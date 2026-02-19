古天乐宣萱爆笑直播 重温《寻秦记》因江华一举动险失守？ 古仔：我知你想讲咩，忍住唔好讲

古天乐与宣萱近日忙于宣传电影《寻秦记》加长版，今日（19日）凌晨12时他们合体直播，一起看《寻秦记》剧集版重播，吸引大批剧迷及古天乐与宣萱的CP粉收看直播，二人互动发放笑弹，成为Threads热话，有网民更笑指二人直播有何伯与何太的影子。

宣萱直播连环窒老板古天乐

宣萱在直播中连吃薯片边直播，表现非常Chill，她更连环窒老板古天乐，被不少网民笑指是「打工仔偶像」。宣萱在直播间不断关注网民的留言，却多次被古天乐提醒专心重温电视剧《寻秦记》，宣萱懒理老板指示继续跟网民聊天。虽然直播主题是重温电视剧《寻秦记》，但宣萱跟网民互动的内容几乎完全离题，一时谈及护肤心得、一时又落力为古天乐宣传新专辑，更一度跳「拜神舞」为古天乐唱《今期流行》伴舞。有网民笑指：「完全明白点解佢哋挞唔着，Jessica太有主见，完全唔听男人话，哈哈哈！」

宣萱化身「最恶打工仔」

当宣萱忽然「乖巧」戴上眼镜听从老板古天乐指示阅读留言时，古天乐又改变主意叫宣萱不要看留言。宣萱在镜头前大呻：「又系你叫我睇，又系你叫我唔好睇，唉……」宣萱甚至「指责」古天乐将手提电脑当平板电脑，化身「最恶打工仔」毫不留情拍打老板古天乐的手，态度笑翻网民。

古天乐宣萱因江华一举动爆笑

古天乐与宣萱重温电视剧《寻秦记》时，看到一幕江华饰演的「连晋」杀人后离开事发现场，江华Chok爆在镜头前抹嘴角，引发古天乐与宣萱爆笑。古天乐见宣萱笑不停，在旁笑说：「咦，你好似有啲疑问咁，我知你想讲咩，算喇，忍住唔好讲！唔好讲，我知你想讲乜。」宣萱表示：「你咁叻嘅，即系见到个背脊都知我前面做紧乜……」

网民解读他们爆笑的原因，留言讨论：「连晋杀完人出嚟，唔知点解要抹嘴，想扮chok，跟住仲要行catwalk，唔知想点」、「可能睇到连晋背后行路动作，好扭扭拧拧似cat walk」、「系我心邪定系…？」、「抹嘴𠮶嘢好似帮人XX咁」、「肯定谂衰嘢」。