，宁愿泊在停车场欣赏。

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姜涛自小听刘德华歌曲

谈及这次与刘德华合作的宝贵经验，姜涛形容前辈非常亲切，让他能放下紧张情绪，顺利完成拍摄。他更把握机会向前辈请教，获得刘德华金句「最重要做好自己」作为鼓励。当被问到是否熟悉刘德华的经典金曲时，姜涛腼腆表示：「我细个有听佢嘅歌。」至于是否会唱《独自去偷欢》？他则笑著耍手拧头说：「现在唱？唔好啦！」

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姜涛生日或将突袭「姜涛湾」？

本月底即将迎来27岁生日的姜涛，被问到正日会否现身「姜涛湾」与粉丝「姜糖」见面时，他卖关子地表示，过往曾因人潮太多而造成不便，但今年的生日活动或会再作决定，不排除有突袭的可能。此外，他忆述3月在美加巡演时，曾拒收粉丝送的「银纸花」，并暖心呼吁：「收银纸花唔系咁好，啲钱留返畀自己，或者捐出去做慈善。」

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姜涛预告MIRO见面祭将「无视规矩」

对于下月10日母亲节当天举行的「MIRO见面祭」，尽管活动规矩多多，姜涛却霸气预告：「唔紧要，我哋经常无视规矩...到时以大家开心为主。」尽显宠粉本色。当再次被提及热身时的「肚腩」话题，他幽默地望一望自己，笑说：「而家无嘛？我想有肚腩，冇就好失望，讲笑！健康最重要。」至于早前扬言想练成Stanley（邱士缙）身形，他则笑称：「我都唔记得有冇讲过，我冇呢个胆量」，并透露现在的「正职」是打篮球，「歌手系副业」。

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姜涛吁给予张敬轩空间

另外，就城中热议的张敬轩在社交平台unfollow大量朋友一事，姜涛表示有留意到自己同被unfollow。对此他从容回应，认为这是对方的个人自由，自己无法评论太多。被问及会否私下联络关心时，他成熟地表示：「最大关心系畀佢空间，唔好问太多，佢自己有打算。」透露两人最近因各自忙碌而较少联络。活动结束后，姜涛走向粉丝区收礼物时，因粉丝过于热情一度推跌铁马，幸好最终无人受伤。

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