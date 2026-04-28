《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？

由金牌监制钟澍佳打造，集合佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛等演员的TVB与优酷联合呈献律政剧《正义女神》，近日进入结局篇，剧情掀起连番高潮。《正义女神》大结局令人期待，《星岛头条》为读者抢先剧透大结局剧情！剧中「言惠知」佘诗曼与「高成彬」刘倬昕的最终对决，以及「高淑桦」陈炜的震撼抉择，成为全城热议焦点，尤其刘倬昕「变脸」演技更是让观众看得不寒而栗。

正义女神大结局丨陈炜为保子「高成彬」陷挣扎

在结局篇的关键剧情中，「言惠知」佘诗曼的继女卷入谋杀案，迫使她辞去法官职务，亲自为继女辩护。调查过程中，所有线索都指向凶手另有其人——「高淑桦」陈炜的儿子「高成彬」刘倬昕。陈炜所饰演的母亲角色，在保护儿子的天性与公义之间极度挣扎，直到她发现儿子亲手杀人的影片证据，才让整个案件迎来了惊人的峰回路转。

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正义女神大结局丨「言惠知」佘诗曼为继女洗冤

今次在《正义女神》结局篇上，焦点落在「言惠知」佘诗曼为继女「邱天雪」乐珈嘉不惜辞去法官一职，以大律师身份为继女洗冤，审讯过程发现证人和证供有严重漏洞，显示事件与「高成彬」刘倬昕有关，最后「言惠知」佘诗曼成功为继女洗冤，「高成彬」刘倬昕成为被告，继而发现原来「高成彬」刘倬昕根本不是天生恶魔，只是因小时候的一个创伤，被妈妈「高淑桦」陈炜因工作太忙而忽视，妈妈为了补偿儿子而作出无底线的包庇，结果令「高成彬」刘倬昕走上成魔之路。「高淑桦」陈炜最初仍打算包庇儿子而销毁证据，直到看到儿子的杀人影片后，大义灭亲将儿子送进监狱，而且发现「高成彬」刘倬昕的杀人动机，原来因为妈妈被他们出言侮辱，触及他的底线而动杀机。

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正义女神大结局丨「高成彬」刘倬昕再「变脸」

「高成彬」刘倬昕在首集「高成彬天台杀人案」中，在法庭声泪俱下、全身颤抖地自责，表现出无辜与愧疚，但下一秒瞬间「变脸」展现极致邪恶的阴沉眼神，向死者妈妈坦承「我系故意」，强烈的反差让观众看得心寒，当时「高成彬」刘倬昕佩戴的眼镜更意外成为网民眼中的「恐惧感来源」，在结局「高成彬」刘倬昕在这份「恐惧感来源」发挥到极致，最初以为可以妈妈的包庇下，一如过往成功脱罪，但最后发现被妈妈出卖，再一次展现瞬间「变脸」，有人说：「高成彬被高大状亲手送进去，大快人心，却又五味杂陈！」、「我觉得高成彬利用高大状的母爱让高大状帮他脱罪更带感，不过可能过不了审。」、「高成彬最后一集演真的是太绝了。」、「言官在最后一个审判时说，子女的过错也是父母的过错，这句话也很好地概括了高淑桦母子。」、「今年你也一定可以拿奖的！演技很好，人也很真诚！加油！」

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正义女神大结局丨总监制钟澍佳特别处理法庭戏

总监制钟澍佳曾表示为了法庭事前做了一些「特别处理」：「呢场戏拍𠮶阵都仲觉得争啲、有啲刻意去演，所以我就同导演组夹计，𠮶日叫刘倬昕早啲去现场，故意Ignore佢，又叫佢唔好同人倾偈要培养情绪，佢𠮶时个状态都几难受、会担心系咪因为自己做得好差所以大家唔钟意佢，然后我哋等到半夜一、两点先拍，𠮶时佢个人都好疲累，拍完第一Take Ok咗之后，佢嘅情绪就即刻爆发晒出嚟，我哋就即刻再拍多几个，最后出街就系将几个最好嘅Take剪埋一齐。」

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