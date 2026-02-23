东张西望丨撞车碰瓷党「剧本」大公开 师爷教路车祸后无病痛照攞到医生纸 六位数索偿轻松落袋

TVB节目《东张西望》继早前报导新型「撞车碰瓷党」骗案后，今晚（23日）再揭发有律师行及医生涉嫌参与其中，为交通意外的「受害人」提供一条龙服务，疑似教唆他们伪造文件以诈骗巨额保险赔偿，事主杨先生（化名）更向《东张西望》亲述经历。

师爷教路协助索偿

杨先生主动向《东张西望》爆料，透露数年前曾遇上交通意外，所幸并未受伤。事后，一间「林姓律师行」的职员声称可以协助他索偿。在杨先生提供的电话录音中，该名律师行职员信心满满地表示：「如果经我手，这段影片再动一点手脚的话，一定是切线那辆大货车输」，并告诉他如何在没有受伤的情况下，都可以轻松获得十万元赔偿，更强调：「不用做任何事，只要按照我们的指示去做。」

疑似诈骗剧本大公开

杨先生在与律师行职员会面时，对方甚至提供了一份详细的索偿流程表，俨如一套完整的诈骗剧本。该流程表列明了各项索偿金额的「达标」要求：

痛苦赔偿： 只需取得最少一个月的医生病假纸，即可索偿5万元；若有MRI（磁力共振）报告，金额更可高达8至10万元。

病假人工： 可索偿4至6个月的薪金，流程表更标明即使银行户口没有钱存入，也可以制造虚假的出粮纪录。

其他费用： 医疗费、交通费、补品费，甚至租车、维修及来往医院警署的的士费用，都可一并索偿。

医生涉嫌串通开30日病假纸

为了获取病假纸，该律师行会安排事主与合作的医生进行视像会诊。杨先生透露，他仅与医生简单通话数句，便轻易获得数天病假。律师行职员更表示，若想索偿更高金额，最少需要30天病假，并称有「秘密武器」，就是一位只需见一次面，便能开出30天病假证明的医生。

事主悬崖勒马拒绝同流合污

该律师行职员为让杨先生放心，声称他们所做的一切「合情、合理、合法」，处理索偿不用支付任何费用，因律师费会由对方的保险公司支付，以图撇清刑事罪行「瓜分赔偿」的嫌疑。然而，杨先生意识到在没有受伤的情况下，透过伪造文件索取赔偿，其本质与诈骗无异，直言觉得整件事很奇怪。在察觉到整个过程极不寻常后，他最终决定悬崖勒马，放弃索偿。

《东张西望》的报导引起社会广泛关注，警方已就相关案件展开深入调查。杨先生庆幸自己当时没有因一时贪念而堕入法网。

